„Noi credem că trebuie să continuăm aceste discuţii, vom prezenta grupurilor noastre, săptămâna viitoare, la începutul săptămânii tot ce am discutat azi, nu am primit sprijin, am spus că vom discuta cu grupurile noastre, fiindcă nivelul de încredere între UDMR şi PNL este la un niel scăzut, din cauza celor întâmplate în anii care au trecut, şi de aceea, este nevoie de discuţii foarte sincere şi de foarte multe discuţii mai aprofundate, ca să vedem ce doreşte să facă guvernul, dacă are nevoie de sprijinul nostru. Dacă nu are nevoie de sprijinul nostru, sigur, nu e nevoie nici de discuţii mult aplicate.”, a spus Kelemen Hunor, joi, după discuţiile avute cu Ludovic Orban.

Preşedintele UDMR: Noi credem că soluţia optimă ar fi un acord scris cu cine intră la guvernare

„Noi de fiecare dată când ne înţelegem pe susţinere parlamentară sau când suntem în coaliţie, e o altă discuţie, atunci facem şi un acord scris. Din punctul nostru de vedere, aceasta ar fi soluţia optimă, soluţia cea mai bună, un acord scris. Am vorbit şi despre acest lucru, ca eventual, să ne gândim şi la un acord scris, sigur, nu am luat o decizie nici noi, nici colegii din PNL în privinţa unui acord scris, dar eu am experienţă în ăolitica românească, nu prea lungă, doar de 20 de ani, nu am 30, şi acordurile scrise, de foarte multe ori, sunt încălcate, e bine, totuşi să îl ai.”, a declarat liderul UDMR, joi.

Chestionat dacă acordul se referă doar la viitorul guvern sau şi la celelalte formaţiuni politice, Hunor a spus: „Doar cu cine intră la guvernare, nu am treabă cu celelate partide.”PNL va purta, joi, un alt rând de discuţii cu partidele, în vederea sprijinului noului Executiv. Ludovic Orban, premierul desemnat, se va întâlni, în decursul zilei de joi, şi cu liderii ALDE.

Anterior negocierilor cu ALDE şi UDMR, Ludovic Orban a mai purtat discuţii şi cu Pro România.

Ludovic Orban a avut, deja, o întrevedere, miercuri, cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul liberalilor a adăugat că ultima rundă de negocieri va avea loc marţi sau miercuri.

Prim-ministrul desemnat Ludovic Orban a declarat, miercuri, că există echipe de negociere care vor avea discuţii şi cu PSD, atât la nivelul celor două Camere, cât şi individual, cu parlamentarii care se vor arăta dispuşi să susţină Executivul PNL.