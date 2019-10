„Vreau să pun capăt tuturor speculaţiilor: mă alătur cu toată energia, priceperea şi sufletul meu unui proiect în care cred cu tărie! Este timpul să tragem linie şi să ne uităm câtă substanţă a mai rămas din doctrinele politice ale secolului trecut. Avem de ales între oameni şi doctrine sleite de faptele celor ce şi le-au asumat. Am ales oamenii! Sunt atâtea lucruri de făcut pentru oameni, că nu mai este nici o secundă timp de pierdut! România are nevoie de o guvernare bună, de lideri pragmatici şi bine pregătiţi care să rezolve, să rezolve, să rezolve probleme. România are nevoie de un partid dinamic, orientat către obţinerea unor rezultate în beneficiul românilor, acum, cât încă suntem pe valul creşterii economice şi am creat premisele rămânerii profesioniştilor în ţară!”, a scris Graţiela Gavrilescu, miercuri, pe Facebook.

Fostul ministru al Mediului a adăugat că Forţa Naţională reprezintă respect pentru justiţie, armată, familie, Constituţie, care îşi propune să construiască o Românie europeană.

„Pornim la drum pentru a putea construi, împreună, ţara pe care ne-o dorim: Independentă, demnă, civilizată! O Românie europeană a românilor! Şcoală, stradă, spital, mediu curat şi sănătos, respect pentru valorile naţionale autentice, pentru istoria, cultura şi credinţa noastră! Respect pentru familie, profesori, medici şi profesioniştii din toate domeniile! Respect şi grijă pentru vârstnici, nemăsurată atenţie pentru copii şi tineri! Respect pentru justiţie şi armată! Respect pentru Constituţie! Aceasta este adevărata forţa a noastră! Aceasta este forţa naţională!”, a conchis Gavrilescu.

Deputaţii Ion Cupă şi Alexandru Băişanu, foşti membri ai ALDE au anunţat că vor să facă parte din noul grup parlamentar „Forţa Naţională”, despre care a vorbit deputatul independent Remus Borza.

Totodată, deputatul Marian Cuşca a precizat că „Forţa Naţională” este alternativa de care românii au nevoie, adăugând că se va implica cu toată energia pentru redobândirea mândriei de a fi român şi pentru dezvoltarea ţării.

Deputatul independent Remus Borza a anunţat, miercuri, constituirea unui nou grup parlamentar, Forţa Naţională. din care vor face parte 15 parlamentari, ”oameni responsabili, care, pentru stabilitatea şi bunăstarea României, îşi doresc ca Guvernul actual să îşi continue mandatul până în 2020”.

Graţiela Gavrilescu, Ioan Cupă şi Alexandru Băişanu au fost excluşi din ALDE după ce au acceptat să fie nominalizaţi în Guvernul Dăncilă, după ce partidul decisese ieşirea de la guvernare.