„Partidul Social Democrat are maturitatea necesară pentru a trece peste acest moment de cumpănă. Împreună vom găsi cele mai bune soluţii în aşa fel încât să relansăm stânga românească. Dincolo de persoane, este importantă oferta noastră politică pentru alegerile de anul viitor. Nu mai este timp şi loc pentru ambiţii personale, avem nevoie de o conducere colegială care să folosească toate resursele noastre pentru reclădirea Partidului Social Democrat. Avem foarte mult de muncă", a afirmat fostul europarlamentar PSD Victor Negrescu, pentru Mediafax.

El a ţinut să mai spus că „este loc pentru fiecare” în partid.

„Toţi am înţeles acest lucru şi sunt convins că până la ora şedinţei toate lucrurile vor fi clarificate pentru a putea merge înainte cu încredere şi în echipă. Toate discuţiile purtate recent au ca menire să permită fiecărui coleg să se exprime pentru că nimeni nu are proprietatea adevărului absolut. Soluţia, evocată de majoritatea colegilor, constă în modernizarea acţiunii noastre politice şi o opoziţie solidă, dar constructivă în vederea protejării drepturilor câştigate de cetăţeni”, a mai spus Negrescu.

Viorica Dăncilă ar urma să îşi anunţe demisia din funcţia de preşedinte al PSD la şedinţa Comitetului Executiv al partidului de marţi, au declarat surse politice pentru Mediafax. Reuniunea CEx va avea loc de la ora 18.30, la sediul formaţiunii din Kiseleff.

În funcţia de preşedinte interimar până la Congresul PSD va fi desemnat, cel mai probabil, Marcel Ciolacu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a anunţat pe Facebook că s-a întâlnit luni cu Viorica Dăncilă şi i-a transmis acesteia că va discuta cu preşedinţii organizaţiilor din ţară despre rezultatul obţinut de partid la alegerile prezidenţiale. El a adăugat că a fost o discuţie „calmă” şi „aşezată”.

La şedinţă există şi posibilitatea convocării unui Congres al partidului, în următoarea perioadă.

Fifor, despre PSD: Este nevoie de o schimbare şi de o nouă echipă de conducere. Trebuie o analiză

Mihai Fifor a afirmat, marţi, că PSD are nevoie de o schimbare şi de o nouă echipă de conducere, care să ducă proiectul partidului mai departe. El a adăugat că, pentru ca PSD să fie reconstruit, e nevoie de o analiză a ultimelor două rânduri de alegeri electorale.

„Cu certitudine este nevoie de o schimbare! Sunt alături de cei care susţin acest lucru. Este nevoie de o nouă echipă care să ducă proiectul mai departe. Cu sublinierea necesară că, pentru a asigură un viitor sigur partidului nostru, e nevoie de profesionalism, corectitudine, transparentă şi mai ales unitate şi spirit de echipă. Asta asteaptă cetăţenii de la noi”, a spus Fifor, pe Facebook.

El a adăugat că pentru a reconstrui PSD e nevoie de o analiză a ultimelor două rânduri de alegeri, respectiv cele europarlamentare şi cele prezidenţiale.

„Dacă vrem să reconstruim partidul, atunci ar trebuie să începem cu o analiză profundă, onestă şi transparentă a ultimelor două scrutine electorale. Atât la centru, cât şi la nivel teritorial. Să vedem unde am greşit şi care sunt soluţiile pentru următoarele bătălii electorale.

Avem cu toţii o răspundere pentru rezultatele de la europarlamentare şi prezidenţiale. Am participat cu toţii la deciziile luate de partid. Unii le-au propus, alţii au tăcut, dar le-am susţinut cu toţii, aproape de fiecare dată în unanimitate.

Nu vom rezolvă nimic dacă acum vom începe astăzi să ne acuzăm unii pe alţii. Ar însemna să mergem mai departe cu aceleaşi neajunsuri care ne-au adus în punctul în care ne aflăm. Dacă vrem cu adevărat să reconstruim partidul, trebuie să spunem lucrurilor pe nume cu onestitate şi colegialitate, în forurile statutare ale partidului. De prea multe ori am lăsat lucrurile importante nerostite sau le-am transferat la categoria -şi altele-”, a completat Fifor.

Secretarul general al PSD a subliniat că actuala echipă de conducere a fost aleasă într-un moment dificil pentru partid.

„Actuală echipă de conducere a fost aleasă în cadrul Congresului din 29 iunie, într-un moment dificil pentru partidul nostru. Nu a fost deloc o misiune usoară. În acel moment sondajele ne plasau la 17% şi mulţi din partid nu dădeau nicio sansă să intrăm în turul 2. Iar că şi cum dezastrul din 26 mai nu ar fi fost de-ajuns, a urmat -cazul Caracal-, revenirea subiectului „10 august”, blocajele asupra Guvernului prin incălcarea Constituţiei, moţiunea de cenzură prin care PSD a fost inlăturat de la guvernare, investirea guvernului PNL. Cu toate astea, am intrat în turul 2, iar în final candidatul nostru a obţinut 34%, dublu fată de punctul de la care am pornit. E mult? E puţin? Se putea mai mult? Ce trebuie făcut pentru a reveni la intervalul nostru tradiţional? Toate acestea sunt intrebări la care trebuie să răspundem cu sinceritate în cadrul forurilor statutare, pe bază unei analize profesioniste”, a mai spus Fifor.