„Am introdus un amendament privitor la faptul că nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot masi mult decîât timpul necesar pentru votare. Mi se pare extrem de important ca să eliminăm grupurile de presiune construite de preferinţă de primarii PSD în faţa secţiilor de votare, care intimidează alegătorii şi încearcă să influenţeze pe ultima sută de metri dorinţa unui om de a vota împotriva unui primar în funcţie”, a spus Ludovic Orban. în plenul Parlamentului, în timpul asumării Guvernului pe modificarea legislaţiei electorale.

Alte amendamente aprobate de Executiv vizează reducerea la 60 de zile a termenului până la care se poate obţine viza de flotant, dar şi reducerea numărului de semnături pentru candidaţii independenţi la funcţia de primari.

„Faţă de proiectul pe care l-am transmis în momentul în care am declanşat procedura de angajare a răspundriri, am aprobat patru amendfamente. Amendamentele vizează reducerea numărului de semnături pentru candidaţii independenţi la funcţia de primari şi de consilieri locali. Vizează reprezentarea în birourile electorale a partidelor parlamentare. Vizează reducerea de la 90 la 60 de zile a termenului până la care se poate stabili reşedinţa şi obţine viza de flotant. Orice prevedere pe care noi am considerat-o că este menită a îmbunătăţi calitatea actului şi a creşte democraţia în mecanismul de alegere a primarilor am introdus-o în acest proiect de lege”, a completat Orban.

Guvernul şi-a asumat, miercuri, în faţa Parlamentului, răspunderea pe modificarea legislaţiei electorale, astfel încât alegerile locale să fie desfăşurate în două tururi de scrutin.