"Unul dintre lucrurile pe care România îl protejează în relaţia cu Republica Moldova este exact parcursul european al Republicii Moldova, pentru noi este un interes fundamental care nu numai că pleacă din istoria comună, din anumite elemente comune, eu zic că pleacă din interesele noastre strategice, pentru că Moldova pentru noi este un partener special şi în acelaşi timp are o continuitate teritorială care pentru noi este foarte important să fie stabilă", a declarat George Ciamba, pentru MEDIAFAX.

Ministrul George Ciamba vorbeşte şi despre investiţiile pe care România le-a făcut peste Prut, considerate de viitor.

"Să nu uităm că Administraţia de la Bucureşti în ultimii ani de zile a trecut la o abordare mult mai pragmatică decât era acum 20 de ani, discutăm despre proiecte de securitate energetică, proiecte importante şi pentru Republica Moldova, cum e vorba de gazoduct, dar importante şi pentru faptul că, cu cât e o ţară care până acum e total dependentă energetică, are şi alte alternative, poate într-adevăr să devină un partener pentru Uniunea Europeană. În acelaşi timp proiecte legate de şcoli, deci e vorba de tânăra generaţie, e vorba că România a făcut acum o investiţie de viitor, deci eu cred că este o investiţie care are o anumită perspectivă de a asigura o dimensiune strategică a relaţiei cu România, în momentul în care investeşti în şcoli, investeşti în grădiniţe este evident că toţi acei copii care vor şti că acele lucruri au fost făcute de către România, vor avea o abordare. Noi credem, cât mai apropriată de ţara noastră şi cred că asta a fost un lucru care a contat, deci nu am rămas într-o relaţie undeva îngheţată în timp, noi am proiectat ceva ce e pentru viitor", a spus George Ciamba.

Ministrul pentru Afaceri Europene spune că cel mai important mesaj al autorităţilor de la Chişinău a fost legat de drumul european pe care ţara trebuie să îl parcurgă.

„Am fost şi cu domnul vice prim ministru Andrei Năstase şi cu ministrul de Externe Nicu Popescu, deci eu cred că am avut o disponibilitate peste tot, iarăşi am apreciat în mod deosebit afirmarea principiilor „vrem Europa, vrem parcursul european”. Următoarea vizită a doamnei Maia Sandu va fi la Bruxelles, are o atmosferă foarte bună la Bruxelles. (...) Noi avem un ansamblu de măsuri care se raportează la Republica Moldova şi astăzi practic a fost semnalul în care am arătat că noi suntem foarte dispuşi de a continua, guvernul Republicii Moldova este foarte interesat de a avea această cooperare şi în acelaşi timp are mesaje foarte clare pe ceea ce înseamnă drumul european şi în acelaşi timp are mesaje foarte clare în ceea ce priveşte conflictul Transnistria pentru că pentru noi este un element de securitate naţională şi un lucru foarte important modul cum vedem reglementarea acestui conflict şi care sunt parametrii. A fost foarte important că suntem pe aceeaşi linie şi practic avem aceleaşi abordări în ceea ce priveşte modul cum trebuie reglementat conflictul cu Transnistria, deci a fost un fel de super asigurare, pe care am avut-o şi înainte de contact", a mai spus ministrul Afacerilor Europene.

Maia Sandu a avut întrevederi, marţi, la Bucureşti, cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu membri ai Guvernului, în frunte cu Viorica Dăncilă. Este prima vizită a şefului Executivului, după recunoaşterea Guvernului moldovean.