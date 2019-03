Ion Cristoiu spune că nu Hotărârea CSAT nr.17/2005, prin care corupţia devine risc la siguranţa naţională, este baza protocoalelor secrete, ci o hotărâre a Guvernului Tăriceanu din 30 martie 2005. În opinia sa, această hotărâre trebuia desecretizată deoarece nu conţine nimic secret, iar cel care ar trebui să o facă este preşedintele Iohannis. Ion Cristoiu crede că şeful statului nu a luat această măsură până acum “ca să poată să înflorească teza că Traian Băsescu este autorul protocoalelor”.

După ce a citit în premieră din documentul CSAT, Ion Cristoiu a povestit despre audierea sa ca martor într-un dosar al Codruţei Kovesi. El a fost chemat joi la Secţia de investigare a magistraţilor pentru a confirma dacă poza depusă de Sebastian Ghiţă în dosarul readucerii lui Nicolae Popa în ţară este cea pe care fostul deputat PSD i-a arătat-o jurnalistului cu ocazia unui interviu, la Belgrad. Ion Cristoiu spune că nu este fotografia originală, ci o reproducere şi nu exclude posibilitatea ca acest lucru să fie un motiv pentru Kovesi de a o contesta. De asemenea, jurnalistul a spus că ancheta se concentrează pe petrecerea de la Crama Budureasca la care a fost imortalizată Kovesi, motiv pentru care la audieri vor fi chemaţi şi alţi participanţi la chermeză.

Cum preşedintele Iohannis a declarat că este “aproape hotărât” să convoace referendumul pentru justiţie odată cu europarlamentarele, Ion Cristoiu spune că, de fapt, există calcule ca această consultare populară să se facă la alegerile prezidenţiale de la sfârşitul anului. El spune că întrebarea va fi legată de Liviu Dragnea, ceea ce îl va face erou pe liderul PSD.

Acelaşi lider PSD, spune Ion Cristoiu, a dat şi lovitura electorală a săptămânii după ce s-a îmbolnăvit şi internat la o clinică privată, sporindu-şi astfel zestrea de imagine. Liviu Dragnea nu ocupă însă primul loc şi nici nu se află în Top 5 politicieni ai săptămânii în care poziţia fruntaşă e ocupată de Klaus Iohannis pentru “meritul” de a fi revoluţionat limba română.

Redăm a doua parte a interviului:

Monica Mihai: De imagine pentru preşedinte.

Ion Cristoiu: Păi nu numai, pentru Justiţie. Dacă întrebarea este ”Sunteţi de acord să continue lupta împotriva corupţiei” şi a căzut referendumul? E ca la familie, mai ţineţi minte? Dacă pică înseamnă că românii sunt împotriva luptei...

Monica Mihai: Luptei anticorupţie.

Ion Cristoiu: Păi, foarte important, dacă pui o întrebare, o să vedeţi cam la ce întrebare se gândesc ei, o prostie, indiferent ce întrebare e, că va fi o întrebare care să confirme teza că românii luptă împotriva corupţiei. Bun, o întrebare:”Vreţi o justiţie independentă?” Şi nu vin oamenii la vot şi înseamnă că a căzut referendumul, înseamnă că...

Monica Mihai: În România nu se doreşte o justiţie independentă.

Ion Cristoiu: Şi dacă vin şi zic ”Nu” nu se întâmplă nimic, şi dacă vin şi zic ”Da” şi este peste 30 la sută nu se întâmplă nimic, dar dacă nu vin se întâmplă, pentru că în acel moment s-a terminat cu teza justiţiei independente că vin şi spun alte forţe ”Uite, la referendum...”. Ca la familie, deci tema familiei a fost omorâtă de referendum. Dacă nu era referendumul cu familia care a eşuat, probabil că s-ar fi discutat. Deci, în aceste condiţii preşedintele ezită pentru că convocarea unui referendum pe tema asta este numai şi numai în avantajul USR-PLUS.

Monica Mihai: Ce s-ar întâmpla în scenariul în care preşedintele Klaus Iohannis, având acum decizia CCR care spune că poate să organizeze un referendum odată cu alegerile europarlamentare, nu ar demara acest referendum?

„Există calcule ca referendumul să se facă la prezidenţiale”

Ion Cristoiu: Există calcule şi eu pe asta aş fi de acord, dacă m-ar întreba, să fie pusă la prezidenţiale. Există un argument foarte puternic chiar al preşedintelui împotriva acestei convocări. Uniunea Europeană recomandă să nu bruiem europarlamentarele care au ca subiect Uniunea Europeană...

Monica Mihai: Cu probleme interne.

Ion Cristoiu: Cu probleme interne. Din mai multe motive: campania pentru europarlamentare este o campanie în care poporul român şi popoarele află de Uniune. Deci avem o posibilitate să discutăm ce e Uniunea, mai venim şi mai spunem şi noi, poate că unii nici nu ştiu. Doi: anul acesta trebuie să... Uniunea Europeană se teme de eurosceptici, noi trebuie să aducem la vot şi să câştige partide care sunt de acord cu existenţa Uniunii Europene. Deci, Uniunea Europeană, nu ştiu, ar trebui să şi dea o recomandare ca să nu fie parazitate de o temă internă pentru că tema Justiţiei din România nu are nicio legătură, sigur, degeaba îmi spune mie Dacian Cioloş că are legătură cu Uniunea Europeană, n-are nicio legătură. Trebuie ca această campanie pentru europarlamentare să discute inclusiv locul nostru în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană dacă e bună, dacă nu e bună, dacă e Brexit, ăsta este principalul argument. Dacă o pui la prezidenţiale, da. La prezidenţiale chiar e un argument.

Monica Mihai: Se justifică.

„Întrebarea despre care sunt aproape sigur că asta va fi, va fi una în legătură cu Dragnea”

Ion Cristoiu: Se justifică, este o chestiune internă. Iar întrebarea despre care sunt aproape sigur că asta va fi, va fi una în legătură cu Dragnea. Adică întrebarea va suna în felul acesta, o să vedeţi: ”Sunteţi de acord ca cei care au condamnare definitivă să nu mai ocupe funcţii publice?” Care mi se pare o nebunie, adică cheltui milioane de euro, că e o cheltuială să ştiţi, serios, ca să dovedesc că Dragnea să nu ocupe funcţii publice, nu ştiu. Adică cred că asta va fi în speranţa iluzorie că vor veni valuri întregi de tineri şi vor spune ”Hai să-i dăm una”. Dimpotrivă, o asemenea întrebare îi va face, îi ridică din nou statuie lui Dragnea. Liviu Dragnea devine pe zi ce trece tot mai mare decât e prin această concentrare a întregii opoziţii într-o nerozie fără margini în personaj principal. La ora actuală Liviu Dragnea e un fel de mareşalul Antonescu, Ceauşescu, Stalin ceea ce eu, cu tot respectul pentru el, nu cred, cred că Dragnea, nu că nu e dictator, e personajul ăla... Adică să mă duc în Piaţa Victoriei să demonstrez împotriva lui Liviu Dragnea? Mă luaţi peste picior? Cine-i Liviu Dragnea? Nu ştiu, poate că împotriva lui Ceauşescu, da, a lui Stalin, da, a lui Napoleon. Liviu Dragnea e... aţi văzut cum îl fac erou?

Monica Mihai: Prin menţionarea lui în toate problemele importante.

Ion Cristoiu: Îl fac erou şi pentru electoratul lui. Că la un moment dat dacă pune o asemenea întrebare, eu dacă aş fi PSD-ist ”Mamă, dar ce au cu el?”

Monica Mihai: Mă duc să votez să...

Ion Cristoiu: S-ar putea să voteze ”Nu”. S-ar putea... Sigur că va conta foarte mult în bătălia de imagine şi numărul, la câţi... că la Traian Băsescu, mai ţineţi minte, la suspendare, într-adevăr nu a trecut referendumul, dar cele şapte milioane au fost invocate. Că acum sunt vreo două milioane care spun ”Nu sunt de acord cu asemenea întrebare”, s-a terminat, domnul Liviu Dragnea e preşedintele României.

„Tot ce se întâmplă acum este în defavoarea Marii Britanii deoarece Brexitul a fost dorit de către Germania”

Monica Mihai: Aţi vorbit de Uniunea Europeană, săptămâna aceasta a fost o săptămână importantă pentru discuţiile şi negocierile privind Brexitul. Cum vedeţi ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană având în vedere tensiunile care s-au produs în jurul acordului şi a faptului că acest acord nu reuşeşte să treacă de Parlamentul britanic?

Ion Cristoiu: Tot ce se întâmplă acum este în defavoarea Marii Britanii deoarece Brexitul a fost dorit de către Germania.

Monica Mihai: De ce spuneţi asta?

Ion Cristoiu: Marea Britanie întotdeauna, de pe la 1800, a fost între puterile europene factorul de echilibru. Întotdeauna era Anglia, când creştea Rusia se alia cu Turcia. În Uniunea Europeană, Traian Băsescu are dreptate, era factor de contracarare a Germaniei.

Monica Mihai: De echilibru.

Ion Cristoiu: De contracararea tendinţei Germaniei de a face din Uniunea Europeană un fel de maşinărie a ei. În momentul în care s-a aflat de Brexit primii care au zis ”Trăiască, bine, să se ducă” au fost nemţii. Nu vor mai veni, în momentul în care vin înapoi, pe de o parte, teoretic, dacă s-ar face un nou referendum ei vin cu coada între picioare, mai degrabă nu vin...

Monica Mihai: Şi se aşază la masa de negocieri cu un mare handicap.

Ion Cristoiu: Păi vii înapoi, dar plăteşti cutare, cutare... dar nu există niciun interes.

Monica Mihai: Săptămâna aceasta s-a stabilit în urma discuţiilor că există două scenarii posibile. Scenariul ca Marea Britanie să rămână în UE până pe data de 22 mai având o condiţie şi anume ca acordul de Brexit să treacă de Parlament sau varianta în care acesta tot nu ar trece să se decidă pe 12 aprilie dacă ies fără un acord sau dacă rămân în Uniunea Europeană şi participă la alegeri.

Ion Cristoiu: Dar este foarte important pentru că au loc alegeri şi avem o întrebare: dacă nu se clarifică până la alegeri, ei participă la vot?

Monica Mihai: Da.

Ion Cristoiu: Păi şi dacă participă la vot ce fac, ies? Eu o nebunie, deci ei participă la vot, da? Şi vor avea parlamentari, da? Nu ştiu, grup mare, da?

Monica Mihai: Dacă nu trece acordul săptămâna care urmează ar trebui să decidă asta. Ce se doreşte?

Ion Cristoiu: E o chestie pe care şi eu aş dori-o. Au loc alegeri, da? Mata ne spui: ori rămâi în Uniunea Europeană şi atunci vii la alegeri, ori dacă ai de gând să pleci... e o nebunie. Dacă nu se clarifică până la alegeri, ei au dreptul să participe la alegeri, da?

Monica Mihai: Şi să aibă europarlamentari.

„După părerea mea acordul a fost prost din start, de fapt conservatorii nu-l vor”

Ion Cristoiu: Păi europarlamentari şi care peste o lună ies? Păi şi ce fac, fac din nou alegeri? Adică e o nebunie.

Monica Mihai: Credeţi că e o modalitate prin care încearcă să forţeze mâna Marii Britanii să decidă ce face?

Ion Cristoiu: Nu. După părerea mea acordul a fost prost din start, de fapt conservatorii nu-l vor, mai ales la graniţa cu Irlanda de Nord dacă nu mă înşel şi opoziţia nu e faţă de ieşire, este faţă de acord. Nici ei, nici Uniunea Europeană nu au fost destul de subtili şi să ţină cont şi de... a impus până la urmă o serie de lucruri cu care conservatorii nu au fost de acord. Ei nu au ce face, eu cred că până la urmă vor ieşi fără acord.

Monica Mihai: Mai particular, pentru România, ce-ar avea de pierdut şi de câştigat în urma Brexitului?

Ion Cristoiu: România n-are nici de pierdut, nici de câştigat, aceasta este o legendă, că în urma Brexitului muncitorii noştri or să vină acasă să culeagă aici piersici. Nu, pentru că forţa de muncă din Est, de ea e nevoie. Hai să fim serioşi, adică nu o să renunţe niciun englez şi o să spele el toaletele şi n-o să spălăm noi. Deci forţa noastră de muncă...

Monica Mihai: Este necesară.

Ion Cristoiu: Indiferent cum o fi. Doi: nu cred că lumea modernă, Anglia dacă iese din Uniunea Europeană o să devină duşmanul Uniunii Europene, vor fi în continuare în relaţii economice, aproape aceleaşi, aşa cum o au şi cu alte ţări. Deci eu nu cred că pe noi ne afectează într-un fel pentru că chiar au nevoie de forţa noastră de muncă. Presupunând că ce ? Să trimită toţi medicii în România? Şi ei după asta ce fac?

Monica Mihai: Şi nu doar medicii, există o comunitate...

Ion Cristoiu: Da, o comunitate... oameni care le rezolvă lor problemele, nu vor ei să muncească sau n-au forţă de muncă. Nu, din punctul acesta de vedere noi nu avem, mai ales românii nu cred că au o problemă cu Brexitul.

Monica Mihai: Este un an electoral cu două alegeri importante. Care este lovitura electorală a săptămânii din punctul dumneavoastră de vedere?

„Lovitura electorală a săptămânii: Boala lui Dragnea s-a înscris aşa, poate că pe bune, într-o umanizare”

Ion Cristoiu: Mi-ai pus o întrebare dificilă. Cred că... am şi notat la un moment dat. Da, am văzut, mi-aţi lăsat aici o serie de variante. Sigur, nu vreau să greşesc, dar parcă boala lui Dragnea s-a înscris aşa, poate că fără să... poate că pe bune, într-o umanizare. Adică a fost la spital, a avut probleme cu coloana, i-a dat şi posibilitatea să sară peste Brăila, era o problemă acolo la Brăila. Acolo e fieful lui Tudose, mai ţineţi minte. Oricum, eu consider, repet...

Monica Mihai: Este reală îmbolnăvirea lui Liviu Dragnea?

Ion Cristoiu: E reală, ireală, nu contează. Într-o campanie electorală nu contează ce-i real şi ce este de imagine. L-a ajutat mult, i-a dat un respiro. Să vedem acum dacă se duce la sfârşit în weekend şi mai adaugă celor şapte discursuri încă două.

Monica Mihai: Acesta a fost internat la un spital privat, lucru care a creat controverse. După îmbolnăvirea sa el a ales să se interneze la unul din spitalele private din ţară, nu să apeleze la sistemul de stat.

Ion Cristoiu: Acesta este un lucru pe care îl aud de treizeci de ani...

„Asta a fost o prostie, tot aşa, tefelistă, aoleu de ce nu s-a dus la stat? E dreptul lui să se ducă unde vrea”

Monica Mihai: De ce politicienii, mai ales care conduc ţara şi care susţin că nu este nicio problemă cu sistemul de sănătate din România aleg să se trateze la privat?

Ion Cristoiu: Nu că vreau să-i iau apărarea, şi eu m-aş fi dus la privat. Dar nu pentru că am ceva... doar pentru că acolo cunoşti mai bine. Adică nu...

Monica Mihai: Cunoşti mai bine, adică nu te poţi încrede într-un medic dintr-un spital de stat?

Ion Cristoiu: Dar nu e de medic, staţi un pic, nu pot să-l oblig pe om dacă moare să fie înmormântat unde vreau eu, unde vrea el, până la urmă e dreptul lui ca om, nu cred că... Asta a fost o prostie, tot aşa, tefelistă, aoleu de ce nu s-a dus la stat? E dreptul lui să se ducă unde vrea, ce, ăla de la privat nu e tot pe teritoriul României? A, costă mai mult, poţi să-l întrebi de unde ai bani pentru astea, dar te poţi duce acolo şi...

Monica Mihai: Dar nu este totuşi un mesaj greşit transmis populaţiei, aveţi încredere în sistemul de sănătate de stat, dar eu mă duc la un medic...

Ion Cristoiu: Mă faceţi să râd, dar ce mai e nevoie să transmită el un mesaj? Şi fără să se fi internat el, lumea tot până la urmă la sistem privat. Eu mă duc numai la sistem privat, şi, vă imaginaţi că fiind vedetă cred că şi la stat aş mai beneficia... mă duc pentru că e uşor, repede, sigur că este costisitor, dar nu pierd timpul, în sensul ăsta, nu... şi n-am complexe. Mă duc acuma la... la stat, şi nu la cel mai bun spital de stat, ci la cel mai prost din Ciorogârla...

Monica Mihai: Pentru a demonstra ceva.

Ion Cristoiu: Apoi mori, staţi să ne lămurim, până la urmă murea şi îl înmormântam şi după asta... şi care era afacerea?

Monica Mihai: Totuşi Liviu Dragnea a ieşit sănătos din spital.

Ion Cristoiu: A ieşit, dar am spus în sensul acesta. Nu cred că trebuie să facem... deci vedeţi dumneavoastră, bătălia aceasta cu PSD-ul este ca de obicei penibilă pentru că, dacă eşti un partid serios, cum e PNL-ul, nu te legi de tot felul fleacuri?. Ai anumite mari probleme cu care îi toci pe cei de la PSD, partidul de guvernare, astea...

Monica Mihai: Şi tocmai de aceea a fost lovitura electorală a săptămânii pentru că uitaţi câte discuţii s-au creat în jurul acestui subiect.

Ion Cristoiu: S-a discutat despre Liviu Dragnea din acest punct de vedere.

Topul polticienilor: Eugen Teodorovici suferă de un sindrom, sindromul ”trebuie să mă duc la televizor să fiu interesant”

Monica Mihai: Haideţi să ajungem la topul politicienilor, am avut şi săptămâna trecută un top, haideţi să vedem cine, pe ce loc s-a aflat săptămâna trecută.

Ion Cristoiu: Începem de la cinci.

Monica Mihai: Săptămâna trecută i-am avut pe Crin Antonescu pe locul cinci, pe Klaus Iohannis pe locul patru care rămâne şi în această săptămână însă va fi pe un alt loc, la fel şi Tudorel Toader va rămâne şi în topul din această săptămână. Haideţi să vedem pe aceştia doi pe ce locuri vor fi. Cine se află în această săptămână pe locul cinci.

Ion Cristoiu: Pe locul cinci este Rovana Plumb că înţeleg că va fi deschizătoare de listă la europarlamentare. Dacă mă întrebaţi de ce Rovana Plumb, adică în timp ce la alte partide au totuşi, probabil că PMP-ul îl are pe Traian Băsescu, Cioloş, Corina Creţu. De ce Rovana Plumb? Sigur e o persoană onorabilă, dar...

Monica Mihai: Cu un trecut important în Partidul Social Democrat.

Ion Cristoiu: Da, dar toate celelalte partide, inclusiv PNL-ul, au încercat acum o manevră să spunem de imagine...

Monica Mihai: O schimbare de...

Ion Cristoiu: Ştiu eu, poate că cei de la PSD au încredere în structurile... Marea problemă la... ca să închei, anul acesta este prezentă la vot, adică dacă vin numai cei scoşi de structuri, atunci PNL şi PSD sunt victorioase...

Monica Mihai: Iar USR...

Ion Cristoiu: Iar USR n-are nicio şansă, dacă vin în plus pe lângă ăştia, atunci toţi care vin pe lângă ăştia, vin în favoarea USR. Totul este foarte important, ne vom uita în dimineaţa aia şi vom vedea prezenţa la vot. Dacă e mică, USR-ul poate să se ducă să se culce de pe acuma, că e mică, nu ştiu, vom vedea. O să discutăm atunci pe la două, mă sunaţi şi spun, ba nu, mai pe seară că ăştia, USR-iştii vin pe seară.

Monica Mihai: Cine se află pe locul patru şi de ce?

Ion Cristoiu: Păi este Tudorel Toader deoarece a supravieţuit...

Monica Mihai: A coborât două locuri, săptămâna trecută se afla pe locul 4.

Ion Cristoiu: Păi a coborât două locuri pentru că acum a supravieţuit, adică acum a fost la mâna PSD-ului şi a supravieţuit moţiunii de cenzură, probabil că acea ordonanţă de urgenţă privind completele de cinci...

Monica Mihai: Şi contestaţia în anulare....

Ion Cristoiu: Da, completele de cinci cu care sunt de acord, când o să o dea o să discutăm. Sunt de acord, adică nu pot să fie, dacă au fost grave nereguli de procedură, ideea să profite numai cinci inşi şi toţi ăia care au fost victime...

Monica Mihai: Credeţi că a fost o condiţie să rămână în Guvern să dea această ordonanţă de urgenţă?

Ion Cristoiu: Nu, este o legendă cu încercarea de a fi scos din Guvern, pentru că în momentul în care a fost scos din Guvern Tudorel Toader, PSD-ul ajunge la mâna lui Iohannis. Iohannis în veci nu va semna. E şi foarte importantă această... uite, o mare prostie cu Rovana Plumb.... Rovana Plumb e în Guvern, ori problema fundamentală a PSD-ului este să n-ajungă la semnătura celui de la Cotroceni.

Monica Mihai: Va pleca Rovana Plumb din fruntea ministerului şi probabil preşedintele nu va semna pentru următorul ministru.

Ion Cristoiu: Păi el la Tudorel Toader nu va semna în veci, adică dacă îl scoţi pe Tudorel Toader de la Justiţie în acel moment s-a terminat pentru ... Vi-l imaginaţi dumneavoastră pe Klaus Iohannis să accepte pe cine vrea PSD-ul? O respinge până la alegerile prezidenţiale, aşa că e mai bun Tudorel Toader, chiar dacă nu e perfect PSD-ist.

Monica Mihai: Cine se află pe locul trei în această săptămână?

Ion Cristoiu: Păi este domnul Eugen Teodorovici care domnul Eugen Teodorovici suferă de un sindrom, sindromul ”trebuie să mă duc la televizor să fiu interesant”. Este un sindrom periculos pentru politicieni, el când se duce undeva simte nevoia să spună ceva interesant şi de regulă spune o năzbâtie şi provoacă, a mai provocat el zeci de... în cazul de faţă nu ştiu, s-a dus la Cristache la România Nouă şi l-a întrebat, că ştiţi că acum cum te duci undeva toată lumea te întreabă dacă vei candida, şi el a zis că va candida sau, mă rog, că nu e exclus şi de acolo ştirea în loc să fie ce face el la Finanţe a fost ştirea că el va candida la prezidenţiale.

Monica Mihai: La un moment dat.

Ion Cristoiu: La un moment dat.

Monica Mihai: Cine este pe locul doi?

Ion Cristoiu: Pe locul doi este Viorica Dăncilă, o să surprindă, doamna Dăncilă a susţinut că corupţia este şi o chestiune de cultură la acea sindrofie ... eu am văzut numai transcrierea, a vrut să polemizeze cu această teză.Şi i-a luat apărarea domnul Klaus Iohannis care a zis că da, corupţia este şi o chestiune de cultură şi ... doamna Viorica Dăncilă a fost într-un fel...

Monica Mihai: Aprobată...

Ion Cristoiu: Aprobată şi ridicată de domnul Klaus Iohannis.

„Domnul Klaus Iohannis cu acest ”aproape hotărât”, eu unu l-aş pune pe locul întâi pentru că a revoluţionat limba română”

Monica Mihai: Şi aici ajungem la locul întâi a acestei săptămâni. Cine se află pe locul întâi?

Ion Cristoiu: Domnul Klaus Iohannis cu acest ”aproape hotărât”, eu unul l-aş pune pe locul întâi pentru că a revoluţionat limba română. Ştiţi că Sadoveanu e foarte greu, adică când ajunge la corectură... foloseşte ”pasere” şi toţi corectorii... de ce pasere şi nu păsări. Aşa şi la domnul Iohannis, adică aproape hotărât nu există în limba română...Nu există. Şi atunci a inventat acest ”aproape hotărât” care e subiect şi de glume şi toată lumea spune ce înseamnă, ba chiar a fost şi o parodie, ”aproape preşedintele, aproape îndrăgostit, aproape înflorit”, nu există ”aproape hotărât”, dar mă rog.