„Am să mă consult cu colegii mei înainte, dar după atitudinile pe care Verhofstadt le-a avut, maracate de superficialitatea recunoaşterii realităţilor din România privitoare la gravele derapaje ale statului de drept, nu ştiu dacă colegii mei vor fi dispuşi să maia corde acest sprijin”, a declarat Călin Popecu Tăriceanu, la DC News, întrebat dacă îi va mai da un vot de încredere lui Guy Verhofstadt în Parlamentul European.

El şi-a afirmat îngrijorarea pentru alianţa vehiculată în spaţiul public între ALDE European şi partidul lui Emanuel Macron.

„Nu pot să spun că nu suntem într-o situaţie confortabilă din cauza lui Guy Verhofstadt ca persoană. Am o stare de incomfort pe care o să o explic. În ultima perioadă a apărut în presă că se încearcă construirea unei noi grupări politice în PE împreună cu partidul domnului Macron şi cu cei din Spania, construcţie care însă va presupune că va renunţa la denumirea de -liberal-. Incomfortul meu provine de la acest element, pentru că vă aduc aminte că după alegerile pentru Parlamentul European care au avut loc în 2014, PNL a doua zi după alegeri a anunţat că trece la PPE, renunţând la identitatea liberală. A rămas doar cu numele. Eu am spus că am venit în politică în 1990 pentru a face politică loberală, nu pentru a face parte dintr-un partid neapărat. Rămân să susţin ideile liberale”, a adăugat Tăriceanu.

Declaraţia lui Călin Popescu Tăriceanu vine în contextul în care liderul ALDE din PE, Guy Verhofstadt, a declarat că ALDE din România va fi exclus din familia politică dacă continuă derapajele din justiţie.

De asemenea, Grupul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) va fi dizolvat după scrutinul europarlamentar, urmând să fie înlocuit de o altă alianţă politică, a declarat liderul formaţiunii politice, Guy Verhofstadt, citat de site-ul Politico.eu. Din noul grup europarlamentar ar urma să facă parte politicieni din grupul „Renaşterea europeană” propus de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.