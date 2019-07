Iată principalele declaraţii ale primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, la emisiunea Marius Tucă Show:

„S-a considerat că fiind căsătorită cu un om politic, primar de câteva mandate într-un oraş de lângă Bucureşti, nu mai pot să realizez emisiuni politice şi aşa a fost decizia”

“Nu vreau să fac parte din cei care cred că lumea începe cu ei şi tot ce s-a făcut anterior a fost greşit şi eu sunt un salvator. Nu cred de aceea în candidaţii mesianici, nu cred în oamenii politici care vin şi afirmă în faţa publicului că au o baghetă magică prin care schimbă totul”

„Vrem să terminăm anul acesta supralărgirea de la Fabrica de Glucoză, este o zonă deja foarte aglomerată, este un punct nevralgic”

„Spitalul Metropolitan, am lucrat la studiu de fezabilitate, la proiectul tehnic şi dorim să îl demarăm”

„Am fost neplăcut surprinsă să aflu că au fost persoane importante care au mers şi în zona medicală să se intereseze de realitatea afecţiunii mele şi cât de grav este şi dacă pot fi scoasă din joc pe acest motiv”

„Am lansat şi am propus Consiliului General şi Consiliul a aprobat proiectul o Şansă la Viaţă prin care Primăria Capitalei susţine financiar cu 3800 de euro cuplurile care sunt declarate de către medici a fi infertile (...)chiar şi pentru acest proiect cred că trebuia să fiu primar general”

„Sunt foarte ataşată de aceste proiecte, merg zilnic sau aproape zilnic pe toate şantierele pe care le avem deschise. Nu ar fi putut progresa dacă nu eram atât de insistentă, ştiţi că eu sunt #insist. Eu insist, insist, insist”

„Din păcate nu s-a întâmplat nimic în zona guvernamentală, în ideea aplicării planului de mobilitate şi anume ce scrie acolo transferul centurii ocolitoare a Capitalei la Primăria Capitalei care cu siguranţă ar fi avut un alt ritm”

„Vreau să candidez la Primăria Generală pentru un nou mandat pentru că este firesc să continui ce-am început”

„Dar 95% din conţinutul acelei scrisori, din păcate o spun, s-a adeverit. Exact ce am scris acolo, cei care au scris acolo şi noi ne-am însuşit s-a întâmplat şi anume că PSD îşi va pierde din proprii votanţi, din proprii simpatizanţi, din oamenii care ne-au votat la alegerile locale şi parlamentare din cauza felului în care este condus partidul şi din cauza subiectelor care sunt impuse pe agenda publică şi am fost demonizaţi”.

„La condamnarea lui Dragnea, mă aflam într-o biserică, biserica de lângă Universitate, se spune că este biserica studenţilor, unde este o icoană făcătoare de minuni”

„M-a sunat domnul Ion Ţiriac chiar de ziua mea, spre seară după un eveniment istoric şi m-a rugat să mă implic şi să organizez această primire cum se cuvine a Simonei Halep”

„Prea târziu s-a convins şi domnul Dragnea, nu am dorit niciodată să preiau eu în orice chip şi în orice formulă conducerea PSD. Şi de acest lucru se va convinge şi doamna Dăncilă”

„Candidatura lui Florentin la prezidenţiale depinde de ce voi face eu în perioada următoare, în zilele următoare. Şi atunci cu siguranţă va anunţa şi el public decizia pe care o va lua”

„Aş candida la prezidenţiale în condiţiile în care aş fi considerată de către colegii mei din PSD, de către partenerul nostru ALDE, de domnul preşedinte Călin Popescu Tăriceanu şi de către foştii noştri colegi de la Pro România, domnul Ponta, cea mai bună soluţie pentru zona de centru-stânga”

„Mă întrebai de ce am pierdut alegerile europarlamentare: pentru că nu am vorbit pe limba oamenilor. Şi s-a dovedit încă o dată că e bine, dar nu suficient, să creşti pensii, salarii, să scazi impozite, dacă comportamentul în general şi atmosfera care se creează în ţară nu sunt cele pozitive, nu sunt cele ale unui climat de entuziasm”

„Dacă nu voi fi desemnată, analizăm. Eu cu mine în primul rând şi eu cu colegii din ţară care mă susţin şi care m-au determinat să nu mai fiu atât de abruptă şi hotărâtă în a spune că nu intru în această competiţie, că nu mă priveşte, pentru că trebuie să mă privească”

„Şi fiul meu, şi fraţii mei, şi mama, şi toţi ai mei, ca şi tine, au fost extrem de surprinşi şi că m-am recăsătorit şi că mai am doi copii mici şi că am intrat în politică şi că sunt primar general şi că vorbesc unii pe la colţuri că voi candida la prezidenţiale”

Redăm interviul integral:

Marius Tucă: Bun găsit oameni buni la o ediţie specială, invitata mea de astăzi este Gabriela Vrânceanu Firea, bună Gabi, bine ai venit.

Gabriela Firea: Mulţumesc mult pentru invitaţie şi mă bucur că ne revedem şi bună ziua tuturor celor care ne ascultă sau ne şi văd.

Marius Tucă: Îţi mulţumesc că ai acceptat, cred că ai făcut asta în baza prieteniei noastre care ţine cred că de vreo 20 de ani, de la începutul anilor 2000.

Gabriela Firea: Nici nu ştiu cum au trecut aceşti ani, sincer.

Marius Tucă: E adevărat, au trecut aşa ca…

Gabriela Firea: Uitând-mă la copii, îmi dau seama cât de mult timp a trecut de când...

Marius Tucă: Băiatul cel mare câţi ani are?

Gabriela Firea: Împlineşte 24 de ani în octombrie.

Marius Tucă: Nu există.

Gabriela Firea: Aşa spun şi eu de câteva luni, iar cei mici 4 şi 7.

Marius Tucă: Avem un pic de emoţie amândoi.

Gabriela Firea: Întotdeauna am emoţii când sunt cu tine în direct pentru că nu ştiu niciodată ce se întâmplă.

Marius Tucă: Şi eu am emoţii trebuie să recunosc asta, pentru că e prima dată când ne întâlnim într-un studio de televiziune în două posturi total diferite, eu în aceeaşi, tu într-o postură…

Gabriela Firea: Şi te felicit.

Marius Tucă: mulţumesc şi eu trebuie să te felicit şi tu în postura de… nu am crezut niciodată că o să intri în politică şi o să ajungi la nivelul acesta, adică totuşi numărul de voturi pe care l-ai luat şi postura de primar general al capitalei e incredibilă pentru un politician.

Gabriela Firea: Mulţumesc mult, sunt sinceră 100%, nici eu nu m-am gândit în momentul în care am venit din Bacău la Bucureşti la facultate, o mare iubitoare de presă şi dorind după revoluţie să fac această meserie atât de captivantă şi în continuare o iubesc şi de aceea nici nu prea pot să mă supăr pe presă şi foarte puţine cazuri au fost pentru că înţeleg mult din această profesie pe care am practicat-o nu ca un mod de a câştiga un salariu, poate mai mult ca în alte domenii, ci cu foarte multă pasiune. Şi aşa cum ştii am trecut prin toate etapele de la presă scrisă, radio, televiziune.

Marius Tucă: Ai lucrat şi în radio, tu făcut şi radio, tu ai făcut radio la început…

Gabriela Firea: Tipografie când erau cu totul alte condiţii.

Marius Tucă: Ai fost şefa unei reviste, ai avut un Talk Show important.

Gabriela Firea: Nu m-am gândit la acel moment şi chiar îmi aduc aminte în redacţie când se punea problema începutului de an unde trebuie să meargă redactorii să fie acreditaţi pentru a relata, fugeam întotdeauna de domeniul politic, fugeam de ideea de a sta în Parlament foarte multe ore şi întotdeauna simţeam o atracţie mai degrabă către domeniul economic de aceea aşa şi cum şti am activat în această zonă, fiind corespondent acreditat la Ministerul de Finanţe, Banca Naţională a României, guvernul României, mai puţin cu politica.

Marius Tucă: Cred că nu ţi-am spus niciodată pentru mine plecarea ta din trustul Intact pentru că de acolo ai plecat a fost o mare surpriză, o dată că ai plecat de acolo pentru că era într-un fel casa ta acolo, adică ai lucrat atâţia ani şi ai făcut şi televiziune şi presă scrisă la cel mai înalt nivel şi chiar a fost o surpriză.

Gabriela Firea: A fost …

Marius Tucă: Şi m-am gândit domne ce s-a întâmplat totuşi?

Gabriela Firea: O felie de viaţă pentru că nici prin cap nu mi-ar fi trecut să plec în altă parte, în primul rând eu îţi datorez mulţumiri, pentru că după anul 2000 în care am fost la 28 de ani secretar de stat şi purtătorul de cuvânt al cabinetului Mugur Isărescu, fireşte intenţionam să mă întorc în presă, dar nu eram foarte decisă unde, dacă tot la televiziunea publică unde lucrasem, la Antena 1 sau la PRO TV şi îmi aduc aminte că mi-ai dat un telefon şi mi-ai spus, nu ai unde să lucrezi în altă parte decât în trustul Intact.

S-a considerat că fiind căsătorită cu un om politic nu mai pot să realizez emisiuni politice şi aşa a fost decizia

Marius Tucă: Eram acela care dădea telefoane…

Gabriela Firea: Ai fost foarte convingător.

Marius Tucă: Începând cu Mircea Badea şi terminând cu, nu cu tine că au mai fost şi alţii, dar nu ştiu erai…

Gabriela Firea: Am plecat din presă atunci nu doar din trust, nu am plecat într-un alt trust pentru că aşa s-a întâmplat, pentru că…

Marius Tucă: Ţi-a făcut cineva o propunere în politică? Eu nu ştiu, te întreb cu toată sinceritatea.

Gabriela Firea: Pentru că eram atunci în situaţia în care trecusem printr-o tragedie personală, la aproape un an de zile Dumnezeu mi-a arătat în faţă o altă viaţă, practic am început o nouă viaţă, o altă familie, m-am recăsătorit cu Florentin…

Marius Tucă: Săracu…

Gabriela Firea: Săracul?

Marius Tucă: Adică nu e uşor să fii soţul Gabrielei Vrânceanu Firea şi era şi o glumă, nu trebuie să iei altfel.

Gabriela Firea: Mă gândesc când spui asta la ce declaraţii a făcut marele om politic Churchill care a spus că „cea mai mare realizare a mea a fost aceea de a o convinge pe soţia mea să mă ia de bărbat”.

Marius Tucă: Păi vezi?

Gabriela Firea: Deci nu războaie, nu mari decizii politice.

Marius Tucă: Cu domnul Pandele avem o problemă cu candidatura domniei sale pentru că…

Gabriela Firea: Ajungem şi acolo.

Marius Tucă: Sigur că o să ajungem.

Gabriela Firea: Aşa s-a considerat la acel moment, nu aduc nici o critică, dar aşa s-a considerat că fiind căsătorită cu un om politic, primar de câteva mandate într-un oraş de lângă Bucureşti, nu mai pot să realizez emisiuni politice şi aşa a fost decizia.

Marius Tucă: Tu ai luat hotărârea?

Gabriela Firea: Nu eu, a fost o variantă de a intra în zona emisiunilor sociale şi de divertisment…

Marius Tucă: Păi Gabi eu îmi aduc aminte că nu prea a hotărât nimeni în locul tău de când te ştiu eu, de când te cunosc eu. Se schimbase lumea, era o altă familie era altceva.

Gabriela Firea: M-am adaptat ca să spun aşa, m-am adaptat am simţit că nu mai există foarte multă încredere în jurnalistul Gabriela Firea căsătorită cu un om politic şi nu am vrut să creez probleme echipei jurnalistice. Acum e altceva, acum lumea s-a obişnuit şi poate că de la mine a început să spunem această zonă.

Marius Tucă: Dacă aş fi găsit să spunem o fată din zona politică ceva, adică eu nu m-aş …

Gabriela Firea: Aşa s-a gândit la acel moment, eu am simţit pentru că multe lucruri nu trebuie să ţi se spună în faţă, îţi dai seama din comportament, din modul în care mai eşti sau nu invitat la decizii editoriale importante, simţi ceea ce se întâmplă.

Marius Tucă: Ştii că toată lumea se uită la noi şi foarte mulţi m-au întrebat şi mă întreabă despre Smart TV, Smart TV a obţinut o licenţă şi va fi o televiziune pe cablu, dar până acolo mai este şi acum suntem pe net şi cred că toată lumea se întreabă, băi a venit Gabi şi ei discută de ale lor.

Gabriela Firea: Dar avem timp şi despre politică şi administraţie.

Marius Tucă: Bineînţeles că avem timp că e ziua lungă şi toţi… ştii care sunt întrebările esenţiale şi vom ajunge acolo.

Gabriela Firea: M-am căsătorit, am născut, trebuia să mă întorc aşa cum mi-aş fi dorit tot în presă, celelalte posturi de televiziune mi-au spus că am cel mai bun CV dar am pe frunte amprenta trustului Intact care îmi oferea la acel moment o emisiune socială sau de divertisment. Şi sincer după peste 20 de ani de emisiuni economice şi decizii politice şi dezbateri în campaniile electorale, chiar am realizat câteva şi împreună, nu m-am adaptat, dar a fost o decizie la acel moment şi bineînţeles am ales familia, nici nu se problema să aleg între…

Nu aş fi crezut că după ani de zile voi rememora pasaje din declaraţiile unor invitaţii la emisiune, gesturi

Marius Tucă: Da, dar a fost o nedreptate cu emisiunile de divertisment…

Gabriela Firea: Dar a trecut, mă gândesc poate a fost destinul, întotdeauna pentru a ne schimba parcursul vieţii se întâmplă şi lucruri neplăcute.

Marius Tucă: Ceea ce se întâmplă până la urmă trebuie să se întâmple.

Gabriela Firea: Ajungem până la urmă poate într-un loc poate printr-un eveniment neplăcut sau ajungem la destinaţia care ne este părăsită.

Marius Tucă: Din experienţa de om de televiziune cred că ai făcut sute, dacă nu mii de emisiuni, ţi-a rămas ceva? Că şi eu am o emisiune care … care ţi-a rămas în minte, care te-a marcat, care a avut o tensiune extraordinară?

Gabriela Firea: Foarte multe emisiuni, nu aş fi crezut că după ani de zile voi rememora pasaje din declaraţiile unor invitaţii la emisiune, gesturi pe care le făceau, discuţiile pe care le aveau după emisiune, care erau altele, ştii că pe timpul emisiunii …

Marius Tucă: Multe emisiuni şi cursul lor în vis este altul decât acela care a fost atunci în.

Gabriela Firea: Sau finalitatea.

Marius Tucă: E adevărat.

Gabriela Firea: Iubesc această meserie şi …

Marius Tucă: Adică pe mulţi i-am bătut în vis la finalul emisiunii, în realitate nu s-a întâmplat.

Gabriela Firea: Pentru că ai fi avut acele sentimente, dar te-ai stăpânit.

Marius Tucă: Exact, cred că de multe ori am băgat unghiile în masă. Prietenul tău, Băsescu? Ai avut o relaţie incredibilă cu Traian Băsescu.

O relaţie fulminantă cu Traian Băsescu

Gabriela Firea: Fulminantă.

Marius Tucă: Fulminantă, nu, era prezent în emisiunile tale, în campaniile tale, o relaţie profesională incredibilă de la gazetar la… până când într-o zi s-a întâmplat ceva.

Gabriela Firea: S-a întâmplat ceva şi peste acel lucru domnia sa, deşi un politician foarte versat, cum se spune, un animal politic, nu a putut să treacă în sensul că aşa cum ştii sunt om de echipă am răspuns solicitării preşedintelui PSD de la acel moment, Victor Ponta, de a participa în Comisia de Analiză de Anchetă NANA în care era implicat şi nu a putut să treacă peste acest lucru, nu pentru că eram nevoită să afirm public ceea ce se afla sau se investiga la acea comisie şi eu cred că de atunci a rămas supărat pe mine şi… deşi repet cât am fost în presă, am avut o colaborare foarte bună, chiar din momentul în care eu eram un simplu reporter la TVR şi domnul Băsescu ministru al Transporturilor. Chiar am fost acuzată, dar eu vreau să spun că pe nedrept în campaniile electorale în care a participat pentru alegeri locale părea că mai degrabă îl susţin pe dumnealui decât pe ceilalţi candidaţi, dar nu era adevărat, era reacţia firească pe care tu sigur o înţelegi, a jurnalistului care se poziţionează relativ prietenos pentru cei care acceptă invitaţia la o emisiune, niciodată un jurnalist nu va putea fi atât de amabil cu cineva care fuge de un interviu.

Marius Tucă: Gabi, vrei să îţi povestesc experienţa cu Traian Băsescu? Păi a fost cel mai invitat, de cele mai multe ori l-am invitat la Marius Tucă Show şi după ce a ajuns preşedinte nu m-a căutat niciodată în 10 ani. Deci asta e apropo de jurnalişti şi de oameni politici, cred că nici nu ştiai, o singură dată m-a căutat Turcan, purtătorul de cuvânt, în ziua în care a vrut să îşi dea demisia a vrut să vină la Marius Tucă Show şi de atunci pauză 10 ani şi nici nu vreau să mă mai caute în următoarea sută de ani.

Gabriela Firea: Iar reacţiile din ultima perioadă sunt de neînţeles pentru mine tocmai pentru că dumnealui cunoaşte foarte bine ceea ce se întâmplă la nivelul Primăriei Generale şi complexitatea problemelor de la nivelul Primăriei Capitalei care reprezintă de fapt aproape zece Ministere şi este cea mai complexă instituţie din zona autorităţii locale dar cu relaţie directă şi intrinsecă cu autoritatea centrală şi tocmai ştiind din interior ce se întâmplă, nu m-aş aştepta să mă laude, nici nu are cum, organic, dar măcar să fie mai realist şi mai ponderat în afirmaţii.

Marius Tucă: Nu ai rămas datoare niciodată, de câte ori a spus ceva despre tine i-ai răspuns de multe ori cu asupra de măsură ceea ce nu prea i s-a întâmplat, că nu îi răspundea nimeni, ştii când el uneori se dezlănţuie pe drept, pe nedrept nu contează şi nu prea primeşte replică, tu nu i-ai rămas datoare niciodată şi asta e bine până la urmă. Ce ai găsit în Primăria Capitalei? Nu ce ai găsit din înainte, ce ai găsit tu…

Gabriela Firea: Am înţeles, nu vreau să creadă cei care ne urmăresc că sunt genul de persoană care consideră că lumea începe cu ea.

Marius Tucă: Te interesează atât de tare ce crede lumea despre tine?

Gabriela Firea: Trebuie să avem măcar respect pentru opinia celor care ne urmăresc activitatea şi atunci este normal să acţionăm aşa cum simţim şi pe baza informaţiilor pe care le avem, dar să ţinem cont şi de ceea ce spune, sau se consideră în spaţiul public despre noi pentru că altfel riscăm să luăm decizii în eprubetă sau în laborator, trebuie corectate. Repet, nu vreau să fac parte din cei care cred că lumea începe cu ei şi tot ce s-a făcut anterior a fost greşit şi eu sunt un salvator. Nu cred de aceea în candidaţii mesianici, nu cred în oamenii politici care vin şi afirmă în faţa publicului că au o baghetă magică prin care schimbă totul în ţară sau în Capitală doar printr-o simplă mişcare a baghetei. Acestea sunt poveşti de adormit copiii dar copiii din ziua de astăzi care au acces la tehnologie nici ei nu mai cred aceste poveşti. Am găsit cele mai multe proiecte, şantiere de fapt din Capitală închise pe toate le-am redeschis, bună parte dintre ele s-au şi finalizat, iar cele care sunt pe cale de a fi finalizate sunt în stadiul în care le-am preluat de la 10-13%, maxim 15% sunt la peste 90%, asta este o mare performanţă.

Marius Tucă: Poţi să spui câteva?

Gabriela Firea: Am închis şantierul de la Piaţa Sudului, pasajul Piaţa Sudului în momentul în care am ajuns primar General, a fost un efort de echipă şi un efort al meu de a readuce lucrătorii în şantier pentru că erau dispute de neimaginat între consultant proiectant, diriginte de şantier, toate companiile care câştigaseră acel contract.

Marius Tucă: Piaţa Sudului.

Vrem să terminăm anul acesta supralărgirea de la Fabrica de Glucoză, este o zonă deja foarte aglomerată, este un punct nevralgic

Gabriela Firea: Am închis Piaţa Sudului, am închis şi şantierul de la Arcul de Triumf, la fel nu mai lucra nimeni la Arcul de Triumf, un proiect abandonat, stăteam cu toţii uimiţi să privim cum un simbol al ţării, nu doar al capitalei este înconjurat de acel meş care spune de ani de zile că este în reabilitare, în reconstrucţie. Am închis lucrările la Observatorul Astronomic, am închis lucrările care de asemenea erau abandonate părăginite, nici măcar nu erau lucrări de conservare, la spitalul de copii Victor Gomoiu şi de asemenea la Ambulatoriul Victor Gomoiu, pasajul Ciurel l-am preluat la 13%, suntem la peste 90%, îl finalizăm în acest an, acestea sunt obiective deja închise despre care vorbesc, sau în două trei luni se închid. Şi am pornit proiecte noi, proiecte pe care încerc să le aduc la cunoştinţă publicului dar ştirile administrative pătrund foarte greu în faţa ştirilor politice şi din domeniul justiţiei. Am început deja şi cunoşti foarte bine zona, supralărgirea din zona Bulevardului Fabrica de Glucoză, o zonă foarte aglomerată pentru că acolo lucrează peste 50.000 de persoane în corporaţiile…

Marius Tucă: Când va fi gata ştii?

Gabriela Firea: Care au sediul în zona de nord, în zona Pipera, vrem să finalizăm până la sfârşitul anului, se lucrează aproape non stop este o asociere care deocamdată îşi face foarte bine treaba, de ce spun acest lucru şi fac o mică paranteză, pentru că au fost foarte multe probleme cu faptul că exista un om de afaceri sau o companie care singură sau împreună cu alţi doi trei asociaţi câştiga toate licitaţiile din Primăria Capitalei, asta apropo şi de înfiinţarea holdingului municipal al Bucureşti Capitală Europeană pentru cele 20 de companii. Eu sunt om care vine din presa economică, ştiu ce înseamnă mediul privat, acolo am activat cu excepţia anului 2000 când am lucrat la stat la guvern, ca purtător de cuvânt al cabinetului Mugur Isărescu, sunt pentru susţinerea investiţiilor private în toate domeniile şi ştiu ce spun în toţi oamenii de afaceri, guvernul nu trebuie să facă altceva, un guvern central sau local, decât să nu ne încurce, sau măcar dacă nu poate să vină cu legi bune, cu o fiscalitate…

Marius Tucă: Ok, deci ăla e un al proiect acolo, când va fi gata? Durează?

Gabriela Firea: Te referi la Fabrica de Glucoză sau?

Marius Tucă: Da.

Gabriela Firea: Vrem să îl terminăm anul acesta, este o zonă deja foarte aglomerată, este un punct nevralgic. Prin trustul de construcţii Metropolitane am început deja organizarea de şantier, dorim să construim un pasaj la doamna Ghica Tei, este necesar, îmi pare rău...

Marius Tucă: Astea sunt proiecte pentru ultimul an de mandat în care...

Gabriela Firea: Le-aş fi demarat mai devreme, dar înţelept şi orice manager cred că îmi dă dreptate, care ne urmăreşte acum, trebuie să finalizezi tot ce ai preluat ca proiecte începute de anterioare administraţie şi pe urmă să începi propriile proiecte, iar orice proiect care beneficiază de finanţare publică, spre deosebire de investiţie privată, are acest minus sau acest deficit că nu poate să înceapă direct. De ce? Pentru că eşti obligat să ai un studiu de fezabilitate, să ai un proiect tehnic, să ai toate avizele şi aprobările necesare, acestea obţinute în timp record şi abia ulterior să mergi să lucrezi legal, nimeni nu poate să îşi permită de la Primăria Capitalei, cel puţin cât sunt primar general, să înceapă lucrări, iar toate avizele şi aprobările şi autorizaţiile de consiliu să vină ulterior plus că este şi periculos în afară de ilegal, este şi foarte periculos. În momentul când începi să faci săpături nu poţi să ştii ce găseşti, ce se întâmplă şi ai responsabilitatea, atât a cetăţenilor care trec prin zonă cât şi a angajaţilor, a muncitorilor.

Marius Tucă: Am înţeles. Gabi mai ai un an de mandat din mandatul ăsta de 4 ani, care sunt proiectele propuse să le începi sau să le termini într-un an de mandat?

Gabriela Firea: Spitalul Metropolitan, am lucrat la studiu de fezabilitate, la proiectul tehnic şi dorim să îl demarăm. Un spital metropolitan este absolut necesar pentru capitală pentru că toate celelalte unităţi spitaliceşti în capitală la care nu vin pacienţi doar din Bucureşti sau zona limitrofă ci din întreaga ţară, aici este şi normal aici avem cel mai mare centru universitar şi dotările cele mai importante, s-a investit... important este să înceapă şi să ne ţinem de cuvânt şi să respectăm toate etapele, în plus de spitalul Metropolitan, au început investiţii, unele finalizate, altele în curs de finalizare în toate cele 19 spitale care sunt în administrarea Primăriei Capitalei, chiar am mers şi am inaugurat câteva secţii noi de asemenea câteva corpuri noi la câteva dintre aceste spitale. Deşi nu sunt medic de profesie, este cred singura profesie pe care nu aş putea -o practica, pentru că mi-e teamă de sânge, dar iată că acum am trecut şi eu prin spitale şi mulţumesc bunului Dumnezeu şi medicilor că am pus punct acestui capitol sper definitiv...

Marius Tucă: Asta voiam să te întreb eşti bine acum, ai avut o ultimă intervenţie, sigur erai chiar în perioada în care a avut loc congresul PSD şi nu ai putut să participi, eşti bine? Ca să ştiu ce întrebări îţi spun că dacă eşti în convalescenţă nu pot să te forţez prea tare, nu pot să am întrebările cele mai bune.

Au fost persoane importante care au mers şi în zona medicală să se intereseze de realitatea afecţiunii mele şi cât de grav este şi dacă pot fi scoasă din joc pe acest motiv

Gabriela Firea: Sunt un om operat de două săptămâni şi jumătate practic, nici măcar nu am împlinit trei săptămâni, mâine împlinesc trei săptămâni. Sunt bine, mă simt bine, am fost o săptămână internată, o săptămână concediu medical, de luni sunt la serviciu.

Marius Tucă: Asta a fost o ultimă intervenţie?

Gabriela Firea: A fost o ultimă intervenţie, am început să mănânc şi să introduc în alimentaţie, absolut tot ceea ce mănâncă un om normal, organismul şi-a revenit şi încă o dată consider că am văzut moartea cu ochii şi de aceea şi văd lucrurile într-un alt fel poate, diferit de persoane care nu au trecut prin ceea ce am trecut eu. Au fost momente cumplite pentru familia mea, dar îi mulţumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat întotdeauna tăria să nu intru în panică, e un mare lucru pentru că m-am autoconvins şi m-am ghidat după ceea ce scrie în cărţile sfinte, Iisus Hristos consideră că cel mai mare păcat al unui creştin este să îi fie frică, pentru că acest lucru doreşte el ca pământean, ca muritor să rezolve toate sau cu ajutorul muritorilor şi nu îşi lasă viaţa în mâinile lui, prin urmare...

Marius Tucă: Ai fost un om credincios şi înainte de episodul ăsta, nu ai devenit, că se întâmplă...?

Gabriela Firea: Din copilărie şi nu aş putea să fiu altfel, ar însemna să mă mai nasc o dată, dar cu siguranţă aş fi la fel la acest capitol, s-ar schimba alte lucruri.

Marius Tucă: Deci eşti bine, adversarii, duşmanii tăi trebuie să ştie că eşti bine, te întorci la muncă, nu mai ai nici o treabă. Ai duşmani mulţi?

Gabriela Firea: Credeam că nu mă mai miră nimic şi credeam că le-am văzut aproape toate la această vârstă că nu mai am 14 ani, dar am fost neplăcut surprinsă să aflu că au fost persoane importante care au mers şi în zona medicală să se intereseze de realitatea afecţiunii mele şi cât de grav este şi dacă pot fi scoasă din joc pe acest motiv, vorbesc foarte serios, acum zâmbesc dar atunci m-am întristat pentru că mi se pare de un cinism îngrozitor şi mi se pare că ne pierdem principala calitate de om, umanitatea. Nu consider că am duşmani, eu nu îi consider aşa, avem da adversari, avem oameni care gândesc altfel...

Marius Tucă: Dar asta arată totuşi lumea în care trăim, dacă au existat oameni, bănuiesc că din politică în primul rând, care s-au interesat de starea sănătăţii tale?

Gabriela Firea: S-au interesat dacă este foarte grav, dacă pot să răsufle uşuraţi că nu voi mai fi un combatant pentru Primăria Capitalei sau pentru alte să spunem bătălii politice pe care eu mi le doresc oneste şi pe argumente şi repet, credeam că nu mă mai miră nimic.

Marius Tucă: Există bătălii politice?

Gabriela Firea: Pentru oameni de ce nu? Mă întrebai de ce am intrat în politică la acel moment, în primul rând a fost clar şi un destin, dar m-am gândit că am stat destul de partea cealaltă unde tot am criticat şi am criticat şi oameni politici importanţi se interesau dacă sunt bine dispusă într-o zi pentru că veneau la emisiune şi voiau să ştie dacă li se va întâmpla ceva mai hard, sau ceva mai soft.

Marius Tucă: Să ştii că eu am fost prost dispus întotdeauna când a fost vorba despre oameni politici. Gabi, vorbim de primărie, văd că ai proiecte, eşti implicată în asta...

Gabriela Firea: Spuneam că nu sunt medic, dar de trei ani de zile de când sunt primar general bugetul pentru sănătate a fost dublat şi triplat faţă de perioadele anterioare, tocmai pentru că sunt mamă, sunt femeie, sunt ştiu acum dacă spui că eşti om de stânga te consideri interimar, dar eu cred în adevăratele valori, de centru, de centru stânga, o stângă modernă şi chiar consider că sănătatea trebuie să fie o prioritate, dar nu aceea în care doar treci acest domeniu pe primul loc în programul teoretic de guvernare centrală sau locală, iar pe urmă când intri în activitate prin ceea ce faci, prin sumele pe care le aloci, prin interesul pe care îl acorzi de fapt să manifeşti contrariul.

Marius Tucă: Ok, Gabi uite trebuie să îţi fac, ne cunoaştem de foarte multă vreme, nu m-am gândit niciodată că tu o să mai faci copiii şi ai făcut încă doi copii, mie mi se pare...

Gabriela Firea: Aş mai vrea şi în continuare, dar acum cu operaţia trebuie să mai aştept un an.

Marius Tucă: Mie mi se pare un curaj incredibil, adică ai început o nouă viaţa şi ţi-ai asumat-o cu tot ce a însemnat familia asta...

Gabriela Firea: Mi-am dorit foarte mulţi copii.

Marius Tucă: M-ai surprins plăcut, deci o dată că ai renunţat la presă şi că ai intrat în politică, mi s-a părut un curaj... faptul că ai candidat la Primăria Capitalei, că ai început inclusiv o nouă viaţă şi o nouă familie, nu mă gândeam că o să rămâi aşa suspendată în timp şi spaţiu, dar ai avut curajul ăsta şi ai făcut doi copii şi acum mi-am luat suficiente înjurături aducându-ţi laude pur şi simplu pentru că este incredibil nişte constatări.

Gabriela Firea: Dar astea nu sunt laude, sunt constatări.

Marius Tucă: Nu, sunt nişte ... pentru curajul incredibil pe care l-ai avut.

Gabriela Firea: De aceea... dă-mi doar 30 de secunde fiindcă am ajuns aici, ştiu cât de mult o iubeşti pe fiica ta, doar atât vreau să spun, un program pe care l-am lansat şi care a ajuns şi a şi a dus România şi Bucureştiul pozitiv în ştiri din presa internaţională şi care este preluat ca model de practici deja în marile municipii din Bucureşti, cele care îşi permit cât de cât din punct de vedere financiar, am lansat şi am propus Consiliului General şi Consiliul a aprobat proiectul o Şansă la Viaţă prin care Primăria Capitalei susţine financiar cu 3800 de euro cuplurile care sunt declarate de către medici a fi infertile, de la cele mai tinere vârste până la peste 40 de ani, sunt mândră de acest program, 1000 de cupluri anul trecut, 1000 de cupluri anul acesta sunt deja sute de femei însărcinate sau au născut deja primii copii, chiar şi pentru acest proiect cred că trebuia să fiu primar general, lăsând la o parte celelalte investiţii în sănătate şi în...

Marius Tucă: Tu vrei să rămâi în conştiinţa oamenilor ca primar general sau ca ziarist, în primul rând cu ce ai vrea să înceapă, în momentul în care un om se gândeşte la Gabriela Vrânceanu Firea se gândeşte ca la primar general sau ca la jurnalist?

Gabriela Firea: Cred că în conştiinţa publică trebuie să am douăzeci de ani de politică, atât cât am avut în presă, peste douăzeci de ani ca să se schimbe ...

Marius Tucă: În România contează ce ai făcut ieri, nu ştii să îmi răspunzi.

Gabriela Firea: Nu, mi-aş dori să fiu în conştiinţa românilor ca Gabriela Firea venită de la Bacău, Gabriela Vrânceanu care este un om foarte apropriat de oameni pentru că vin cum se spune foarte de jos dintre ei, dintr-o familie normală, simplă de a Bacău, cu patru fraţi, suntem 4 fraţi, suntem oameni modeşti dar cu multă iubire între noi.

Marius Tucă: Vorbeşti cu fraţii tăi?

Gabriela Firea: Toţi sunt la Bucureşti i-am adus cu mine, sigur că da, am două surori şi un frate...

Marius Tucă: Şi ei ce zic de PSD?

Gabriela Firea: Mai bine mă întrebi ce spune băiatul mare. Şi fiul meu, şi fraţii mei, şi mama, şi toţi ai mei, ca şi tine, au fost extrem de surprinşi şi că m-am recăsătorit şi că mai am doi copii mici şi că am intrat în politică şi că sunt primar general şi că vorbesc unii pe la colţuri că voi candida la prezidenţiale şi mereu îmi spun aşa: „ tu ne-ai dat cele mai mari emoţii în viaţă, inclusiv cu această jumătate de an de boală în care toată familia... să uităm şi cele mai mari bucurii, şi cele mai mari emoţii şi cele mai mari bucurii. Aşa a fost să fie.

Marius Tucă: Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că vom vorbi despre candidatura ta la prezidenţiale după terminarea emisiunii aşa că să stea liniştiţi nu o să afle nimic.

Gabriela Firea: Credeam că după terminarea mandatului de la Primărie, mandatelor.

Marius Tucă: Hai să nu aşteptăm termenul că după aceea dau pe surse ce am discutat după terminarea discuţiei, stai liniştită că o să spui tot. Deci nu vrei să îmi spui ce spun fraţii tăi despre PSD, vezi? Gabi, vrei un nou mandat la Primăria Capitalei?

Gabriela Firea: Spun şi ce spun fraţii, foarte pe scurt ca şi mine consideră că sunt oameni de ispravă.

Marius Tucă: Te-ai gândit un pic aşa ce să spui.

Gabriela Firea: Ce să facem mai intimidez, dar ştii asta şi te foloseşti din plin de această situaţie. Sunt oameni buni corecţi, oneşti, profesionişti şi la PSD şi la celelalte formaţiuni politice, dar noi suntem oameni care în special ne regăsim în doctrina de centru stânga, stânga, asta nu înseamnă că nu îi respectăm pe toţi cei care au alte opţiuni politice, este şi firesc, este şi normal. Citeam un comentariu zilele acestea că e adevărat am profil de om de stânga, vin dintr-o familie cu mulţi copii, sunt om modest, nu m-a surprins nimeni cu nu ştiu ce poşetă de 30.000 de euro sau pantofi de 5000 de euro şi aşa mai departe, dar că am lucrat în 2000 cu domnul Isărescu cel care a coordonat la nivel de funcţie, de premier un guvern format dintr-o coaliţie de dreapta şi că practic cum s-a putut acest lucru. Eu am fost invitată în această poziţie de către domnul guvernator Mugur Isărescu, din acele zile îmi aduc aminte foarte multe, dar foarte multe evenimente, cred că cel mai bun indicativ a fost acela în care o delegaţie restrânsă de 4-5 persoane am fost la Bruxelles după 3 ani de recesiune economică în ţară, am reuşit să stabilizăm echipa politică, guvernamentală, dar am avut şi o contribuţie în sensul alcătuirii strategiei economice pe termen mediu al României pe care am dus-o la Bruxelles şi în acel moment au fost recunoscute toate rezultatele economice favorabile ale guvernării Mugur Isărescu, iar domnul preşedinte Emil Constantinescu ne-a oferit, celor care am fost în acea delegaţie la Bruxelles, reuşisem să stabilizăm, reuşise guvernul să stabilizeze economia, simbolul practic, simbolul, avem steaua României în rad de ofiţer pentru acel moment în care am reuşit să restabilizăm relaţia noastră cu Bruxelles, cu Strasbourg şi cu toate unităţile.

Din păcate nu s-a întâmplat nimic în zona guvernamentală, în ideea aplicării planului de mobilitate şi anume ce scrie acolo transferul centurii ocolitoare a Capitalei la Primăria Capitalei

Marius Tucă: Gabi eşti în formă, nu pot să controlez emisiunea, lasă-mă să mai întreb şi eu ceva. Aşa cum vorbeşti despre Primăria Capitalei e clar că îţi mai doreşti un mandat şi că vei candida din nou anul viitor pentru funcţia de primar general al Capitalei.

Gabriela Firea: Sunt foarte ataşată de aceste proiecte, merg zilnic sau aproape zilnic pe toate şantierele pe care le avem deschise. Nu ar fi putut progresa dacă nu eram atât de insistentă, ştiţi că eu sunt #insist. Eu insist, insist, insist şi îi mulţumesc echipei mele pe care am reuşit să o omogenizez la Primăria Capitalei, sunt oameni tineri, sunt oameni luptători, sunt oameni care ar fi putut să lucreze pe foarte mulţi bani în domeniul privat şi totuşi vor să lase ceva în urmă pentru comunitate. Ştiu, cei care sunt mai neînţelegători sau care nu au simpatii pentru zona politică din care provin vin mereu şi îmi reproşează faptul că în programul de guvernare locală cu care am câştigat la capitolul transport-trafic era acea expresie de revoluţie.

Marius Tucă: Vom ajunge şi acolo.

Gabriela Firea: Eu am spus acele lucruri dacă s-ar fi întâmplat aşa cum mi se promisese şi anume să respectăm planul de mobilitate urbană durabilă pe care primarul Gabriela Firea la finalizat, era început de câţiva ani şi nefinalizat, stătea cu praf la sertar, l-am adus în faţa Consiliului General, l-am adoptat şi şi trebuia cu toţii... să fie biblia noastră , biblia de mobilitate. Din păcate nu s-a întâmplat nimic în zona guvernamentală, în ideea aplicării planului de mobilitate şi anume ce scrie acolo transferul centurii ocolitoare a Capitalei la Primăria Capitalei care cu siguranţă ar fi avut un alt ritm.

Marius Tucă: Şi va realiza asta sau nu?

Gabriela Firea: După cum vedeţi niciun guvern şi niciun minister nu au făcut acest pas şi sunt convinsă că regretă în acest moment că ar fi fost o realizare comună. De asemenea, metroul bucureştean s-ar fi putut face mai multe investiţii.

Marius Tucă: Adică şi metroul să treacă la Primăria Capitalei.

Gabriela Firea: Aşa este în marile capitale, cu tot cu subvenţii, aşa este normal.

Marius Tucă: Păi fără subvenţii nu poţi.

Gabriela Firea: Este un obiectiv al întregii ţări.

Marius Tucă: Vei candida? Eu am nişte întrebări foarte...

Vreau să candidez la Primăria Generală pentru un nou mandat pentru că este firesc să continui ce-am început

Gabriela Firea: La Primăria Capitalei sunt determinată să finalizez tot ceea ce am început. Într-un an, doi ani se vor vedea rezultatele muncii şi mai mult decât s-au văzut până acum, mai sunt oricum proiecte în derulare în toate domeniile, inclusiv, revenind la sănătate, sunt singurul primar care am cumpărat 100 de ambulanţe. Nu ştiu dacă se ştie.

Marius Tucă: Nu fugi de întrebare că ai de-a face cu mine.

Gabriela Firea: Sunt singurul primar care a cumpărat 150 de apartamente pentru medici. Deci sunt nişte realizări. Vreau să candidez la Primăria Generală pentru un nou mandat pentru că este firesc să continui ce-am început şi pentru că se vor vedea roadele şi pentru că sunt un om care realmente îi iubeşte pe bucureşteni, cred că viaţa noastră poate să fie bună, nu cred că este normal să avem servicii publice aşa cum au fost în anii trecuţi, adică de proastă calitate şi foarte scumpe, să ne coste la buzunar pe toţi, şi pentru că acum mulţi români, foarte mulţi bucureşteni în special pentru că este nivelul de trai mai ridicat, au acces la călătorii în occident şi putem să facem comparaţia şi tot ceea ce vedem afară cu siguranţă vrem să se întâmple şi la noi. Dar nu poate o primărie de una singură, nu are cum un primar sau un consiliu general de unii singuri. Nicăieri capitalele ţărilor nu s-au dezvoltat doar cu bugetul local pentru că în primul rând nu ne permite legislaţia ca să acţionăm.

Marius Tucă: Plus că e vorba de câteva milioane, Bucureştiul înseamnă...

Gabriela Firea: În statistici suntem 2.000.200, în realitate peste 4 milioane de cetăţeni în municipiul Bucureşti.

Marius Tucă: Deci un sfert din România se află aici.

Gabriela Firea: Iar odată cu ridicarea taxei auto în Bucureşti avem peste un milion şi jumătate de autoturisme, foarte multe dintre ele din păcate poluante, cumpărate din occident la preţuri foarte mici.

Marius Tucă: Una dintre cele mai importante declaraţii politice pe care le-am auzit de la începutul anului şi anume că tu vei candida pentru un al doilea mandat. Ca şi discuţie, mie mi se pare cea mai importantă declaraţie politică pe care am auzit-o anul ăsta şi, ce să zicem, baftă. Nu va fi uşor pentru că sunt altele circumstanţele.

Gabriela Firea: Sigur, nu va fi uşor.

Marius Tucă: Opoziţia vrea să aibă un singur candidat, de fapt tot ce înseamnă pe partea dreaptă, dar să vedem pentru că şi acolo sunt foarte multe lucruri. Acum aş vrea să trecem un pic la PSD. Lucrurile sunt foarte clare şi spuneam că e o declaraţie importantă. Cum vezi tu ce se întâmplă în momentul ăsta în PSD? În câteva minute.

Gabriela Firea: În timp mă întrebai mi-aduceam aminte de faptul că nimeni nu vorbeşte, dar good news is no news, asta ştim, ne-am obişnuit. În aproape 30 de ani de la Revoluţie până acum Primăria Capitalei a consolidat doar 20 de clădiri cu bulină, iar de când sunt primar general prin compania de consolidări şi administraţia de consolidări am intrat în toate cele peste 300 de clădiri cu risc seismic grad 1, în câteva clădiri s-au finalizat lucrările, în câteva acum se lucrează, am depăşit faza de punere în siguranţă, deja am trecut la etapa de consolidare, iar pentru celelalte clădiri s-au întocmit deja toate documentaţiile preliminare. De ce am spus acest lucru, nu ca să fug de întrebarea cu PSD. Consolidare! Şi PSD are nevoie atât de etapa de punere în siguranţă cât şi de cea de consolidare, după ceea ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare, aici era legătura.

Ce bine ar fi să gândim la momentul în care ar trebui să luăm o decizie nu peste câteva luni

Marius Tucă: De ce s-a întâmplat asta? Nu te-am auzit să dai un răspuns, o analiză a ta din perspectiva gazetarului care ai fost până la un moment dat.

Gabriela Firea: Am încercat în acea noapte a alegerilor când fostul preşedinte, domnul Dragnea, a ieşit să spună că a fost rezultatul unei furtuni aurii şi ulterior a spus că eu aş fi posibilul candidat al PSD pentru alegerile prezidenţiale, ori eu ori domnul Tăriceanu şi am scris cât am putut de repede, în acel moment îmi adormeam şi copiii, nu ştiam cum să-i adorm mai repede să scriu câteva gânduri pentru că explodase toată presa şi televiziunile transmiteau în direct faptul că domnul Dragnea face această propunere incredibilă după opt-nouă luni de război cu mine, pur şi simplu. În paranteză fie spus, cred că ar fi păgubos şi pentru noi şi pentru ţară şi pentru partid ca peste alte nouă luni actualul preşedinte al partidului să vină să spună că eu aş fi fost soluţia potrivită şi câştigătoare pentru PSD la alegerile prezidenţiale, aşa, făcând un arc peste timp. Ce bine ar fi să gândim la momentul în care ar trebui să luăm o decizie nu peste câteva luni.

Marius Tucă: În perioada în care ai fost internată şi ai trecut prin... în perioada aceea grea, te-a căutat Liviu Dragnea şi cumva nu mai era...

Gabriela Firea: Atunci, exact în perioada în care m-am internat.

Marius Tucă: Bun. Ce s-a întâmplat cu PSD-ul? De ce?

Gabriela Firea: A luat legătura spunându-mi că îmi transmite sănătate că-i pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Acela a fost să spunem declicul.

Marius Tucă: Eşecul ăsta istoric până la urmă.

Gabriela Firea: Eu am spus. Eu şi alţi 27, pentru că eu eram a 28-a, de colegi din PSD, ne-am asumat atunci când preşedintele era foarte puternic din toate punctele de vedere, conducea România de fapt, adevăratul preşedinte al României conducând atâtea instituţii şi Parlament şi Guvern.

Marius Tucă: Mai era unul la Cotroceni totuşi.

Gabriela Firea: Da, dar cu putere de simbolistică de preşedinte al ţării. Dar parlamentul şi guvernul erau conduse de domnul Dragnea ştim foarte bine. Am spus în acea scrisoare care poate are şi câteva fraze, să spunem, care nu au fost formulate atât de potrivit şi care au fost, doar acelea au fost extrase şi comentate, analizate, diabolizate...

Marius Tucă: Ştii cum sunt gazetarii.

Gabriela Firea: Dar 95% din conţinutul acelei scrisori, din păcate o spun, s-a adeverit. Exact ce am scris acolo, cei care au scris acolo şi noi ne-am însuşit s-a întâmplat şi anume că PSD îşi va pierde din proprii votanţi, din proprii simpatizanţi, din oamenii care ne-au votat la alegerile locale şi parlamentare din cauza felului în care este condus partidul şi din cauza subiectelor care sunt impuse pe agenda publică şi am fost demonizaţi.

Marius Tucă: Chestiile legate de justiţie.

Gabriela Firea: Sigur. Am fost făcuţi oameni ai serviciilor, ai americanilor, ai francezilor, ai ruşilor, ai tuturor numai ai românilor nu, lucruri total neadevărate.

Marius Tucă: Păi din Voluntari oamenii ruşilor, mai greu.

Gabriela Firea: Sau ai americanilor, nu? Păi noi toată viaţa am aşteptat americanii, acum unde ne ducem?

La condamnarea lui Dragnea, mă aflam într-o biserică, biserica de lângă Universitate, se spune că este biserica studenţilor, unde este o icoană făcătoare de minuni

Marius Tucă: Cum vezi condamnarea lui Liviu Dragnea? Că s-a întâmplat a doua zi de fapt.

Gabriela Firea: Deci ce s-a spus atunci s-a îndeplinit, din păcate spun, că nu mă bucur că s-a întâmplat.

Marius Tucă: Dar condamnarea lui cum o vezi?

Gabriela Firea: Nu. Sincer, nu mă aşteptam, deja în folclorul politic se indusese ideea că nu se va întâmpla nimic.

Marius Tucă: Că va dura procesul.

Gabriela Firea: Doar va fi hărţuit cu dosare pentru a nu avea şanse la Cotroceni, ceea ce-şi dorea să facă, să intre în cursa prezidenţială. Cum am primit eu acea veste, acea ştire, mă aflam într-o biserică, biserica de lângă Universitate, se spune că este biserica studenţilor, unde este o icoană făcătoare de minuni, Pantanassa.

Marius Tucă: Unde e părintele Gavril acolo, un om absolut excepţional.

Gabriela Firea: Exact şi aveam telefonul pe miting trecut şi vedeam cum apar tot felul de ştiri şi nu-mi venea a crede, am avut realmente o senzaţie de fior fizic, nu-mi venea a crede. Dar sub nicio formă, sub nicio formă şi îmi asum, cum ţi-ai asumat şi tu puţin mai devreme şi posibile critici sau lucruri care sunt deformat înţelese, niciodată, dar niciodată nu mă voi bucura dacă un om, indiferent ce mi-a făcut acel om şi mi-a făcut multe, multe şi nu vreau să le mai reiau, nu ştiu, cade la pat sau îşi pierde libertatea.

Marius Tucă: Mai puţin Traian Băsescu. Aveam un prieten care zicea...

Gabriela Firea: Nu, sub nicio formă, nu-i doresc să cadă la pat sau să fie arestat, Doamne fereşte.

Marius Tucă: E o glumă. Aveam un prieten care zicea n-am cu nimeni, nu doresc răul nimănui, dar cu Băsescu totuşi, în afară de Băsescu. Am glumit.

Gabriela Firea: Aceşti oameni, nu spun neapărat cei despre care vorbim, în general oamenii politici diabolici trebuie să iasă din politică pe cale democratică, trebuie să fie extraşi de către propriile structuri politice şi aici e problema la noi că nu prea este curaj. Nu prea este curaj şi suntem, hai să mă includ şi pe mine ca să nu pară că eu am o părere atât de senzaţională despre mine şi doar ceilalţi sunt... nu, şi eu, noi, să spunem noi ne gândim doar la ziua de azi, nu şi la ce se întâmplă mâine. Confortul şi cele obţinute mai mult sau mai puţin pentru azi ni se pare ca sunt mult mai valoroase chiar dacă punem în pericol etapele viitoare. Punem în pericol ţara, punem în pericol familia politică, punem absolut totul într-o situaţie de incertitudine.

Marius Tucă: Gabi, ne întoarcem la PSD, ne întoarcem şi la candidatura ta dacă va exista aceasta la prezidenţiale. În primul rând vrei un al doilea mandat la Primăria Capitalei şi asta este ştirea zilei şi a anului, zic eu. Tu eşti membră a Uniunii Scriitorilor, ştiu că eşti un om care a scris cărţi, care a scos şi aşa mai departe. Eu m-aş bucura ca tu să vorbeşti, pe lângă spitale, pe lângă şantierele de care vorbeai, pe lângă lucrurile legate de circulaţie, despre ce înseamnă cultura în capitală. Şi ai nişte evenimente incredibile, uite acum în octombrie este festivalul naţional de teatru şi ştiu că ai sprijinit în toţi anii ăştia şi lumea ştie mai puţin. Există Festivalul George Enescu, aş vrea de la Gabriela Vrânceanu Firea, primarul general al Capitalei, să vorbească despre marile evenimente culturale. Uită-te cum Sibiu printr-un festival de teatru a scos prima dată capul, până să fie Iohannis preşedinte, nici nu se ştia asta, uite-te cum alte localităţi vorbesc în primul rând de festivaluri, vorbesc despre evenimentele mari de cultură. Era un sfat absolut prietenesc, nimic altceva, vreau să văd de la primarul general al Capitalei, eu iubesc oraşul ăsta, sunt de 30 de ani, îl iubesc ca şi când m-aş fi născut aici, să văd de la primarul general al Capitalei că vorbeşti despre evenimentele mari culturale din oraşul ăsta.

Gabriela Firea: În primul an de mandat asta am făcut şi natural fiind om de presă, om de litere, practic nici nu a trebuit să fac vreun efort, anunţând când reuşeam să strecor şi astfel de informaţii. În primul rând am dublat bugetul pentru cultură, avem 14 teatre în administrarea Primăriei Generale a Capitalei, erau toate organigramele închise, din timpul domnul despre care am vorbit, dar uită acele momente, 100 de actori au fost angajaţi în teatrele din Bucureşti care aveau o situaţie incertă pentru că, repet, erau blocate toate organigramele din timpul recesiunii din 2010, şi toate instituţiile de cultură au primit bugete duble. Haideţi să spun ce s-a întâmplat. În loc să, nu laude, un om care a ajuns într-o funcţie trebuie să aştepte laude, dar în loc de o recunoaştere a acestor fapte nu m-am trezit decât cu critici şi supracritici cu privire la faptul că Firea, ştii că ai citit, Firea se ocupă de festivaluri, de concerte şi nu ştiu ce. Vă daţi seama durerea, până la urmă, din sufletul meu care, chiar oameni din zona culturii, în loc să aprecieze că pe lângă investiţiile în marea infrastructură, în calitatea mediului, în spitale, ceea ce am demonstrat, avem grijă şi de această componentă importantă a societăţii şi anume cultura, criticile veneau pentru că au buget mare, pentru că se organizează multe evenimente în capitală, că doar cu asta ne ocupăm şi atunci noi nu am mai vorbit despre aceste lucruri.

Marius Tucă: Ţi-ai propus la un moment dat să faci o sală. Un oraş cu patru milioane de locuitori nu are încă o sală, o sală unde să se ţină spectacole, că noi nu avem asta. Trebuie primăria să-şi propună asta, şi tu în primul rând, nu?

Gabriela Firea: Primăria Capitalei a solicitat inclusiv Sala Palatului să fie transferată pentru a putea fi, că vorbeam de consolidări, pentru că arată într-o situaţie foarte degradată.

Marius Tucă: Dar nu puteţi să faceţi una nouă aşa cum e în toate marile capitale.

Gabriela Firea: Sigur că da, dar toate discuţiile pe care le-am avut cu guvernul au fost acelea că noi să nu intrăm pe investiţii care pot să fie realizate la guvern şi cu bugetul local să încercăm să rezolvăm alte tipuri de probleme.

Marius Tucă: În 30 de ani guvernul şi România nu au făcut o sală în oraşul ăsta, unde să vină, mai ales pe perioada iernii că acum avem stadionul naţional, slavă Domnului, Arena Naţională, se pot face astea. Eu cred că asta trebuie să-ţi propui tu pentru un nou mandat. Faci o sală de 20.000 de locuri.

Gabriela Firea: Noi demarăm, avem deja proiectul, este gata, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic sunt gata, noi vom demara, dar nu se va vedea mâine.

Marius Tucă: Da, dar e important , nu cred că trebuie să te raportezi de fiecare dată la ce...

Gabriela Firea: Dar nu poţi să faci ceva fără un proiect , un proiect serios, un proiect viabil durează, lăsând la o parte costurile pentru că dacă facem proiecte aşa cum le-am găsit făcute pentru pasajul Piaţa Sudului în care nu se ţinea cont de utilităţi, de devierea utilităţilor şi a trebuit să refacem prin acte adiţionale de care se tem mulţi funcţionari publici pentru că vin atunci instituţiile statului şi întreabă de ce nu aţi fost precauţi şi inteligenţi la semnarea contractului şi de ce veniţi peste trei ani, patru ani să spuneţi că nu aţi reuşit să deviaţi utilităţile şi aţi blocat şantierele.

Marius Tucă: Am înţeles, proiectul era greşit.

GF. Sunt multe proiecte greşite.

Marius Tucă: Nu, cu un proiect în care să spui asta e sala pe care eu vreau să o fac pentru bucureşteni, pur şi simplu. Doi: teatrele trebuie multe restaurate şi ele aşa cum există şantiere, nu ştiu ce...

Gabriela Firea: Am finalizat lucrările la Teatrul Evreiesc de stat, la Teatrul Ion Creangă, erau lucrări începute şi neterminate, noi le-am finalizat pe acest mandat, adică s-au făcut multe lucruri, ca să nu exagerez şi să spun s-au făcut foarte multe lucruri, în toate domeniile şi sănătate şi cultură şi infrastructură.

Marius Tucă: Plus că aţi intrat în parteneriat să deschideţi alte teatre să faceţi spaţii, faceţi asta.

Gabriela Firea: Am deschis spaţii şi la alte teatre şi la care publicul din Bucureşti şi nu numai vine cu foarte mare drag. Dar dacă ai fost atent zilele trecute, eu am ajuns să fiu criticată pe reţelele de socializare pentru faptul că sunt probleme financiare la Teatrul Naţional. Teatrul Naţional nu este în administrarea Primăriei Capitalei, dar lumea probabil nu ştie sau nu vrea să afle.

Marius Tucă: Dacă stai în fiecare zi să te uiţi ce se scrie despre tine...

Gabriela Firea: Fără să vrei citeşti.

Marius Tucă: Şi tu vii de partea cealaltă a baricadei şi atunci...

Gabriela Firea: Îmi apare în faţa ochilor.

Marius Tucă: Trebuie să te concentrezi foarte tare pe proiectele în care crezi şi să faci.

Gabriela Firea: Cu siguranţă că nu consider că trebuie să mă demobilizeze...