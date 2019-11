ORA 20:30 Guvernul alocă, prin rectificare, peste 760 milioane de lei pentru medicamente

Executivul a alocat, joi, prin rectificare bugetară, 766,6 milioane de lei pentru medicamente, anunţă ministrul Finanţelor Florin Cîţu. Totodată, Guvernul a alocat încă 460 milioane pentru achitarea diferenţelor salariale, sumă restantă pentru 2018 şi 2019.

„Pentru medicamente, iar un sector sensibil. A trebuit să mai adăugăm pe final de an încă 766,6 milioane de lei. A trebuit să suplimentăm bugetul cu 460 milioane de lei pentru achitarea diferenţelor salariale prevăzute de legea 85/2016. Sunt plăţi restante pentru 2018 şi 2019 pentru universităţile de stat. În acelaşi timp, la pensii am suplimentat iniţial cu suma de 585.9 milioane de lei pentru asigurarea plăţilor integrale, dar în şedinţa de astăzi am suplimentat cu încă 40 milioane de lei pentru că s-a făcut o recalculare”, a spus Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.

El a precizat că a fost suplimentat bugetul şi pentru programul de tomate.

„Tot în şedinţa de guvern de astăzi un program la care fostul guvern tot făcea referire, programul de tomate, nu avea bani prevăzuţi în buget. A trebuit să includem 70 milioane de lei ca să fie făcute aceste decontări”, a subliniat Cîţu.

ORA 20:15 Guvernul a adoptat rectificarea bugetară pentru anul 2019. Cîţu anunţă cum au fost împărţiţi banii

Guvernul a adoptat, joi, rectificarea bugetară pentru anul 2019. Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a anunţat că a fost suplimentat bugetul pentru decontarea concediilor medicale cu 1,2 miliarde de lei. Totodată, Executivul a acordat 1,8 miliarde de lei pentru plata facturilor aferente PNDL.

„Am mai vorbit despre cifrele din rectificarea bugetară, dar cred că este foarte bine să ştiţi unde se duc aceşti bani, de ce a trebuit să suplimentăm partea de cheltuieli, pentru că altfel companiile din sectorul privat, cetăţenii, persoanele fizice şi pensionarii nu şi-ar fi primit banii pe care îi meritau.

Am suplimentat plăţile pentru decontarea concediilor medicale cu 1,2 miliarde de lei. Nu au mai fost bani in buget in ultimele patru luni de zile pentru plata acestor concedii. Nu au mai fost bani în buget în ultimele patru luni de zile pentru plata acestor concedii medicale. Ştiţi bine că la TVA am fpcut deja două plăţi şi până la finalul anului ne asigurăm că toate companiile vor primi TVA-ul, celor care au avut controale şi raport favorit”, a anunţat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.

Executivul a alocat încă 1,8 miliarde de lei pentru proiectele din PNDL.

„Facem o suplimentare cu 1,8 miliarde de lei pentru plata facturilor pentru companii care au efectuat proiecte aferente programului PNDL. Asta este partea pentru sectorul privat. Nu este normal ca sectorul privat să fie cel care susţine iresponsabilitatea guvernului precedent. Sunt aici companii care, dacă nu ar fi primit aceşti bani, una dintre ele chiar ar fi intrat în faliment”, a subliniat Cîţu.

„Am suplimentat cu două miliarde de lei pentru plata până la finalul anului a drepturilor de asistenţă socială. Bani care nu erau incluşi în buget. Vorbim de pensii, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii pentru persoane cu handicap, pentru persoane aflate în concediu de creştere a copilului, etc. Vă daţi seama că aceşti bani nu erau incluşi în buget şi aceşti oameni nu şi-ar fi primit banii”, a spus Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.

ORA 18:32 Ciucă cere ca proiectul de achiziţie de avioane F16 să fie trimis Parlamentului de urgenţă

Nicolae Ciucă a solicitat premierului Ludovic Orban, joi, în şedinţa de Guvern, introducerea pe ordinea de zi a proiectului de achiziţie de avioane F16, în cadrul Programului Avion Multirol. Ministrul Apărării acesta a cerut transmiterea proiectului de lege către Parlament, în procedură de urgenţă.

„Domnule prim-ministru vă rugăm să fiţi de acord cu introducerea pe ordinea de zi suplimentară a Guvernului a proiectului de lege pentru dezvoltarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinsă în perioada de tranziţie iniţială a concepţiei de realizarea graduală a capabilităţii de apărarare aeriană în cadrul Programului Avion Multirol al forţelor aeriene. Are avizul consiliului legislativ şi de asemenea vă rog să fiţi de acord să fie transmis proiectul de lege către Paralment pentru adoptare prin procedură de urgenţă în conformitate cu prevederiel articolului 76, alineatul 3 din Consituţia României. Solicităm aceasta deoarece am comunicat cu partea protugheză de unde se achiziţionează avioanele şi deja a fost o amânare de două ori a termenelor de contract. În contract sunt de asemnea parte Statele Unite ale Americii pentru că prin aceştia se desfăşoară proiectul”, a afirmat ministrul Apărării Nicolae Ciucă, joi, în debutul şedinţei de Guvern.

Premierul Orban i-a răspuns ministrului Apărării: „E vorba de proiectul avizat de CSAT, e vorba de F16(...) Vom solicita după adoptare Parlamentului să adopte proiectul în procedură de urgenţă”.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că la şedinţa CSAT de miercuri a fost avizată cumpărarea a încă cinci avioane F16, fiind vorba despre o achiziţie de peste 100 milioane de euro.

ORA 18:30 Guvernul anunţă primele demiteri de prefecţi şi subprefecţi din mandatul lui Orban

Ministrul de Interne Marcel Vela a anunţat, joi, demiterea mai multor prefecţi, printre care demiterea prefectului din judeţul Alba, din Arad, Harghita şi Sălaj. Totodată, ministrul a anunţat şi numirea unui suborefect în judeţul Arad.

„Avem o propunere de încetare a exercitării funcţiei de prefect cu caracter temporar pentru prefectul judeţului Alba, una privind încetarea exercitării cu caracter temporar prin detaşare în condiţiile legii a prefectului din judeţul Arad, doamna Hordea Florentina, încetarea exercitării funcţiei de subprefect în judeţul Arad pentru domnul Damian Vasilica. Pentru judeţul Harghita încetarea exercitării pentru domnul Andrei Jean Adrian. În judeţul Sălaj încetarea exercitării funcţiei de prefect pentru domnul Florian Florin. Totodată, încetarea exercitării funcţiei de prefect al judeţului Suceava de către Monica Elena şi numirea unui subprefect în judeţul Arad, prin detaşare cu caracter temporar, în condiţiile legii, pentru doamna Popa Liliana”, a anunţat Marcel Vela, în timpul şedinţei de Guvern.

ORA 18:25 Orban anunţă deblocarea sumei de 1.3 miliarde de euro pentru fermieri

Premierul Ludovic Orban a anunţat că peste 1.3 miliarde de euro au fost deblocaţi de la Comisia Europeană, bani care reprezintă plăţi în avans acordate fermierilor.

„A fost deblocată suma de 1.319 miliarde de euro, reprezentând plăţi în avans acordate fermierilor în campania 2019 şi că este cea mai mare sumă autorizată la plată în avans începând cu campania din 2009, anul în care a fost acordat primul avans pentru plăţi directe. Dar să vă asiguraţi că banii ajung la fermieri. Nu e suficient numai să semnaţi ordinul”, a spus Ludovic Orban, în timpul şedinţei de Guvern.

Ministrul Agriculturii a susţinut că plăţile în avans au fost făcute toate, iar de la 1 decembrie urmează doar restuld e 25%.

„În 5 ianuarie anul viitor ne intră în cont 1.3 miliarde de euro de la Comisie”, a adăugat ministrul.

ORA 18:15 Cazul celor 14.000 de oi din Portul Midia Orban solicită demiterea responsabililor de intervenţia pentru salvarea lor

Premierul Ludovic Orban a criticat, joi, intervenţia autorităţilor locale în cazul celor 14.000 de oi din Portul Midia. Şeful Executivului solicită demiterea responsabililor, inclusiv demiterea reprezentanţilor Direcţiei Sanitar Veterinare Constanţa.

ORA 17:50 Premierul anunţă: Voi merge la Bruxelles pentru a discuta cu preşedinţii CE, PE şi cu cel al Consiliului European

Premierul Ludovic Orban a anunţat, joi seară, că are în vedere în perioada următoare să facă o deplasare la Bruxelles pentru a discuta cu preşedintele Comisiei Europene, preşedintele Parlamentului European şi cu cel al Consiliului European.

ORA 17:35 Legea recursului compensatoriu Orban anunţă: Vom găsi cea mai bună soluţie pentru a genera abrogarea

Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi, că Guvernul va lua toate măsurile necesare pentru abrogarea Legii recursului compensatoriu. Afirmaţiile vin în contextul în care ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu a declarat că abrogarea imediată a Legii, fără o analiză, ar duce la efecte colaterale severe.

ORDINEA DE ZI

Guvernul aprobă, joi, măsurile pentru organizarea şi desfăşurarea paradei militare de pe 1 decembrie

Executivul aprobă în şedinţa de joi, printr-un proiect de hotărâre, măsurile necesare destinate organizării, desfăşurării şi finanţării paradei militare naţionale din data de 1 Decembrie, a anunţat premierul Ludovic Orban.

„Avem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăşurării şi finanţării, în anul 2019, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României”, a spus Ludovic Orban, la începutul şedinţei de Guvern.

Peste 50 de aeronave sunt aşteptate să evolueze la parada militară de Ziua Naţională a României, dar asta depinde de condiţiile meteorologice din data de 1 Decembrie, anunţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Aproximativ 4.000 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, dintre care 500 militari din 21 de ţări aliate sau partenere, şi aproximativ 200 de mijloace tehnice vor participa duminică, 1 Decembrie, începând cu ora 11.00, la Parada Militară Naţională organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti.

De asemenea, detaşamentele de militari străini vor fi din Bulgaria, Canada, Republica Cehă, Croaţia, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, Portugalia, Slovenia, Turcia, Ucraina şi SUA.

Guvernul ar putea aproba acordarea ajutorului de stat pentru minerii din Valea Jiului şi Hunedoara

Guvernul ar putea adopta în şedinţa de joi două proiecte de hotărâre pentru acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. şi a Complexului Energetic Hunedoara, pentru anul 2019.

Potrivit ordinii de zi anunţate de premierul Ludovic Orban la începutul şedinţei de Guvern, urmează a fi adoptate două proiecte de hotărâre privind situaţia minerilor din Hunedoara şi Valea Jiului:

„ -Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. pentru anul 2019

-Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.224/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. pentru anul 2019”, potrivit ordinii de zi a şedinţei Executivului de joi.

Totodată, Guvernul are pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

Cabinetul Orban va discuta şi despre un proiect de hotărâre privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli aferente proiectelor finanţate prin Programul Operaţional „Asistenţă Tehnică” 2007 - 2013.