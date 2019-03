Urmăriţi aici prima parte a interviului.

Monica Mihai: Că tot vorbim de Laura Codruţa Kovesi, în această săptămână cei din Italia au venit cu nişte reacţii în urma informaţiei că Laura Codruţa Kovesi ar fi preferată pentru funcţia de procuror şef şi au spus că nu li se pare normal ca pe acea listă scurtă care a fost prezentată comisiilor să nu apară şi-un italian având în vedere că existau patru procurori italieni care şi-au depus candidatura.

Ion Cristoiu: Procurorii italieni sunt chiar specialişti, adică ei s-au bătut cu Mafia.

Monica Mihai: De ce nu s-a regăsit niciun procuror italian pe acea listă scurtă?

Ion Cristoiu: Pe mine mă miră că de-abia acum au sesizat. Nu s-au regăsit pentru că era din start... dacă erau şi doi-trei italieni era mai complicat să o pui pe primul loc pe Codruţa Kovesi.

Monica Mihai: De ce?

Ion Cristoiu: Păi era greu că dacă venea un italian, nu ştiu biografia lor, şi spunea că ”Am destructurat zece sau trei organizaţii ‘Ndrangheta sau Mafia siciliană sau Cosa Nostra” era greu să spui din punctul de vedere al opiniei publice.... După părerea mea însă această numire va trena, deşi pe plan intern activitatea, secţiile, anchetarea Codruţei Kovesi e în favoarea ei, pe plan extern nu este.

Monica Mihai: Spuneaţi că vi se pare ciudat că italienii au aşteptat atât de mult până să aibă o reacţie. Este posibil ca liderii, liderul PSD sau Partidul Social Democrat să fi apelat cumva la zona aceasta, la italieni şi la eurosceptici pentru a o sabota pe Laura Codruţa Kovesi?

Ion Cristoiu: Nu, domnul Liviu Dragnea nu are legătură cu nimeni din afară, n-are telefoane. Nu, a fost altceva foarte important. Dacă aţi observat această poziţie vine dinspre o ţară în care puterea este eurosceptică. La ora actuală, în perspectiva europarlamentarelor, s-a constituit în Europa deja un bloc - nu ne punem pe noi, nu-l luaţi pe Dragnea că el e neserios - Orban, Salvini, Le Pen, Marie Le Pen, polonezii care, şi aici e foarte importantă poziţia procurorului, care spune aşa: ”Uniunea Europeană nu trebuie să fie o nouă Uniune Sovietică”. Adică să vină ei de la Bruxelles, birocraţii, indiferent cine or fi ei, şi să zică ”Noi vrem aşa şi voi trebuie să staţi drepţi”. În cazul Codruţei Kovesi noi avem un caz flagrant de sovietizare a Uniunii.

Monica Mihai: De ce?

Ion Cristoiu: Pentru că pe plan naţional, o ţară, România, care are recunoscut un stat de drept, deocamdată nu a fost scoasă din Uniune, are o anchetă în legătură cu o doamnă numităCodruţa Kovesi. Ai două posibilităţi: să conteşti, să considere birocraţii de la Bruxelles că aceasta esteo anchetă politică, atunci înseamnă că în România...

Monica Mihai: Nu se mai respectă statul de drept...

Ion Cristoiu: Atunci s-o scoată din Uniune. Doi: până acum ni s-a spus, tot de la Bruxelles, că toate anchetele procurorilor sunt corecte, n-a spus aşa? Şi atunci avem un lucru la nivelul Uniunii Europene, avem o încercare a birocraţilor, eu nu spun a Uniunii, sunt nişte birocraţi acolo şi comisarul ăla sau ce este el, preşedintele Comisiei, ce, el nu e birocrat? Şi când o să termine aici o să plece la un consorţiu sovietic sau rusesc, cum au făcut şi alţii, de a impune. În cazul de faţă, câtă vreme o doamnă este sub anchetă şi România nu a fost scoasă din Uniunea Europeană ei trebuie să ţină cont.

Monica Mihai: Au existat în ultimele zile zvonuri cum că aceste negocieri pentru numirea procurorului şef european ar fi destul de tensionate şi că s-ar putea să se întindă pe o perioadă mai lungă şi chiar a apărut informaţia că s-ar putea ca procurorul-şef european să fie numit după alegerile europarlamentare.

Ion Cristoiu: Mi se pare absolut corect. Toată această grabă este aberantă pentru că Victor Orban a propus un lucru chiar mai interesant, anume chiar actuala comisie să fie suspendată. Pentru că noi avem alegeri, nu ştiu care e rezultatul...oricum alegerile vor da o altă configuraţie Parlamentului, o altă Comisie...

Monica Mihai: Spuneţi că nu are greutatea necesară având în vedere că această comisie va fi schimbată.

Ion Cristoiu: Păi ei sunt muribunzi. Deja au început alegerile, au început campania, da? Chiar dacă ei mai rămân ca să predea, pe 26 mai, ei au terminat-o, au plecat, da? Păi şi cum, ei acum în fugă fac repede procurorul? Care e problema? Să aştepte. Poate că o pun tot pe Codruţa. Adică aici, statele europene, şefii de stat, sper că şi domnul Iohannis, vor spune această chestiune: care e graba?

Monica Mihai: Adică să aşteptăm alegerile europarlamentare...

Ion Cristoiu: Dacă aţi observat dumneavoastră, este o chestiune aberantă. Se grăbesc să pună procurorul, dar echipa procurorului n-a fost încă făcută. Nu înţeleg de ce pentru că echipa trebuia... aţi văzut că abia acum se numesc, da?

Monica Mihai: Acum s-au făcut deja nişte înscrieri...

Ion Cristoiu: Democratic, logic mi se pare să aşteptăm noul Parlament, noua Comisie şi nu am nicio problemă, poate să o numească pe doamna din nou.

Monica Mihai: Aş vrea pe scurt să vorbim în câteva idei despre circularea care stă la baza acuzaţiilor aduse Laurei Codruţa Kovesi care a apărut în această săptămână. Circulara prin care, practic, un martor putea să fie audiat şi în calitate de martor cunoscut şi în calitate de martor ascuns.

Ion Cristoiu: Da. în discuţia acestei circulare s-a neglijat un aspect foarte important. Potrivit Codului de Procedură Penală, martorul protejat este o excepţie...

Monica Mihai: Nu o regulă.

Ion Cristoiu: E o excepţie. De ce? Pentru că protejarea unui martor este o operaţiune foarte complicată, chiar costisitoare. Doi: în mod normal este ca martorul, cu excepţia cazului în care viaţa lui este în pericol, să poată să se ducă în instanţă şi la anchetă şi să privească în ochi...

Monica Mihai: Persoana pe care o acuză...

Ion Cristoiu: Şi să spună. Mie mi se pare absolut corect, normal. Eu sunt martor, te-am văzut furând, am văzut că eşti corupt, o spun şi dacă mi-eşti frate, nu-i aşa? şi dacă mi-eşti prieten, da. Ah, sigur, dacă este... viaţa mea e în pericol, adică în momentul în care eu spun şi tu mă împuşti.... Ce şmecherie, ce ticăloşie au făcut cei de la DNA. Au forţat.Ea e prevăzută, ca de obicei, la noi se ia o lege...

Monica Mihai: Şi se interpretează...

Ion Cristoiu: Şi se umflă şi se umflă, cum făcea Traian Băsescu cu Constituţia, că mai avea un pic şi Constituţia ajungea aşa, cât o bibliotecă. Ea era mică şi în fiecare lege mai zicea el că interpretarea e aşa, cum voia el, da?

Monica Mihai: Subiectiv.

Ion Cristoiu: Da. În cazul de faţă, repet, normal e ca aceşti oameni, aceşti martori protejaţi, să nu fie ... pentru că unii dintre ei, vă spun în cazul lui Stan, cel de la Dâmboviţa care a şi murit... era colegul lui de partid. Păi şi cum adică, colegul lui de partid era protejat. Era situaţia în care tu nu ştiai...

Monica Mihai: Cine ţi-a făcut denunţul

Ion Cristoiu: Da, dar de ce era aşa? Pentru că în momentul în care tu trebuia să minţi, venea procurorul... spunea ”Băi, nu pot, dă-o-ncolo, să spun că ăla că a furat şi cutare că se uită în ochi mei şi mă întreabă, nu!” Şi atunci primea această protecţie, el nu apărea niciodată în anchetă şi, culmea, tu nu ştiai niciodată cine e ăla. Aşa ceva nu există.

Monica Mihai: Cine te-a acuzat...

Ion Cristoiu: Era foarte important pentru stabilirea adevărului pentru că în instanţe, dacă eşti martor normal, vii în faţa judecătorului, judecătorul stă acolo, da?

Monica Mihai: Şi îţi spui sub jurământ declaraţiile.

Ion Cristoiu: Şi judecătorul vede că tu minţi, da? Mai ales că s-ar putea ca unii din ei, uitându-se la victimă, să-şi dea seama şi să le fie ruşine şi să-şi retragă.... Nu, deci asta a fost chestiunea, nu că erau mai mulţi. Nu mai spun că unul era de mai multe... Asta era o modalitate de înfundare a unui om, uşurinţa cu care era înfundat. Martorul spunea; ”Nu am curaj să-i spun”, ”Nu ai curaj, nicio problemă, te declarăm sub acoperire!”

Monica Mihai: Haideţi să vorbim despre lovitura electorală a săptămânii. Suntem într-un an cu două alegeri importante şi care vi se pare, în această săptămână, lovitura electorală?

Ion Cristoiu: Lovitura electorală, contrar a ce spun adversarii PNL, este dată de PNL, prin punerea pe listă, primul pe listă a lui Rareş Bogdan, colegul nostru sau fostul coleg că acum este în politic. Am fost la câteva emisiuni şi am discutat numai despre asta şi când erau colegii de platou şi spuneau ”Da, dar şi care e afacerea?” Cum care e afacerea?Nu vedeţi că noi discutăm despre asta? Dacă nu era această mişcare discutam noi acum? Deci din punct de vedere mediatic s-a atras atenţia asupra listei.

Monica Mihai: Cărui electorat i se adresează Rareş Bogdan?

Ion Cristoiu: Rareş Bogdan, deci, foarte importante câteva precizări: în legătură cu listele acestea de europarlamentare, punerea pe liste de două categorii...

Monica Mihai: Aşa. Care sunt acelea?

Ion Cristoiu: Cea mai importantă în România, care e România aia confuză şi politrucă, este aceasta: te pun ca să te trimit la Bruxelles. Anul acesta a crescut miza. Dau o ştire, la PSD sunt 142 de inşi care vor să se ducă. Miza, că pentru a fi europarlamentar este un lux, e o pensie de lux, ceea ce nu e posibil. Pentru că privilegiile sunt uriaşe, ai dreptul să-ţi aduci acolo...

Monica Mihai: Adică practic îmi spuneţi că cei care sunt puşi pe listă e cumva un favor returnat.

Ion Cristoiu: E foarte important, anul acesta, faţă de alţi ani, o să vedeţi pe liste pe Blaga, pe Hava la ei, şi-o să vedeţi şi la PSD. La alegerile anterioare politicienii de marcă nu voiau să se ducă că era considerată un fel de scoatere în afara circuitului. Acum şi-au dat seama că înseamnă parale, uriaş...

Monica Mihai: Vizibilitate la nivel european...

Ion Cristoiu: Vizibilitate, posibilitatea de a-ţi aduce nişte nepoţele, pentru că ştiţi că poţi să-ţi faci un cabinet, călătorii...

Monica Mihai: Da, există. Fiecare europarlamentar are un buget pentru consilieri.

Ion Cristoiu: Foarte important, asupra partidelor, poate cu excepţia USR-ului, o presiune ”Pune-mă şi pe mine pe listă”.

Monica Mihai: De ce cu excepţia USR?

Ion Cristoiu: Ei încă nu sunt conştienţi, ei încă sunt în faza romantică, nu vor să se ducă. Şi e foarte important ce spun, asta înseamnă pe de-o parte o corupţie pe care o suspectez, cred că preţul unui loc a ajuns, foarte important, mare...

Monica Mihai: Mai ales în an electoral.

Ion Cristoiu: Nu, acolo, la europarlamentare zic, preţul de a fi acolo. Adică zice ”Cât câştigi acolo pe an, păi îmi dai şi atât”. Şi atunci mă întorc, şi atunci poţi fi pus pe listă, hai să-l punem, da? În cazul lui Rareş Bogdan nu avem de-a face cu o punere pe listă ca răsplată, ci avem primul loc pe listă pe ideea că va trage...

Monica Mihai: Catalizator.

Ion Cristoiu: Da. Dar în acelaşi timp avem de-a face şi cu un moment politic. Trecerea unui jurnalist, coleg de-al dumneavoastră, nu al meu că eu sunt mai bătrân, în politică. Rareş Bogdan a fost studiat, nu e o întâmplare, nu e cum se spune, e foarte important, nu e cum spun adversarii o măsură disperată a PNL.

Monica Mihai: Este o măsură studiată?

Ion Cristoiu: Da, de o lună-două a fost trecută în sondaje, planurile sunt foarte mari, este planul să candideze, să ia preşedinţia organizaţiei de Bucureşti.

Monica Mihai: Deşi momentan acesta a anunţat că nu vrea să facă acest lucru.

Ion Cristoiu: Deci, în legătură cu Rareş Bogdan nu avem de-a face cu o punere pe listă a unui jurnalist pentru că a servit PNL-ul, ci ca să salveze PNL-ul.

Monica Mihai: Aţi spus dumneavoastră adineauri că nu mai este Rareş Bogdan jurnalist, că acum nu mai este colegul nostru jurnalist, este un om politic. Totuşi acesta a declarat în cursul săptămânii că el vrea să îşi păstreze emisiunile de televiziune pe care le are, chiar dacă nu le va mai putea face cu o frecvenţă zilnică şi că şi-ar dori chiar să facă transmisiune specială de la Bruxelles în calitate de jurnalist. Cum vedeţi? Se pot amesteca aceste două lucruri?

Ion Cristoiu: Da, din surse am aflat că în locul lui la RealitateaTV va veni domnul Robert Turcescu care e chiar parlamentar. De ce, poate să fie, nu e incompatibil... adică sigur, eu nu aş face.

Monica Mihai: Deontologic? Este deontologic compatibil?

Ion Cristoiu: Nu, ce e aia deontologia? Este... deci problema e că poţi să fi un moderator, politician, poţi să fi şi hoţ de buzunare. În cazul de faţă nu e o problemă de deontologie, ci este o problemă dacă ai credibilitate sau nu.

Monica Mihai: Asta era următoarea întrebare pe care voiam să vi-o adresez. Ce credibilitate ar putea să aibă un om care este un om politic, stă totuşi la pupitru de jurnalist şi face nişte acuzaţii, să spunem, la un partid de opoziţie? Care ar fi credibilitatea...?

Ion Cristoiu: Păi nu ştiu, întrebaţi telespectatorii. În faţa mea şi a dumneavoastră nu, dar dacă are la telespectatori... deci din punctul acesta de vedere nu e o chestiune de deontologie şi v-am dat exemplul cu Robert Turcescu, este o chestiune de credibilitate. Dacă conducerea postului zice că este de acord poate că şi creşte ca rating. Mişcarea nu e reală a lui Rareş Bogdan pentru că aţi înţeles, ai un instrument nu de dragul... staţi un pic, că nu de dragul presei face el...

Monica Mihai: Un instrument în care poţi să îţi pui punctul de vedere?

Ion Cristoiu: Da, adică el ca politician vrea asta nu ca jurnalist, să nu credeţi că el arde, suferă acuma că nu mai e...Îl ştiu bine pe Rareş Bogdan, am lucrat cu el vreo 3 ani, şi el este genul, e foarte important ce vă spun că poate veţi face şi dumneavoastră politică, este genul de jurnalist şi sunt mulţi, am scris şi despre ei, care au şi componentă politică.

Monica Mihai: În discursul jurnalistic?

Ion Cristoiu: Da, în felul lor de a fi. Mereu am spus, nimeni nu vrea să mă creadă, eu nu sunt bun de politician, nu mă văd. Dar sunt foarte mulţi jurnalişti, vedete, moderatori care pot fi şi politicieni şi ca să închei, nu am înţeles niciodată de ce ... am văzut mulţi colegi de ai lui de breaslă care îl înjură şi îşi exprimă uluirea că un jurnalist intră în politică. Păi a intrat în politică şi Gigi Becali, adică de ce un jurnalist...

Monica Mihai: Şi la Gigi Becali reacţia a fost de surpriză.

Ion Cristoiu: Reacţia este în felul următor, adică un jurnalist intrat în politică e considerat din start un imbecil, nu e adevărat. Adică de ce nu ar fi şi jurnaliştii chiar preşedinţi... a ajuns profesor de fizică preşedinte?

Monica Mihai: A ajuns.

Ion Cristoiu: A ajuns Gabi Firea, jurnalistă, primar al Capitalei? De ce am exclude posibilitatea...De ce am exclude? De ce li se ia dreptul jurnaliştilor să aibă ascensiuni politice extraordinare, de ce? Adică dumneavoastră sau hai, noi jurnaliştii, suntem ce? O categorie? Dimpotrivă, este una din profesiile cele mai apropriate de politică, da? Deci din punctul acesta de vedere eu pledez pentru ca cât mai mulţi jurnalişti să intre în politică, pentru că vor înviora politica, ştiu meserie...

Monica Mihai: E un suflu nou.

Ion Cristoiu: Şi mai e un suflu nou.

Monica Mihai: Mai avem două luni până la europarlamentare, deja s-au conturat strategiile politice ale fiecărui partid, avem PNL care şi-a prezentat lista pentru europarlamentare în această săptămână. Există o mişcare interesantă, avem maşinăria clasică politică şi aici vorbim de partidele mari, de PSD şi de PNL care îşi mobilizează alegătorii şi avem maşinăria stradală şi aici vorbim de alianţa USR-PLUS. Credeţi că va reuşi să combată maşinăria stradală maşinăria politică puternică a partidelor mari?

Ion Cristoiu: Cele două maşinării... cer o nuanţă, pe de o parte avem maşinăria clasică a partidelor tradiţionale, care înseamnă primari, structuri, adică o maşinărie care scoate oamenii la vot, în momentul în care i-ai scos pe oameni la vot e clar că votează pe tine...şi, de cealalată parte, această mişcare a USR şi PLUS care e dictată de faptul că ei nu au structuri în teritoriu şi atunci încearcă prin aceste mijloace, cu strângeri e semnături, activism...

Monica Mihai: Îşi atrage simpatizanţi?

Ion Cristoiu: Activism, provocarea unor incidente mediatice, ele fac parte... să ştiţi şi cu Oana Bogdan şi cu... ele fac parte... şi toate aceste partide în lume care nu au, în primul rând nu au ieşire la media mare, pentru că media mare e blocată de partidele tradiţionale şi atunci încearcă prin scandaluri mediatice, aţi văzut ei sunt maeştri în asta, ca să atragă atenţia şi fiecare scandal e în folosul lor că aflăm şi noi că PLUS are pe domnişoara Oana Bogdan, nici nu ştiam, dar acum am aflat şi poate că unii dintre alegători vor vota. Problema fundamentală la aceste europarlamentare va fi emoţia.

Monica Mihai: Cine generează emoţia dacă câştigă.

Ion Cristoiu: Dacă, pe de o parte PNL şi PSD nu au nici un interes să genereze emoţii ca să fie prezenţa numai a structurilor...

Monica Mihai: Adică spuneţi că ei nu mai trebuie să depună un efort atât de mare pentru că deja au structurile clasice.

Ion Cristoiu: Nu, nu au interesul să aibă pentru că în momentul în care se creează emoţia este în favoarea USR. Problema pentru cele două partide este să nu vină la vot şi alţi alegători care...

Monica Mihai: Cei care nu au venit până acum.

Ion Cristoiu: Da, cei care au venit până acum au venit sau pentru PNL sau pentru PSD. Acuma interesul este să nu cumva să vină şi din ăia care nu au votat până acum şi care sigur nu vor vota cu ele.

Monica Mihai: Şi aici va conta foarte mult şi discursul fiecărui partid. Cum vi se par în momentul de faţă direcţiile pe care au mers partidele pentru alegerile europarlamentare, vorbim de naţionalism, de capitalism?

Ion Cristoiu: Să luăm pe rând. E clar că maşinăria PSD-istă s-a pus în funcţiune. Crin Antonescu mi-a spus o dată, după ce a avut experienţa USL spre sfârşite, cum a constatat el cu stupoare că intră în maşinăria PSD, nici nu ştiţi, aia e o maşinărie infernală, cu primari, cu consilieri. Adică veniseră liberalii, săracii, cum erau ei cu plete, şi dintr-o dată au intrat în maşinărie. Din punctul acesta de vedere PSD deja a pornit maşinăria. Este vorba în primul rând de turneele pe care le face domnul Liviu Dragnea pe care eu le iau în serios, le vom discuta o dată, toate sunt deja turnee electorale.

Monica Mihai: În care are acelaşi discurs, dacă stăm să le analizăm din ultimele săptămâni, sunt destul de similare.

Ion Cristoiu: Da, au aceeaşi figuraţie. Trebuie să facem o emisiune despre că o să mai fie, a figuraţiei lui... păi, el joacă o piesă de teatru...

Monica Mihai: A felului în care se poziţionează vis-a-vis de public...

Ion Cristoiu: Da, aţi văzut şi dumneavoastră acolo, el nu e dictator, el îi cunoaşte pe toţi...

Monica Mihai: Are o latură umană în care transmite salutări iubitei sale în public...

Ion Cristoiu: Da, e o piesă de teatru, aţi observat? Unde se duce îşi aminteşte, că la Ialomiţa nu ştiu ce am făcut, la Târgovişte nu ştiu ce am făcut, e foarte important, el nu e dictatorul, da? Are această temă, dar trebuie neapărat o chestiune separată, o să şi scriu despre el. Tema lui fundamentală, peste tot, este ”capitalismul românesc trebuie apărat de multinaţionalele din capitalismul străin”. Păi, asta e tema PNL...

Monica Mihai: Ce caută un lider de stânga să militeze pe segmentul de dreapta al politicii?

Ion Cristoiu: El este candidatul la preşedinţie şi în spatele lui e o maşinărie. Maşinăria asta a descoperit un lucru: PSD-işti nu mai au nevoie, gata sunt cuceriţi, da? S-a căsătorit cu ei, au făcut şi un copil ca să zic aşa. Şi acum problema este să cucereşti şi celălalt electorat. Şi iată, electoratul PNL şi avem... cel mai prost stă PNL-ul la ora actuală... pentru că tema lor de campanie... deci tema PSD este aşa: patrioţi în Europa, da? Şi România merită mai mult.

Monica Mihai: Este un slogan inspirat?

Ion Cristoiu: Păi de aia se bazează pe tema de europarlamentare. Noi, românii vrem să ni se dea şi nouă un pic de demnitate, temă, da? E o temă. PNL nu ştiu ce temă are.

Monica Mihai: Ce e interesant la ce am discutat şi în ediţiile trecute este că din electoratul PNL ia şi USR, acum îl avem şi pe Liviu Dragnea care a început cu un discurs uşor capitalist tinde să atragă şi PSD din electoratul PNL, care mai este electoratul PNL?

Ion Cristoiu: Păi întrebaţi-i pe ei. După părerea mea PNL... noi a mai discutat de nenumărate ori şi uneori v-am şi contrazis şi v-am spus acest lucru: în aceste momente noi, publiciştii, jurnaliştii, trebuie să raportăm ce face un politician la electoratul lui. Ceea ce nouă ni se pare că e o prostie, aşa ni se pare nouă, pentru el nu e. Adică, în momentul în care domnul Dragnea vine şi spune „Noi exportăm grâul şi nu facem napolitane” sigur, dumneavoastră care sunteţi aşa ... şi eu mai puţin, că sunt sceptic, spunem”Nu se poate, asta e o prostie”. Nu. Povestea cu aurul, la care toată lumea a râs, a zdrobit.

PNL s-a trezit în situaţia că nu se adresează nimănui, el se adresează cu justiţia USR-ului, aia e tema lor

Monica Mihai: Pentru că a vizat un anume segment.

Ion Cristoiu: Da, pentru că v-am explicat şi data trecută, totul este electoral, florile înfloresc electoral, tot ce se face acum este cu sondajul în faţă. Am văzut sondajul înainte de a fi lansat domnul Rareş Bogdan, am văzut sondaje. Au fost puse în sondaje, care sunt problemele, de unde îi ia, că sondajele arată şi de un îi iei şi ce trebuie să faci. La ora actuală îţi spun să faci maşinăriile electorale. Mai ţineţi minte când dansa Elţîn? Şi era şi beat. I-au zis ăia: ”Dacă nu dansezi, nu câştigi”. Şi acum PNL s-a trezit în situaţia că el nu se adresează nimănui, el se adresează cu justiţia USR-ului, aia e tema lor. Ei trebuiau să meargă pe altceva. Pro România iar nu are, pierde din start. Cui i se adresează Pro România?Că de fiecare dată, repet, când faci un ziar, când faci o fabrică de îngheţată şi mai sunt încă 200 te gândeşti de unde iei pentru că ăia care mănâncă îngheţata clasică... sau nu... ăia care citesc un ziar monden, da? Păi dacă eu mă apuc acum să fac un ziar monden de unde îi iau?Că ăia sunt deja ai lui ăla. Trebuie să mă gândesc! Ori la ora actuală PNL nu are... USR are nişa, da?

Monica Mihai: PSD îşi are...

Ion Cristoiu: PSD are asta cu demnitate, cutare, PMP nu are nici o nişă, Pro România iar nu are nici o nişă...este cu ”Jos Dragnea”.

Monica Mihai: Este nişa celor care îl urăsc pe Dragnea, sau...

Ion Cristoiu: Da, ca să zic aşa, îl urăsc pe Dragnea. Mi-a spus mie aseară un taximetrist care era simpatic şi a zis „Bun, şi dacă moare Dragnea?” Un taximetrist spune: foarte multe partide au drept program să moară Dragnea. Bun. Şi dacă moare? Adică e o prostie, programul nu trebuie să fie să moară ăla, să plece ăla...

Monica Mihai: Haideţi să trecem la ultimul subiect al emisiunii şi anume la topul politicienilor. Vom face săptămânal un clasament cu cei mai importanţi sau cei mai activi politicieni cărora le vom da note. Care este, din punctul dumneavoastră, politicianul de pe locul 5 în această săptămână?

Ion Cristoiu: Pe locul 5 este Crin Antonescu. Eu să spun la fiecare şi de ce. Crin Antonescu, pentru că nu s-a supărat că nu a fost pus pe primul loc şi în locul lui este Rareş Bogdan. Din punctul acesta de vedere consider că e un gest politic, sigur e un gest şi în favoarea soţiei.

Monica Mihai: Vă aşteptaţi la o reacţie din partea lui?

Ion Cristoiu: Da, e ceva în neregulă cu Crin Antonescu. Adică să fii până mai ieri ... să candidezi la preşedinţia României şi acum să fii un paşnic client al magazinelor de la Bruxelles, e ceva în neregulă. Vă spun sincer, imaginaţi-vă... am 71 ani, mă vedeţi pe mine liniştit? Păi, el e pensionar la 40 sau cât are, 45.

Monica Mihai: Aveţi vreo explicaţie pentru acest lucru?

Ion Cristoiu: Nu există nicăieri în lume aşa ceva. Nu am întâlnit în istoria României. El nu a fost un politician de rang secund, de acord?

Monica Mihai: A fost în prima linie.

Ion Cristoiu: A fost la un moment dat candidat la... a fost preşedinte interimar, da?

Monica Mihai: A trebuit să facă un pas în dreapta...

Ion Cristoiu: Am înţeles, dar nu poţi să renunţi, că şi eu sunt pensionar dar scriu... ori nu aveam orbul politicii, dacă ai orbul politicii ...Nu ştiu, nu există.... uitaţi-vă la Traian Băsescu, a făcut două mandate, nu poate să stea. E un mister.

Monica Mihai: Haideţi să vedem cine se află pe locul 4.

Ion Cristoiu: Pe locul 4 este Klaus Iohannis în urma a două intervenţii. Dacă aţi observat, Klaus Iohannis se preocupă la ora actuală de pensionari. E interesant, aţi observat?

Monica Mihai: Este neaşteptat din partea lui?

Ion Cristoiu: Din partea lui da, din partea echipei din spatele lui, nu. Vă dau o informaţie. La nivelul lui Klaus Iohannis s-a tras concluzia că pensiile, nu pensionarii, vor fi subiectul numărul 1 al acestui an, anume: PSD a făcut o mişcare genială, adică electorală, în sensul că se pare că vor veni la vot pentru PSD şi ăia care vor ieşi la pensie în 5 ani.

Monica Mihai: Care se aproprie de pensie?

Ion Cristoiu: Şi care deja se gândesc... nu ştiu, eu sunt pensionar, nu trăiesc numai din pensie. Când o să ajungeţi dumneavoastră, ceea ce nu cred, că o să rămâneţi veşnic tânără, o să vedeţi ce înseamnă pensia. Plouă, ninge, vine pensia. Măreşte punctul de pensie, creşte pensia, nu fac nimic, vine pensia.Dar gândiţi-vă că acum o serie întreagă de oameni vor ieşi la pensie, peste un an, peste doi, ei deja sunt pensionari cu modul de a gândi, se interesează de pensie, pe dumneavoastră nu vă interesează, dar ei se interesează, da? Şi, în acest moment, cine se ocupă de pensii câştigă electoral. De aia el a început acum campania că nu vor fi bani de pensii, aţi observat?

Monica Mihai: Da, şi-a mutat discursul puţin şi în această zonă.

Ion Cristoiu: Păi şi-a mutat pentru că nimic nu te loveşte, pe pensionari, că nu vor primi pensia.

Monica Mihai: Haideţi să mergem la locul următor. Cine se află pe locul trei şi de ce?

Ion Cristoiu: Rareş Bogdan, am şi trecut aici, pentru a debutat în politică, a debutat bine deocamdată, vom vedea.

Monica Mihai: Urmează să vedem care vor fi următoarele mişcări. Pe locul doi cine se află?

Ion Cristoiu: Pe locul doi este Tudorel Toader pentru că, indiferent că e discutat, că are cu moţiune simplă, el continuă să vrea să-l dea jos pe domnul Augustin Lazăr.

Monica Mihai: Şi a anunţat în această săptămână că s-a deschis concursul pentru funcţia de procuror...

Ion Cristoiu: Da, dar aţi observat că el merge înainte, de aia e un personaj, de aia merită locul doi. Şi locul unu, sigur, este domnul Sebastian Ghiţă care de la fugar, mai ţineţi minte, fugarul Sebastian Ghiţă, acum este deja, nu numai că e vedetă, dar deja a şi anunţat că va candida.

Monica Mihai: V-aţi aşteptat la această mişcare din partea lui să se pună pe listă pentru europarlamentare?

Ion Cristoiu: Nu, nu mă aşteptam la această evoluţie. La toate mă aşteptam, dar chiar aşa să treci... Dumneavoastră vă mai amintiţi, 2017, ianuarie, da, fugise Ghiţă, fugarul, când i-au găsit poza, mai ţineţi minte?

Monica Mihai: Când au găsit poza în care părea slab, când şi-a trimis în ţară casetele înregistrate, el care se afla în pericol.

Ion Cristoiu: Da, era fugar, chiar interviul pe care i l-am luat era, aşa, o chestiune misterioasă, s-a dus Cristoiu, Sebastian Ghiţă...

Monica Mihai: Aţi fost chemat.

Ion Cristoiu: Iată, deja a scăpat de dosare, a scăpat de fapt de anchete nu de dosare şi deja anunţă că va candida.Nu mă aşteptam la aşa ceva.

Monica Mihai: Este această posibilitate a lui de a candida şi de a-şi spăla, poate,imaginea pe care a avut-o,din fugar la candidat pentru europarlamentare, o răsplată, cumva, din partea serviciilor secrete?

Ion Cristoiu: O să spun ceva care o să-l supere pe domnul Sebastian Ghiţă, dar el ştie că... e un om destul de bine pregătit din acest punct de vedere. Există la ora actuală două partide ţinute sub control: Este USR pentru că...

Monica Mihai: Ţinute sub control de cine?

Ion Cristoiu: De SRI şi mi se pare absolut normal să le ţii pentru că nu ştii cum evoluează. Adică... nu în sensul că le faci, dar trebuie să le ţii sub control pentru că poate să-ţi iasă...

Monica Mihai: Să ai surprize.

Ion Cristoiu: Aşa. Şi această direcţie ultranaţionalistă. După părerea mea, domnul Sebastian Ghiţă îndeplineşte un ordin aici. Deci, aţi observat, ca nu cumva să se dezvolte... ce face SRI-ul?Când apare o tendinţă, că ei au sondaje, nu aşa, o tendinţă din asta naţionalistă, din asta, rău de tot, da? Păi şi ce facem?Ori o lăsăm să se dezvolte de la sine şi s-au terminat, da?... Păi nu ştii, îţi iese mâine Corneliu Zelea Codreanu după asta nu mai ştii cum să o omori. Sau o creezi şi o dai unuia ca Ghiţă.

Monica Mihai: Şi aşa a ajuns Sebastian Ghiţă pe locul unu în topul nostru.

Ion Cristoiu: Şi aşa am văzut să fac o afirmaţie care-l va supăra pe... dar nu cred că o să se revolte domnul Sebastian Ghiţă.

Monica Mihai: Vă rog, spuneţi care este afirmaţia.

Ion Cristoiu: Afirmaţia este aceasta, domnul Sebastian Ghiţă îndeplineşte o misiune asumându-şi acest partid naţionalist şi antieuropean. Punct.