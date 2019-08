PARTEA A II-A

Principalele declaraţii:

PARTEA A III-A

Redăm interviul integral:

„Este nevoie de un vot în Parlament. Aceasta este cea mai potrivită formulă politică”

Mediafax: ALDE a primit un răspuns din partea premierului Viorica Dăncilă cu privire la restructurarea guvernamentală. Premierului a anunţat că va merge pe varianta unei remanieri, adică nu va ajunge în Parlament. Este ALDE mulţumit cu acest răspuns?

Călin Popescu Tăriceanu: Nu sunt mulţumit cu acest răspuns şi am să vă explic despre ce este vorba pentru că am văzut în ultimele zile şi foarte multe comentarii neavenite, aprecieri că ALDE şantajează premierul sau PSD. Nu poate fi vorba de un astfel de lucru pentru că nu cerem nimic. Nu am cerut posturi guveramentale, avem. Nu am cerut alte poziţii sau avantaje care să poată să îndreptăţească folosirea acestui termen. Am avut însă o discuţie cu doamna premier în care, bazat pe experienţa mea de premier, i-am recomandat să încerce să gândească o restartare a guvernării, dar în ce sens, în sensul de a-i da posiblitatea să treacă din această defensivă în care se află Guvernul şi practic şi coaliţia, de o bună bucată de vreme, într-o situaţie de ofensivă. Pentru asta ar fi fost nevoie şi ar fi nevoie de câteva lucruri esenţiale: un program de guvernare regândit pe baza programului de guvernare care a fost votat în Parlament, o asumare a obiectivelor care se pot realiza până la termen, o propunere de noi obiective, o reformă a unor instituţii ale statului şi nu în ultimul rând o restructurare a echipei guvernamentale care să şteargă această impresie de lipsă de competenţă care trebuie să recunoaştem planează asupra guvernului existent. Pentru acest lucru este nevoie de un vot în Parlament. Aceasta este cea mai potrivită formulă politică, este prevăzută de altfel şi în Constituţie şi cred că este tribuna cea mai importantă pe care trebuie să o utilizezi dacă vrei să faci un astfel de gest politic.

Un astfel de gest politic ar fi presupus evident să stăm la masă şi să discutăm. Şi i-am propus doamnei prim-ministru, am rugat-o, să gândească un astfel de plan pe care să îl discutăm împreună şi să se gândească în acelaşi timp şi la majoritatea parlamentară de care are nevoie pentru ca un astfel de plan să poată fi înfăptuit. În momentul de faţă PSD şi ALDE avem 238 de voturi, numai cu 5 mandate peste minimum necesar de 233 şi sigur în viziunea mea este nevoie de o consolidare a acestei majorităţi parlamentare şi realizarea acestui vot fără emoţii pentru doamna premier.

În mod evident, în momentul de faţă, UDMR nu cred că mai poate fi adus de partea coaliţiei de guvernare şi atunci sigur că i-am recomandat să se gândeacă la alte soluţii. Aşadar, având în vedere şi propunerea de rectificare bugetară care a fost adoptată ieri prin OUG, şi care pentru mine este o formulă departe de a fi mulţumitoare, din contră sunt foarte nemulţumit de modul în care arată rectificarea bugetară, aştept cu şi mai mult interes ce intenţii are doamna premier pentru viitorul apropiat ca să putem restarta, nu ştiu dacă e cel mai potrivit cuvânt, activitatea guvernului şi a îmbunătăţi percepţia publică despre coaliţie şi despre guvernare.

„În momentul de faţă Guvernul funcţionează din inerţie”

Mediafax: Ce se întâmplă dacă pe 20 august PSD nu va onora cerinţele ALDE? Sunteţi pregătiţi de opoziţie?

Călin Popescu Tăriceanu: Este interesul lor, aş spune, în aceeaşi măsură cu al nostru de a face acest gest, dacă nu cumva e chiar mai mare, pentru că PSD poartă într-o mai mare măsură povara guvernării. Este un interes comun, cred că colegii din PSD trebuie să se gândeacă foarte serios pentru că ne aşteaptă trei scadenţe electorale.

Dacă vrem nu să ne mulţumim, aşa cum mi se pare mie în cazul PSD ca performanţa pe care vor să o atingă participarea la turul unu al alegerilor şi eventual intrarea în turul doi şi cu siguranţă pierderea alegerilor prezidenţiale, şi vor mai mult decât atât, câştigarea prezidenţialelor, sigur că şi în perspectiva alegerilor care urmează la anul este nevoie de un gest puternic, de forţă, care să arate hotărârea premierului, capacitatea de a fi liderul acestui partid şi de a fi liderul Guvernului, de a impune o linie de guvernare. Senzaţia mea este că în momentul de faţă Guvernul funcţionează, poate nu numai guvernul, instituţiile care ţin de administraţia centrală, funcţionează din inerţie.

Nu există o direcţie clară care să se fi dat şi pe care să o urmeze. Aşa se face că azi, când discutăm despre buget, observ un lucru şi vă spun că am mari dezamăgiri: de la preluarea guvernării în ianuarie 2017, au fost câteva deziderate pe care şi eu şi alţii le-am enunţat: să începem autostrada Ploieşti Comarnic- Braşov. Suntem la peste doi ani şi jumătate şi nu s-a întâmplat nimic. Am prevenit-o pe doamna premier că aceasta formulă de parteneriat public privat pe care a lansat-o la un moment dat nu poate să ducă la concretizarea acestui proiect. Îmi pare rău că am avut dreptate. Suntem azi exact cum eram în ianuarie 2017. Discut acum despre autostrada Piteşti-Sibiu care face parte din Cordinorul IV Paneuropean. Este o bucată esenţială care ar permite sudului României să se lege de Transilvania şi de Vest, de Europa Centrală. În momentul de faţă marea parte a ramurilor industriale din economie, cum e industria automobilului, sunt situate în sudul ţării. Această bucată de autostradă este ca un plămân prin care economia românească trebuie să respire. Unde suntem astăzi? În acelaşi stadiul în care eram în 2017 în care ni se spune că studiile de fezabilitate, care au fost făcute, dar care nu au fost acceptate de Comisia Europeană, ar putea să fie valabile pe baza lor să se demareze proiectul. Ei bine, Comisia Europeană nu şi-a dat acordul pe aceste studii de fezabilitate, care, dacă nu mă înşel, au o vechime de aproape 20 de ani. Nu s-au făcut alte studii noi. Şi stăm blocaţi, nu se mişcă nimic.

„Nu vreau să parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit expresii de genul “câinele nu pleacă de la măcelărie”. Colegii mei sunt vegetarieni”

Am discutat despre drumul rapid Piteşti- Craiova, esenţial pentru industriile care se găsesc la Craiova, pentru uzina Ford, nu se întâmplă nimic, am discutat despre autostrada care să lege Moldova de Transilvania, la fel nu se întâmplă nimic. Eu am un spirit practic mai dezvoltat decât al altora, dar nu cred că sunt singurul. Cetăţenii astăzi, în România, după doi ani şi jumătate de guvernare, de creştere economică, aş spune record, perioadă în care s-au mărit salariile, pensiile, a scăzut şomajul, există totuşi un grad mare de nemulţumire. Sondajele arată că peste 70% din populaţie consideră că România merge într-o direcţie greşită.

În condiţiile în care creştere economică, cresc salariile şi pensiile, şomajul e scăzut, înseamnă că în altă parte sunt cauzele acestei percepţii defavorabile privind actul de guvernare. Eu cred că trebuie făcut imperios ceva, dacă vrem să abordăm cu şanse alegerile viitoare şi este de interes comun acest lucru.

Îi rog pe colegii din PSD să se gândească foarte serios la acest subiect, care ne dă posibilitatea să mergem mai departe, nu să ne mulţumim să terminăm târş-grăpiş o guvernare. Ambiţia mea nu este asta. Pentru mine şi pentru colegii mei nu funcţiile în Guvern sunt importante. Nici pe mine preşedinte al Senatului, că am auzit că sunt critici care consideră că ALDE nu doreşte să iasă de la guvernare că eu am să îmi pierd funcţia de preşedinte al Senatului. Complet greşit nu vreau să parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit şi alte expresii de genul „câinele nu pleacă de la măcelărie”, vedeţi proverb savant din popor, e vreau să îi anunţ pe foarte mulţi că colegii mei sunt vegetarieni.

„Nu suntem dispuşi la infinit să cauţionăm promisiuni”

Mediafax: Iar vegetarienii pleacă în Opoziţie dacă nu se îndeplinesc cerinţele?

Călin Popescu Tăriceanu: Eu nu vreau să plecăm în Opoziţie , dar dacă o să văd că guvernarea se poticneşte şi nu poate să ofere cetăţenilor ceva care să merite, să justifice continuarea guvernării, noi nu suntem dispuşi la infinit să cauţionăm promisiuni. La începutul acestui an am discutat despre bugetul pe 2019 şi s-au făcut promisiuni şi din partea Ministerului de Finanţe şi din partea ordonatorilor principali de credit că vor fi capabili să consume banii pe investiţii. Ce s-a întâmplat vedem acum că s-au tăiat banii de investiţii, au promis că vor fi demarcate proiecte de infrastructură- proiectele de infrastrutură nu au pornit, vedem în schimb că suntem în situaţia în care se fac amputări masive la Educaţie, la Fonduri Europene, la multe alte ministere, cercetării. Eu când vorbesc de România viitorului trebuie să investesc bani în cercetare, noi tăiem peste 300 de milioane de lei de la cercetare.

Lucrurile acestea nu îmi dau confortul necesar nici mie şi nici colegilor să privim cu seninătate viitorul. Vă spun că mai degrabă sunt preocupaţi, nemulţumiţi, îngrijoraţi. Vreau să constribuim şi noi, împreună cu partenerii de coaliţie, aşa cum v-am spus, la o regândire, repornire a motoarelor acestei guvernări.

„O remaniere o faci din mers, o faci cu preşedintele. Doamna premier să înţeleagă că maniera de a duce targa pe uscat o perioadă este defavorabilă”

Mediafax: I-aţi spus premierului ce aţi spus acum, că aveţi sentimentul că guvernarea merge din inerţie?

Călin Popescu Tăriceanu Nu am o agenda dublă, ce v-am spus dumneavoastră i-am spus şi doamnei prim-ministru. Înr-o primă fază mi-a dat impresia că este de acord, că înţelege aceste necesităţi. Ieri să văd decizia lor din Comitetul lor Executiv de a nu proceda la o restructurare, ci de a merge la o remaniere, care este o diferenţă uriaşă. O remaniere o faci din mers, o faci cu preşedintele, preşedintele poate să fie de acord sau poate să nu fie, mai degrabă nu este de acord cu propunerile pe care le face doamna premier. Eşti de foarte multe ori la mâna lui, nu ai libertatea necesară pe care ţi-o acordă o restructurare pe care pe care o treci prin Parlament.

Aceasta manieră de a merge cu paşi mărunţi nu este o soluţie şi vă spun şi pe baza experienţei de 4 ani ca premier care spun că mi-a folosit la ceva, să văd cu mai multă claritate în momente cheie de a reda suflul acestei guvernări. Paşii ăştia văd că sunt calificaţi în presă şi ca un fel de înţelegere ascunsă între doamna prim-ministru şi Iohannis.

E adevărat că unii comentatori apreciază că lui Iohannis i-ar conveni foarte mult să aibă acest guvern condus de doamna prim-ministru în continuare pe poziţii în acest fel încât să aibă o ţintă în care să treacă şi în acest fel să îşi favorizeze propria realegere, dar cred că în acesta este un calcul pe are trebuie să îl facă şi doamna premier şi să înţeleagă că ar fi păcat ca această manieră de a duce targa pe uscat o perioadă este defavorabilă pe termen lung şi domniei sale şi partidului care îl conduce şi guvernării şi trebuie să ne gândim şi la cetăţeni.

Cetăţenii au aşteptări, poate aşteptările unorra sunt prea mari, poate nu sunt totalmente realiste, dar nu cred că trebuie să facem mai mult, guvernul acesta nu s-a distins prin nişte acte de bravura sau realizări deosebite şi eu cred că a venit momentul să e gândim la aceste chestiuni care ţin de realitatea politică. Şi până la urmă ştiţi cum se spune, percepţia este a doua realitate, iar percepţia publică nu este bună trebuie făcut ceva drastic pentru refacerea încrederii şi această încredere nu se poate recâştiga decât prin nişte acţiuni de amplitudine, nu mărunţişuri.