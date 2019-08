Dana Varga, consilierul premierului Viorica Dancilă pentru problematica romă, a anunţat joi că şi-a dat demisia din ALDE, aceasta fiind nemulţumită de comunicarea cu partidul şi de ultimele decizii ale ALDE privind ieşirea de la guvernare şi susţinerea lui Mircea Diaconu la prezidenţiale.

Dana Varga a acuzat „prejudecăţi" din partea unor colegi de la ALDE.

„După 13 ani de implicare politică alături de domnul Călin Popescu Tăriceanu şi familia liberală, ani în care am muncit în toate campaniile electorale, candidând în 2008 şi în 2016 la alegerile parlamentare, dedicându-mă în totalitate partidului, cu sacrificii personale şi profesionale, promovând politica ALDE prin apariţii publice în calitate de comunicator, doresc să vă transmit că mi-am depus demisia din Partidul ALDE. Nu am luat această decizie pentru funcţia mea, ci pentru că nu pot continua politica fără demnitate, fără principii adevărate, fără implicare continuă, fără comunicare si, în niciun caz, cu prejudecăţi din partea unor colegi".

De asemenea, Varga s-a declarat nemulţumită de "deteriorarea" comunicării din ALDE şi desfiinţarea Departamentului pentru Minorităţi.

„Am fost dezamăgită încă din timpul campaniei pentru alegerile parlamentare din 2016 când am candidat pe judeţul Mureş şi m-am trezit singură în campanie, fără implicarea unor colegi de care poate aveam cea mai mare nevoie, şi totuşi am continuat alături de ALDE, expunându-mi familia la atacuri de tot felul. Îmi doresc să reamintesc scorul pe care l-am obţinut în 2016 la Mureş: 5500 de voturi, egal cu cel de la europarlamentare din 2019, asta dovedind că munca mea a fost una corectă. Tot din anul 2016, am observat deterioarea comunicării de la centrul ALDE care în ultima vreme a devenit extrem de defectuoasă. De asemenea, în ultima perioada am simţit prejudecăţile anumitor colegi, mai ales când Departamentul pentru Minorităţi a fost desfiinţat, ceea ce a însemnat pentru mine o jignire după munca şi dedicarea pe care am depus-o în acest departament", a mai transmis consilierul premierului.

De asemenea, aceasta nu este mulţumită de renunţarea la candidatura pentru prezidenţiale a preşedintelui partidului Călin Popescu Tăriceanu şi susţinerea lui Mircea Diaconu.

„Ultimele decizii ale ALDE: de a ieşi de la guvernare şi de a susţine un candidat independent, care o să facă politică într-un rol de «comedie», sunt lucruri greu de înţeles, nu numai pentru mine, ci pentru un întreg electorat: De ce Mircea Diaconu şi nu Călin Popescu-Tăriceanu? Mi-am desfăşurat întreaga activitate cu sufletul şi cu toate resursele dedicându-mă total principiilor liberale. Sunt şi rămân profund recunoscătoare pentru încrederea acordată şi pentru şansa de a face politică liberală, desi aparţin comunităţii rome. Mulţumesc pentru încredere şi colaborare tututor colegilor care mi-au fost aproape de-a lungul anilor", arată mesajul oficialului din Guvern.

ALDE: Am solicitat demiterea Danei Varga din funcţia de consilier. Premierul nu a dat curs cererii

Reprezentanţii ALDE au precizat că partidul a decis sancţionarea Danei Varga în forurile statutare şi a cerut premierului să o demită din funcţia de consilier al prim-ministrului, însă Viorica Dăncilă a refuzat să dea curs solicitării. Reacţia vine după ce Varga a anunţat că demisionează din ALDE.

„Alianţa Liberalilor şi Democraţilor face următoarele precizări cu privire la situaţia dnei Dana Varga: Imediat după ce, pe data de 5 august, doamna Dana Varga a distribuit pe contul său de Facebook un colaj de fotografii inadecvate, s-a hotărât sancţionarea ei în forurile statutare ale ALDE”, au transmis reprezentanţii ALDE, într-un comunicat de presă remis Mediafax.

Sursa citată precizează că „în acelaşi timp, conducerea ALDE a cerut premierului Viorica Dăncilă să o demită din funcţia de consilier pe doamna Dana Varga. Premierul Viorica Dăncilă a ales să nu dea curs solicitării ALDE până în prezent”.