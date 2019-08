23:18 Iohannis: A fost semnat un memorandum de înţelegere între cele două guverne privind tehnologia 5G

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi seară, după întâlnirea cu Donald Trump, că a fost semnat un memorandum între reprezentanţii celor două guverne privind tehnologia 5G.

„Cu ocazia vizitei, a fost semnat un memorandum de înţelegere între cele două guverne privind tehnologia 5G, având în vedere importanţa securităţii reţelelor de comunicaţii wireless de generaţia a cincea pentru asigurarea prosperităţii, dar şi a securităţii naţionale", a declarat Klaus Iohannis.

23:14 Iohannis, după întâlnirea cu Trump: Am discutat despre admiterea României în programul Visa Waiver

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi seară, că a discutat cu şeful de stat american Donald Trump despre admiterea României în programul Visa Waiver, evitând însă să spună dacă s-au făcut paşi concreţi pentru eliminarea acestor vize.

„Am discutat şi despre admierea României în programul Visa Waiver, foarte importantă pentru cetăţenii români", a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat dacă s-au făcut paşi concreţi în privinţa eliminării vizelor, şeful de stat român a replicat: "Preşedintele Trump este foarte interesat de această tematică şi sunt convins că specialiştii din administraţia americană, împreună cu specialiştii noştri, vor găsi cele mai bune căi pentru a continua o îmbunătăţire a acestor aspecte"

23:09 Preşedinţii Klaus Iohannis şi Donald Trump au adoptat o declaraţie privind întărirea relaţiilor

Preşedinţii Klaus Iohannis şi Donald Trump au adoptat, la Casa Albă, o declaraţie comună privind întărirea relaţiilor România-SUA, şeful statului spunând că întâlnirea cu omologul american a fost una foarte bună.

„Am avut o întâlnire excelentă, o întâlnire bilaterală, am discutat cu preşedintele Trump, în mod pragmatic despre extinderea parteneriatului strategic, având un potenţial deosebit pe care împreună putem să îl valorificăm. Am spus că personal voi fi implicat în dezvoltarea parteneriatului. (...) Sunt convins că Parteneriatul va continua să genereze rezultate pozitive şi comunitatea transatlantică. Am adoptat împreună o declaraţie comună. E prima dată când am făcut acest pas şi în acest sens declaraţia e un document important pentru progresul parteneriatului strategic. Este esenţială dezvoltarea Parteneriatului în toate domeniile", a declarat Klaus Iohannis, după întâlnirea cu preşedintele american.

22: 22 Donald Trump se declară onorat de întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis

„Mulţumesc foarte mult tuturor, sunt onorat să fiu alături de Preşedintele României, este foarte respectat, a făcut o treabă foarte bună. Este un sezon politic în desfăşurare în România, dar îmi imaginez că vă descurcaţi foarte bine, pentru că sunteţi talentat, iubiţi poporul, iar noi avem o relaţie extraordinară cu România. Statele Unite şi România au o relaţie mai bună ca niciodată. Şi vreau să vă mulţumesc pentru asta. Avem relaţii comerciale foarte intense, afaceri în desfăşurare, avem mult comerţ cu România şi cu poporul său talentat. Noi cumpărăm, ei cumpără. Şi avem mulţi români în Statele Unite, sunt oameni extraordinari, muncesc din greu şi sunt oameni de succes", a declarat Donald Trump.

Întrebat dacă ar vrea să vină în România, Donald Trump a răspuns: "Mi-ar plăcea. Este unul dintre lucrurile pe care le vom discuta".

21:56 Preşedintele american a fost întrebat de vizele pentru români

Preşedintele american Donald Trump a declarat, la scurt timp după ce l-a primit la Casa Albă pe preşedintele Klaus Iohannis, că SUA au o relaţie bună cu România, iar în America trăieşte o comunitate mare de români, care este apreciată.

Întrebat de jurnalişti, la oportunităţile de imagini de la începutul întâlnirii, dacă va veni în România, preşedintele american a răspuns: "Mi-ar plăcea". Chestionat cu privire la moment, Donald Trump a spus doar că subiectul va fi discutat.

Preşedintele american a fost întrebat şi cu privire la vizele pentru români, dar nu a dat un răspuns. A făcut însă referire la relaţiile dintre SUA şi România.

„Vă mulţumesc, este o onoare să fiu aici alături de preşedintele României. Am respect pentru ce face el şi pentru ce se întâmplă în România. Ştiu că lucrurile merg bine, avem o relatie foarte bună, mai bună decât oricând, relaţii comerciale foarte bune. Sunt foarte mulţi români aici, oameni extraordinari. Sunt foarte multe afaceri româneşti aici. Americanii iubesc românii, au o relaţie bună cu ei", a spus Donald Trump.

„Este o plăcere să fiu aici şi avem ocazia să vorbim despre parteneriatul strategic. Facem tot ce se poate la nivelul NATO şi cred că sutem pe drumul cel bun în acest sens", a spus şi Klaus Iohannis.

21:51 Donald Trump pledează pentru consolidarea parteneriatului cu România

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, cu ocazia întrevederii cu omologul său român, Klaus Iohannis, intenţia consolidării parteneriatului cu România, prin intensificarea relaţiilor bilaterale militare şi comerciale, precum şi prin susţinerea eforturilor de eliminare a vizelor pentru români.

„Preşedintele Donald Trump reiterează şi consolidează parteneriatul Statelor Unite cu România. Donald Trump îl întâmpină pe preşedintele Klaus Iohannis la Casa Albă pentru a reafirma şi a celebra puternicul parteneriat strategic dintre ţările noastre", a transmis marţi seară Preşedinţia SUA într-un comunicat postat pe site-ul instituţiei.

„În anul 2019, România sărbătoreşte 30 de ani de libertate şi democraţie şi continuă să înregistreze mari progrese în depăşirea moştenirii comunismului. Statele Unite şi România au relaţii din ce în ce mai intense în materie de securitate, energie, cooperare în domeniile nuclear civil şi cibernetic, în avantajul ambelor ţări. Cele două ţări vor continua să colaboreze pentru a face faţă provocărilor comune de securitate şi a intensifica parteneriatul economic şi energetic. Preşedintele Trump intenţionează să intensifice legăturile bilaterale prin susţinerea eforturilor României de a deveni eligibilă pentru a adera la Programul de eliminare a vizelor, în conformitate cu exigenţele legislaţiei americane", precizează Casa Albă.

"România este un aliat de nepreţuit în cadrul NATO şi susţine eforturile SUA şi pe cele internaţionale, în regiune şi la nivel mondial. Marcând 15 ani de la aderarea la Alianţa Nord-Atlantică, România s-a dovedit a fi un aliat puternic în cadrul NATO şi îndeplineşte angajamentul de a aloca cel puţin 2% la sută din PIB pentru apărare. România a oferit una dintre cele mai mari contribuţii cu trupe la misiunea NATO în Afganistan şi susţine misiunile din Kosovo, Bosnia şi pe cele ale Coaliţiei pentru învingerea reţelei teroriste Stat Islamic. Armatele celor două ţări colaborează pentru a consolida măsurile de disuasiune pe flancul estic al NATO. În urma întrevederii precedente cu preşedintele Trump, România îşi modernizează armata utilizând multe echipamente americane, inclusiv sisteme antiaeriene Patriot şi antibalistice. România găzduieşte efective prin rotaţie de aproximativ 1.000 de militari din SUA, precum şi o instalaţie Aegis Ashore americană care oferă susţinere Sistemului antirachetă al NATO. România a asumat angajamentul de a colabora cu Statele Unite pentru contracararea riscurilor cibernetice reprezentate de companii chineze în reţelele 5G", subliniază Preşedinţia Statelor Unite.

21:11 Preşedintele Klaus Iohannis a fost primit la Casa Albă de către omologul său din SUA Donald Trump.

20:50 Casa Albă a făcut un anunţ oficial prin Twitter despre vizita lui Klaus Iohannis: „În această după-amiză preşedintele Donald Trump îl întâmpină la Casa Albă pe preşedintele Klaus Iohannis din România”:

This afternoon, President @realDonaldTrump will welcome President @KlausIohannis of Romania to the White House! pic.twitter.com/ngf1cxb16W — The White House (@WhiteHouse) August 20, 2019

Ştire iniţială

Potrivit unui anunţ al Administraţiei Prezidenţiale, Klaus Iohannis va fi aşteptat de către preşedintele SUA, Donald Trump, urmând ca la 21:10 cei doi oficiali să aibă convorbiri oficiale.

Astfel, agenda completă a preşedintelui României vizează:

„Vizita la Washington D.C., Statele Unite ale Americii

- 21:00 - Sosirea la Casa Albă – Primirea de către Preşedintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump (ora României)

- Semnarea în Cartea de Onoare (Diplomatic Reception Room)

-21:10 Convorbiri tete-à-tête cu Preşedintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump (Biroul Oval) (ora României)

-Convorbiri oficiale (Cabinet Room)”, potrivit anunţului publicat pe site-ul Preşedinţiei.

Pe agenda discuţiilor se află securitatea în zona Mării Negre. Klaus Iohannis va exprima disponibilitatea României de a găzdui un număr mai mare de dispozitive militare ale NATO, prin brigada multinaţională sau centrul de comandă care va fi stabilit în regiune.

De asemenea, preşedintele României va transmite preşedintelui Trump că România este disponibilă să trimită mai multe trupe în Afghanistan.

Consiliul Suprem de Apărare al Ţării a aprobat, la sfârşitul lunii trecute, forţele armate care pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului, în anul 2020. Astfel, 3.385 de militari, civili şi poliţişti din Armată şi MAI vor participa la misiuni.

Peşedintele Klaus Iohannis va discuta, în cadrul întâlnirii sale de la Washigton cu Donal Trump, şi despre securitatea energetică din România şi investiţiile americane în acest domeniu. SUA sunt îngrijorate în privinţa dependenţei Europei pentru gazele Rusiei.

"Energia este o zonă sensibilă şi importantă. Securitatea energetică ţine de securitatea naţională", a spus preşedintele în discuţia informală cu presa din urmă cu câteva zile.

Preşedintele Klaus Iohannis este primit pentru a doua oară la Casa Albă, după vizita efectuată în iunie 2017.

foto: Facebook / Klaus Iohannis