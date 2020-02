Guvernul Orban a fost demis prin moţiune de cenzură, la doar trei luni şi o zi de la instalare. Parlamentul a dezbătut mai bine de trei ore, miercuri în plen, moţiunea de cenzură depusă de PSD şi UDMR. Au fost prezenţi 373 de parlamentari, iar numărul necesar de voturi pentru căderea Guvernului a fost depăşit cu 28 de voturi - erau necesare 233 de voturi pentru şi s-au înregistrat 261 de voturi.

În favoarea moţiunii de cenzură au votat 261 de parlamentari, iar împotriva ei 139 de parlamentari. Moţiunea de cenzură a fost adoptată. Pentru a fi fost adoptată era nevoie de cel puţin 233 de voturi favorabile. Acest lucru înseamnă că guvernul Orban este considerat demis, iar preşedintele României, Klaus Iohannis, va declanşa consultările în perioada următoare, cu partidele parlamentare.

15.45. Anunţul căderii Guvernului Orban a fost făcut de Olguţa Vasilescu de la tribuna Parlamentului: voturi pentru moţiunea de cenzură 261, voturi împotrivă 139, abţineri zero.

„Proces verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputaţi şi senatori asupra moţiunii de cenzură. Birourile permanente reunite procedând la verificarea şi numărarea voturilor prin vot secret cu bile. 465 deputaţi şi senatori în total. 423 prezenţi. 400 de voturi exprimate. Voturi anulate 0. Voturi pentru adoptare 261, voturi contra moţiunii 139, abţineri zero. Potrivit prevederilor art 113 alin 1 moţiunea de cenzură se adoptă cu votul majorităţii senatorilor şi deputaţilor, ceea ce reprezintă 233 de voturi pentru. Se constată că a fost întrunită majoriatea voturilor pentru adoptare. Drept urmare, Guvernul Orban este demis”, a afirmat Olguţa Vasilescu în plenul de miercuri.

Necesarul pentru demiterea Guvernului Orban era de minim 233 de voturi, moţiunea fiind adoptată în condiţiile în care au fost 261 de voturi „pentru”.14.40. A început VOTUL în plen, la scurt timp după ce premierul Ludovic Orban a avut ultimul cuvânt de la tribuna Parlamentului.

14.20. Premierul Orban a spus în cuvântul de final că nu va răspunde acuzaţiilor jignitoare, făcând referire la acuzaţiile lui Simonis şi la discursul ironic al lui Ponta. Ludovic Orban: Eu nu am ieşit în faţa oamenilor cu geaca roşie

”V-aţi dezis de şeful vostru, dar e vorba de un fake-news. E vorba de pozele pe care le circulaţi de doi ani şi jumătate. Vă spun povestea. Acele poze sunt făcute în 2009, după turul doi al alegerilor prezidenţiale, în care conducerea PSD a venit să mulţumească - 2009, vă readuc aminte - conducerii PNL, dlui Crin Antonescu, cu care ulterior v-aţi şi înţeles când aţi pus bazele USL, nu cu mine. Schimbul de geci a fost făcut cu următorul scop - preşedinţii partidelor din acea perioadă, dl. Antonescu şi dl Geoană, dl Antonescu mi-a cerut mie să ies la conferinţa de presă îmbrăcat în geaca roşie şi dl. Geoană i-a cerut lui Dragnea să iasă îmbrăcat în geaca galbenă. După ce am probat gecile, dl Dragnea a ieşit în geaca galbenă, iar eu nu am ieşit în faţa românilor cu geaca roşie, pentru că mi-ar fi fost ruşine tot restul vieţii să port geaca roşie pe care niciodată nu voi accepta să o port”, a explicat Ludovic Orban în plenul Parlamentului.

Premierul Orban a acuzat, miercuri, PSD că, în perioada în care a fost la guvernare, "a pus pe spinarea copiilor şi nepoţilor" credite pe care aceştia trebuie să le ramburseze.

13.50. Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis a declarat de la tribuna Parlamentului că actualul premier Ludovic Orban a fost ales parlamentar în 2012 ”pe liste făcute cu acelaşi pix al preşedintelui Dragnea”, când a candidat pe listele USL.

"Ţin să îi reamintesc domului Orban că şi domnia să a fost parlamentar pe liste făcute cu acelaşi pix al preşedintelui Dragnea, în 2012, când aţi candidat impreună în USL. Nu păreati atunci să fiţi deranjaţi de culoarea pixului sau a gecii. Pe noi nu ne-a pus nimeni din pix", a declarat Alfred Simonis.

13.40. Marcel Ciolacu: Guvernul Orban a adus "haos" şi "instabilitate"

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că, de trei luni, Guvernul Orban a adus "haos" şi "instabilitate" şi, de aceea, trebuie să plece.

"Agenda PNL înseamnă abuz de putere, călcarea în picioare a democraţiei, (...) austeritate în viaţa românilor. Nimic pentru oameni, nimic pentru nevoile lor imediate. (...) Salarii nu, alocaţii şi pensii nu. În doar trei luni, acest Guvern a adus haos şi instabilitate. De asta trebuie să plecaţi domnule Orban", a declarat Marcel Ciolacu.

13.30. Liderul UDMR, Kelemen Hunor i-a transmis lui Dan Barna că ar trebui să lase ipocrizia în afara Parlamentului. Hunor l-a calificat ironic pe Dan Barna ca fiind "acest domn imaculat al politicii româneşti".

"Dle Dan Barna, ar trebui ca noi politicienii să ne comportăm la fel ca politicienii de afară. Ar trebui să respectăm cuvântul dat. Şi, dacă nu reuşim, să nu ne mirăm dacă vin şi consecinţele. Ar trebui să lăsăm ipocrizia în afara Parlamentului şi să nu mai propagăm ideea că un principiu e bun cât timp foloseşte unor interese. Nu ajungem la niciun rezultat dacă dimineaţa unele decizii ale CCR sunt bune, iar seara că judecătorii sunt nişte ticăloşi. Dle Dan Barna, acest domn imaculat al politicii româneşti. Ca să avem o ţară ca afară ar trebui să acceptăm că puterea absolută nu face bine nimănui. Guvernul acţionează împotriva deciziilor Curtii Constituţionale", a declarat Hunor în luarea sa de cuvânt.

"Se vorbeşte şi de alegeri anticipate, sunt mulţi parlamentari de la USR şi PNL, mai e şi Dan Barna, care susţin alegerile anticipate. Hai să facem primul pas", a punctat şeful UDMR.

13.20. Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, a solicitat preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului să sesizeze CCR pentru conflict interinstituţional Guvern-Parlament în urma adoptării de către Executiv, în şedinţa de luni, a "unei căruţe de ordonanţe de urgenţă".

”Vreau să mă refer la un fapt care pe mine m-a bulversat: căruţa de ordonanţe pe care le-a dat guvernul. Acest gen de a guverna nu poate rămâne neobservat şi nici nesancţionat. Pentru respectul pentru statul de drept, cer celor doi preşedinţi ai Camerelor să sesizeze CCR, aveţi datoria să apăraţi Parlamentul”, a declarat miercuri în plenul Parlamentului Călin Popescu Tăriceanu.

Legat de votarea mo'iunii de cenzură, Tăriceanu a precizat că drumul spre anticipate este unul periculos: "Colegii mei şi eu nu vom vota moţiunea. Am spus că suntem în favoarea alegerilor în două tururi pentru că se va diminua hegemonia partidelor mari. Nu votăm moţiunea pentru că deschide drumul spre anticipate şi ALDE nu vrea să asfalteze acest drum spre anticipate. Consecinţele declanşării anticipatelor: toată administraţia blocată, vă puneţi problema ce fac cetăţenii? Haosul economic care se va genera. Consecinţele sociale nu sunt deloc de neglijat".

13.15. Liderul Pro-România Victor Ponta i-a răspuns în termeni duri, în plenul Parlamentului, premierului Orban care l-a acuzat că s-a operat în Turcia pe vremea când era prim-ministru. "Ludovic, să ştii că eu m-am operat la picior, nu am fost la o cură de dezalcoolizare", a spus Ponta.

"După răcnetele uşor isterice de la început cred că putem să vorbim raţional despre ce trebuie făcut. Nu am votat acest guvern în noiembrie. Ştiam că domnul Orban, mai mult dect să se înţeleagă cu domnul Iordache să facă o şosea prin munte de trei milioane nu poate. Acum, după trei luni văd că s-a prins toată lumea, mai puţin cei de la USR”, a spus Ponta.

13.00. Liderul USR, Dan Barna, i-a acuzat pe cei de la UDMR că susţin moţiunea depusă de PSD şi a reamintit "cei trei ani" de guvernare defectuoasă a social-democraţilor.

"Dumneavoastră, domnilor din PSD şi UDMR, aţi vrut ca astăzi să discutăm despre Evul Mediu şi baroni, despre o mână de primari fricoşi care vor să şi păstreze funcţiile pentru că le e frică de vot. Sunt câţiva primari care au cheltuit banul public şi azi vă obligă să depuneţi această moţiune. Cum, domnule Ciolacu, ne vorbiţi de democraţie când după trei ani de Dragnea aţi aruncat România în pragul unei revoluţii care era să ne scoată din Europa. Vreme de trei ani aţi încercat doar să îl salvaţi pee Dragnea de puşcărie. Ne vorbiţi de Europa şi de reguli când vreme de trei ani aţi spus că toţi cei care vorbesc cu partenerii lor internaţionali sunt trădători de ţară", a spus în plen Dan Barna.

12.40. Premierul Ludovic Orban a luat cuvântul în plenul Parlamentului pentru a-şi apăra cabinetul pe care îl conduce şi pentru a răspunde punctual acuzaţiilor din moţiunea de cenzură a PSD. Orban susţine pe un ton vehement că nu se lasă judecat de social-democraţi, pe care îi acuză pentru OUG 13 şi îşi apără deciziile din şedinţa-maraton de marţi.

"Le-aţi promis românilor miere şi le-aţi dat venin", le-a transmis Ludovic Orban social-democraţilor de la tribuna Parlamentului. Premierul le-a mai spus parlamentarilor PSD că sunt ”născuţi din pixul lui Dragnea” şi că l-au ”slugărit” trei ani pe acesta.

”Nu mă las judecat de voi”, a mai spus prim-ministrul. ”Sunteţi parlamentari născuţi din pixul lui Dragnea şi nu veţi scăpa de asta în toată carieră dvs. Nu numai că a fost semnată candidatura dvs de acest stăpân, dar trei ani de zile l-aţi slugărit şi aţi votat toate proiectele împotriva interesului României. Puteţi să faceţi ce vreţi, nu mă las judecat de voi. În trei ani de zile aţi arătat clar de ce sunteţi în stare, de sărăcie, dezinformare, slugărnicie şi nu aţi adus nimic bun României”, a spus Ludovic Orban la începutul discursului său de la moţiunea de cenzură. El a răspuns şi criticilor cu privire la adoptarea de ordonanţe de urgenţă.

”Voi, având o majoritate parlamentară, ne atacaţi pe noi că am emis OUG? Voi aţi emis OUG 13 noaptea că hoţii că să scăpaţi de pedeapsă puscariabilii care vă conduceau. Noi am emis OUG pentru a rezolvă problemele românilor, pentru a oferi masă caldă în şcoli. Noi am adoptat OUG că să salvăm prostiile şi incompetenţa voastră. Am adoptat ieri OUG pentru a împiedica situaţia dramatică în care România să fie obligată să ramburseze la UE două miliarde de euro pentru că voi nu aţi fost în stare să finalizaţi proiectele de apa şi canal”, a mai spus Orban.

12.25. Se citeşte din nou moţiunea de cenzură, după care vor începe dezbaterile propriu-zise. Moţiunea depusă de PSD a fost prezentată într-o primă lectură şi cu două zile în urmă. VEZI DETALII AICI

12.15. Premierul Ludovic Orban a fost huiduit de parlamentarii din Opoziţie la momentul sosirii la dezbaterea din plenul Parlamentului. Motivul principal al nemulţumirii celor din PSD are legătură cu adoptarea a 25 de OUG-ul în şedinţa de guvern de marţi.

12.05. Premierul întârzie la şedinţa de plen, el continuă să le răspundă jurnaliştilor la întrebări despre şedinţa nocturnă de guvern de ieri. Ludovic Orban susţine că Victor Ponta face un blat cu PSD şi Marcel Ciolacu. Orban consideră că Ponta îşi caută doar motive, pentru că în spatele acestora ar sta o înţelegere cu Marcel Ciolacu. ”Victor Ponta votează împotriva Guvernului fără să fi văzut conţinutul OUG. Acesta este doar un pretext, că el este înţeles cu Ciolacu, de la bun început au fost înţeleşi. De altfel, acest lucru s-a văzut şi la învestirea Guvernului, când nu a votat Guvernul PNL.”, a spus Ludovic Orban.

12.00. Şedinţa de plen este condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, care a anunţat că şi-au înregistrat prezenţa 350 de parlamentari.

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a anunţat, miercuri, după întâlnirea cu liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, că el şi majoritatea parlamentarilor partidului vor susţine moţiunea de cenzură. El a afirmat că, dacă moţiunea va trece, ar putea susţine un premier independent împreună cu PSD, UDMR şi ALDE. "Astăzi, fiecare parlamentar Pro România, în urma discuţiei, va vota aşa cum crede că e mai bine şi, probabil, cei mai mulţi vor vota pentru moţiune. Eu votez pentru moţiunea de cenzură, pentru că vreau ca acest Guvern, după trei luni de dezastru, să nu mai poată să dea alte ordonanţe de urgenţă", a explicat Ponta.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, este convins că PSD are suficiente voturi pentru dărâmarea Guvernului. Întrebat de câte voturi se bazează iniţiatorii moţiunii de cenzură, acesta a spus că de „suficiente, adică mai mult de 233”.

În schimb, premierul Ludovic Orban a declarat, marţi seara, că moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi UDMR pentru demitrea cabinetului său nu are şanse să treacă, dacă nu intervin repoziţionări a unor „actori politici” care să aibă „consistenţă numerică”.

„Din punctul meu de vedere, astăzi pe evaluarea pe care o avem, sigur dacă nu apar repoziţionări din partea unor actori politici, care să aibă o oarecare consistenţă numerică, moţiunea aşa cum este atazi nu are şanse să treacă (...) Conform evaluării noastre nu există numărul de voturi necesare pentru”, a subliniat premierul.

Întrebat dacă parlamentării vor vota după trecerea moţiunii de cenzură investirea aceluiaşi guvern cu aceeaşi componenţă, premierul Ludovic Orban a declarat că aceştia ar trebui „să se caute”.

Iniţiativa de demitere a Guvernului Orban este susţinută de PSD, UDMR şi de grupul parlamentar „Forţa Naţională”, iar preşedintele interimar al social-democraţilor Marcel Ciolacu susţine că PSD are peste 233 de voturi pentru moţiune.

Potrivit procedurii parlamentare, o moţiune de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. Pentru a fi adoptată, o moţiune de cenzură are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Numărul total de parlamentari, în prezent, este de 465. Pentru a trece o moţiune de cenzură este nevoie de 233 de voturi.

Cum arată configuraţia parlamentară înainte de depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban

Înainte de depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban, configuraţia parlamentară arată astfel: Din totalul de 465 de parlamentari, 198 de parlamentari vin din partea PSD, PNL are 105 parlamentari, USR are 40, UDMR are 30 de parlamentari, iar Pro România şi PMP au 27, respectiv 19 parlamentari.

Totodată, ALDE are 19 parlamentari, grupul minorităţilor naţionale este format din 17 parlamentari, iar 13 parlamentari vin din partea independenţilor.

Astfel, de partea demersului de demitere a Guvernului Orban sunt angrenaţi 232 de parlamentari, din partea PSD, UDMR, dar şi din grupul „Forţa Naţională”, format din patru parlamenari, printre care Teodor Meleşcanu şi Graţiela Gavrilescu.

„Partidul Forţa Naţională, întrunit în Biroul Permanent Central, a hotărât susţinerea moţiunii de cenzură iniţiată de PSD împotriva guvernului PNL, condus de Ludovic Orban, pe motivul înlăturării incompetenţilor şi incompetenţei de la conducerea ţării, respectiv a înlăturării de la putere, pe cale democratică, a actualului regim clientelar intereselor străine, regim care a atacat toate instituţiile democratice parlamentare, a subminat şi continuă să submineze economia naţională, afectând direct nivelul de trai al majorităţii românilor şi viitorul ţării”, se arată într-un comunicat emis, marţi, de Forţa Naţională.

Recent, deputaţii Marian Cucşa, Alexandru Băişanu, Graţiela Gavrilescu, membri ai partidului „Forţa Naţională”, împreună cu deputatul Corina Bogaciu au trecut în grupul parlamentar al PSD, potrivit unei informări depuse la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.

Totodată, deputatul Georgian Pop s-a alăturat grupului social-democraţilor. El a declarat, pentru Mediafax, că s-a reînscris în PSD la finalul anului 2019, pentru că are încredere că „Marcel Ciolacu va duce proiectul de reformare al stângii mai departe”.

De asemenea, el a spus că se va întâlni şi cu liderul ProRomânia, Victor Ponta, „posibil în această seară (marţi seara - n.r.)”, dar şi cu alţi parlamentari.

Astfel, în cazul în care negocierile cu Pro România dau roade, PSD îşi asigură fără dubii victoria de marţi din Parlament.

Liderul ProRomânia, Victor Ponta, a sugerat, marţi seara, că parlamentarii formaţiunii vor vota moţiunea de cenzură.

„Asa cum am spus : un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie - este un Guvern care trebuie pedepsit ; in Parlament si la vot de catre cetatenii afectati in mod direct”, a scris el pe Facebook.

De asemenea, preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat că partidul său va aduce 30 de voturi în favoarea moţiunii de cenzură, ceea ce înseamnă că toţi parlamentarii UDMR vor vota demiterea Guvernului Orban.

Deputatul PSD Petre-Florin Manole este de părere că voturile necesare ar putea veni din partea minorităţilor sau din partea deputaţilor neafiliaţi.

„Dacă lucrurile nu se schimbă din punct de vedere al poziţionării fiecăruia dintre grupuri, ar mai fi nevoie de trei parlamentari care să susţină moţiunea de cenzură. Există un număr de parlamentari neafiliaţi care s-au dovedit şi în trecut că au opinii diferite şi minorităţile rareori în acest mandat au fost un bloc compact", a declarat deputatul PSD Petre-Florin Manole, miercuri, pentru Mediafax.

Aripa dreaptă a Parlamentului, formată din PNL, USR şi PMP, dar şi ALDE, se va coaliza şi se va opune demiterii Guvernului Orban.

ALDE nu va vota moţiunea de cenzură, însă, Călin Popescu Tăriceanu consideră că aceasta ar putea trece: „Părerea mea este că, din calculele pe care le văd, moţiunea de cenzură are foarte multe şanse să treacă şi alegerea primarilor în două tururi va rămâne numai un deziderat”.

Preşedintele interimar al PSD şi preşedinte al Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat că dacă moţiunea de cenzură nu va trece, PSD va ataca legea la Curtea Constituţională.