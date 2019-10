„Astăzi m-am întors acasă, în PSD Cluj. Partidul în care am crescut şi în care mi-am petrecut tinereţea are nevoie de mine şi este de datoria mea să fiu alături de colegii şi prietenii mei. Nu am semnat textul moţiunii şi nu o voi vota, la fel şi colegul meu, dl. Cornel Itu. Am fost, suntem şi vom fi oameni de stânga şi nu putem vota această elucubraţie liberală! Nu pot gira venirea la putere a liberalilor care îşi propun tăieri salariale, disponibilizări în masă în sectorul bugetar şi îngheţarea proiectelor de dezvoltare ale comunităţilor locale, finanţate prin PNDL sau FDI. Cât priveşte moţiunea, nu calculul bilelor mă interesează, ci faptul că astăzi PSD are nevoie de toţi parlamentarii săi, de toţi cei care în 2016 au fost aleşi de cetăţeni sub sigla PSD!”, a scris Horia Nasra, pe Facebook.

Deputatul Horia Nasra a susţinut că speră ca în viitor PSD şi pro România să aibă un proiect comun.

„Nefericita eroare, nominalizarea noii conduceri a PSD Cluj, poate fi îndreptată. Sunt convins că există sute de social-democraţi cu vechime în organizaţie care pot reprezenta cu onoare clujenii şi capitala Transilvaniei, nu un individ care jigneşte clujenii, românii, înjură jurnaliştii şi ameninţă colegii şi aleşii locali.Sper ca în viitor cele două partide de stânga, PSD şi Pro România să gândească un proiect politic comun, pentru că ambele formaţiuni împărtăşesc valori social-democrate. Joi voi fi alături de colegii mei, deputaţii din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat şi îmi voi relua activitatea politică în Cluj având în vedere campania electorală”, a mai scris Nasra.

Horia Nasra şi Cornel Itu au infromat, luni, Biroul Permanent al Camerei Deăutaţilor că se afiliază grupului parlamentar Pro Europa.

Pe 18 septembrie, Comitetul Executiv al PSD a decis schimbarea lui Horia Nasra de la şefia PSD Cluj, pe care a preluat-o interimar jurnalistul Liviu Alexa.

Şi deputatul PSD Emanuel Havrici a anunţat, marţea trecută, că va activa în grupul Pro Europa. La începutul lunii octombrie şi deputatul PSD Mihăiţă Găină a anunţat că demisionează din partid şi devine deputat neafiliat.

Mihăiţă Găină se numără printre semnatarii moţiunii de cenzură, alături de fostul senator PSD Emanoil Savin, deputatul PSD Marius Bota şi senatorul Ioan Talpoş, care fusese afiliat grupului parlamentar al PSD, însă a devenit ales indepedent.

Moţiunea de cenzură va fi dezbătută şi votată, joi, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, începând cu ora 10.00.