Pe ordinea de zi a şedinţei de luni a Executivului vizează ”proiecte de hotărâri privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi”. Decizia a fost amânată în şedinţa din 30 decembrie 2019.

”Aş solicita amânarea punctului 6, proiecte de hotârâri privind eliberări, numiri de prefecţi şi subprefecţi pentru următoarea şedinţă”, a spus ministrul de Interne, Marcel Vela, la ultima şedinţă a Executivului de anul trecut.

Premierul Ludovic Orban a menţionat că erau vizaţi prefectul de Mureş şi subprefectul de Covasna.

”De la Călărasi şi Timiş, în această săptămână”, a precizat Vela.

”Şi de asemenea trebuie să pregătim decizia şi pentru Sibiu şi Argeş, din câte ţin minte, da? Bun. Amânăm. Dar voiesc ca pe 6 ianuarie să putem să numim perfecţii şi subprefecţii”, a conchis premierul.

Redăm ordinea de zi transmisă de Guvern pentru şedinţa de luni:

I. Proiecte de legi

1. Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019

2. Proiect de lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru

II. Proiecte de hotărâri

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Huşi'', judeţul Vaslui.

2. Proiect de hotărâreprivind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Şerban Cantacuzino'' al judeţului Prahova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Institutul de Studii pentru Ordine Publică.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernnului nr.880/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.006/2016 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.

6. Proiect de hotărâri privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

III. Memorandumuri

1. Memorandum cu tema: Programele operaţionale/naţionale şi arhitectura instituţională de gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027

IV. Informări

10. Informare referitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr.262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

Prefectul de Timiş, Eva Andreas, îşi anunţă demisia pe Facebook

Prefectul de Timiş, Eva Andreas, anunţă pe Facebook că demisionează: „Funcţiile publice nu sunt pe viaţă ale cuiva, iar astăzi a venit momentul schimbării în Prefectura Timiş”.

„Funcţiile publice nu sunt pe viaţă ale cuiva, iar astăzi a venit momentul schimbării în Prefectura Timiş. Am decis să îmi depun demisia, însă nu vreau să fac un bilanţ al perioadei cât am fost prefect, ci doar să le mulţumesc celor care au fost lângă mine în aceşti ani. Nu a fost uşor, ştiu, dar munca pe care au depus-o toţi cei cu care am colaborat a fost apreciată. De la angajaţi ai Prefecturii, la directori ai instituţiilor deconcentrate, cu toţii au pus umărul atât cât s-a putut pentru bunul mers al lucrurilor. Vreau să ştiţi, cu toţii, că vă puteţi baza pe mine şi de-acum înainte, eu rămân acelaşi om. Încă o dată, mulţumesc”, scrie prefectul de Timiş, Eva Andreas.

Eva Andreas a ocupat funcţia de prefect al judeţului Timiş din august 2017.

Foto: Ion Marcel Vela / Facebook