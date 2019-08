PARTEA A II-A a interviului

Principalele declaraţii: „Pe mine procentele lui Iohannis nu mă sperie absolut deloc aşa cum pe David nu îl impresiona înălţimea lui Goliat. Sunt convins că procentele lui Iohannis se vor topi precum untul la soare pentru că pur şi simplu alegătorii vor putea face comparaţia între proiecte şi personalităţi diferite. (...) Iohannis s-a dovedit o pacoste pentru PNL. De când este Iohannis preşedinte cât timp a fost PNL la guvernare? Nici măcar o zi. Ce legătura are Iohannis cu istoria PNL? Niciuna”.

„Este absolut ruşinos ceea ce s-a întâmplat în diplomaţia română sub Meleşcanu şi este de mirare pentru că Meleşcanu este diplomat de carieră. Meleşcanu a fost un bun ministru de Externe în anii `90 în contextul de atunci. Însă ce a acceptat din partea PSD-ului în ultimii ani este absolut lamentabil. Numiri de tot felul de incapabili, secretari de stat care nu aveau niciun fel de legătură cu ministerul de Externe, tot felul de nulităţi provenite din diferite organizaţii ale PSD”.

„Problema cu preşedintele Iohannis este că nu învaţă absolut nimic. Şi asta are în comun cu doamna Dăncilă. Viorica Dăncilă are urechile astupate, nu aude nimic, nu ascultă nimic. Ideea că ar fi neconflictuală este o afirmaţie cu totul falsă, îi aparţinea lui Dragnea. Când te uiţi la ce a reuşit Viorica Dăncilă îţi dai seama că este extrem de conflictuală, că nu înţelege nimic, este foarte autoritară de fapt, ascunzând totul în spatele unei aparenţe de neconflictualitate, dar nu e deloc adevărat”.

„Să nu uităm că Dan Mihalache este un fost vicepreşedinte al PSD. Eu nu înţeleg ce caută Dan Mihalache la Londra. Unul dintre primele lucruri pe care le-aş face în calitate de preşedinte ar fi să îl înlocuiesc pe Dan Mihalache cu un diplomat serios”.

„În momentul de faţă PSD este foarte jos, eu cred că e necesar să constituim un adevărat cordon sanitar, eu chiar propun un pact anti-PSD celorlalţi actori politici. Mă refer la USR-PLUS şi PNL. Cred că PSD trebuie ţinut în carantină, pentru că în ultimii ani a devenit captivul unui grup infracţional. Nu mai este un partid în sensul adevărat al cuvântului. Trebuie cel puţin ţinut în carantină o vreme. În plus de asta, cu doamna Dăncilă în frunte se duce direct către un dezastru”.

„Iohannis-e vorba de un mit în cazul lui, este mitul neamţului neromânizat. Dan Barna- salvatorul galactic, un alt mit. Viorica Dăncilă- gospodina neconflictuală. Mircea Diaconu-bun actor în roluri de prost. Viorel Cataramă- un am care ar face bine să mă susţină, pentru că îşi pierde vremea”.

„Pe mine procentele lui Iohannis nu mă sperie, aşa cum pe David nu îl impresiona înălţimea lui Goliat”

Mediafax: Domnule Paleologu, care credeţi că sunt şansele reale să intraţi în turul doi?

Theodor Paleologu: Mă întrebaţi ca analist politic sau candidat pentru că istoria ne arată că alegerile prezidenţiale sunt cele mai imprevizibile alegeri şi în România şi în alte ţări. E un tip de scrutin cu totul aparte şi întotdeauna există surprize la alegerile prezidenţiale. De un singur lucru putem fi siguri, că nimic nu e sigur. Ăsta e singurul lucru pe care îl putem afirma cu certitudine despre tipul ăsta de alegeri. În 2014 credea cineva că va câştiga Iohannis până aproape de scrutin? Nu. Trump a câştigat deşi toată lumea credea că nu va câştiga. Macron în Franţa a câştigat, deşi François Fillon părea merele favorit şi aş putea da tot felul de alte exemple. Un exemplu. Un exemplu la care mă gândesc în mod special e cel din 1995 în Franţa, când Édouard Balladur era prim-ministru. Avea o cotă de popularitate de 65-67% şi a candidat şi a terminat pe locul trei.

Aşadar pe mine procentele lui Iohannis nu mă sperie absolut deloc aşa cum pe David nu îl impresiona înălţimea lui Goliat. Sunt convins că procentele lui Iohannis se vor topi precum untul la soare pentru că pur şi simplu alegătorii vor putea face comparaţia între proiecte şi personalităţi diferite. Iohannis avea 40% în sondaje pentru că nu exista alt candidat. Acum ne apropiem de campanie, se aliniază candidaţii, forţele politice şi vom vedea schimbări spectaculoase.

Sunt absolut convins că am un bulevard în faţa mea pentru că sunt singurul bine plasat pentru a unifica întreaga dreaptă. Cei care îl susţin pe Iohannis nu îl suportă pe Barna şi cei care îl susţin pe Barna nu îl suportă pe Iohannis. Eu sunt un liant între aceste tabere PNL şi USR. Vă amintesc că eu am fost dat afară din PNL în 2016 pentru că am susţinut alianţa cu Nicuşor Dan şi USB-ul de atunci. Mi se pare că sunt cel mai bine plasat pentru a aduna voturile întregii drepte. Sunt convins că am un bulevard în faţa mea, pornesc de la un soclu sigur şi nu pot decât să cresc în această competiţie electorală. Şi mai e un lucru important de spus, alegerile prezidenţiale sunt alegeri în care lumea votează uin om şi un proiect.

Mult prea puţin contează partidul pe care îl susţine. Sigur, contează ideologia. Alegători de dreapta evident că nu vor vota în ruptul capului pentru Dăncilă sau Diaconu, dar în interiorul dreptei totul e posibil. Faptul că PMP e un partid mai mic decât PNL nu înseamnă absolut nimic. Şi mai am un argument important. Iohannis s-a dovedit o pacoste pentru PNL.

De când este Iohannis preşedinte cât timp a fost PNL la guvernare? Nici măcar o zi. Să nu mi se spună că nu are nicio responsabilitate. Evident că are o responsabilitate pentru că a promovat anumite persoane în interiorul PNL. Exact acele persoane care m-au exclus pe mine în 2016. De ce m-au exclus? Pentru că eu sunt reprezentantul adevăratei tradiţii liberale. Încarnez istoria PNL. Ce legătura are Iohannis cu istoria PNL? Niciuna. Nu are nicio legătură organică cu liberalismul românesc. Sunt convins că liberalii adevăraţi se vor recunoaşte în mesajul meu şi îşi vor da seama că eu îi voi aduce la putere.

Mediafax: Ce vă diferenţiază de ceilalţi candidaţi?

Theodor Paleologu: Nu vreau să vorbesc despre persoana mea, vreau să vă vorbesc despre proiecte. Poate că nu vom avea timp acum, poate că ne vom revedea şi vom putea lua fiecare subiect în discuţie. Sunt teme mari pe care e important să ne pronunţăm, să comparăm diferitele proiecte. Mai cu seamă politică externă şi securitate, lucrurile care ţin de competenţele preşedintelui.

Dan Barna are tendinţa de a promite lucruri care nu prea au legătură cu fişa postului. Pe de altă parte, Iohannis se ascunde în spatele faptului că nu ar avea atribuţii. Fals. Are atribuţii pe care însă nu le exercită sau nu le cunoaşte. Revin. Politica externă şi securitate, un domeniu extrem de important şi aici am multe de spus pentru că sunt diplomat şi ştiu bine ce trebuie făcut. Apoi este întregul domeniu important al educaţiei, culturii, patrimoniului la care de asemenea cred că am lucruri importante de spus.

Mai este o altă dimensiune, cea economică, unde într-adevăr preşedintele nu are atribuţii. Dar preşedintele trebuie să creeze majorităţi. Asta este cel mai improtant lucru. Preşedintele trebuie să fie un diplomat nu doar în exterior, ci trebuie să fie un diplomat în interior. Să fie capabil să federeze diferite forţe politice în jurul unui proiect. Aici evident că anumite principii economice sunt fundamentale. Un preşedinte nu trebuie să vină cu un proiect economic detaliat, însă trebuie să vină cu principii de politică economică în privinţa impozitării, în privinţa predictibilităţii legislaţiei.

„În ultimii ani diplomaţia română a cunoscut o adevărată degringoladă”

Eu ce îmi doresc în primul rând este un stat predictibil. Statul român este complet impredictibil din toate punctele de vedere. Se schimbă mereu regulile, lucrul ăsta este absolut dezastruos. Deci în domeniul economic trebuie avute în vedere nişte principii pe baza cărora să se poată negocia o majoritate suficientă de mare, apoi este un al patrulea mare domeniu care ţine de reformă constituţională, justiţie, anticorupţie şi ordine publică. Astea sunt domenii în care preşedintele are atribuţii şi le poate exercita. Despre asta vreau să vorbesc şi în toate aceste domenii am lucruri importante de spus şi vreau să le apuc să le spun pe parcursul campaniei.

Profit de faptul că zilele astea are loc Reuniunea Diplomaţiei Române pentru a spune câteva lucruri, din păcate neplăcute. În ultimii ani diplomaţia română a cunoscut o adevărată degringoladă. Este absolut ruşinos ceea ce s-a întâmplat în diplomaţia română sub Meleşcanu şi este de mirare pentru că Meleşcanu este diplomat de carieră. Meleşcanu a fost un bun ministru de Externe în anii `90 în contextul de atunci. Între `92 şi `96 Meleşcanu era un ministru decent în contextul de atunci şi a făcut unele lucruri bune în minister. Însă ce a acceptat din partea PSD-ului în ultimii ani este absolut lamentabil. Numiri de tot felul de incapabili, de tot felul de persoane neavenite, secretari de stat care nu aveau niciun fel de legătură cu ministerul de Externe, tot felul de nulităţi provenite din diferite organizaţii ale PSD, puşi prin consulate, trimişi la misiuni diplomatice, este efectiv o degringoladă inacceptabilă şi e grav că Iohannis a asistat pasiv la această degringoladă. Vă dau un exemplu, Ambasada de la Bruxelles, mă refer la capitala Belgiei, trei ani de zile a stat fără ambasador. Eu sunt un fost ambasador care ştie foarte bine că o ambasadă nu trebuie să rămână fără ambasador mai mult de două-trei săptămâni. Este un afront pe care îl aduci statului respectiv.

„Iohannis în acest domeniu, ca şi în atâtea altele, a stat fără să spună absolut nimic”

Este inadmisibil că misiuni improtante au stat fără ambasador ani de zile. Aşa ceva nu trebuie să se mai întâmple şi cu mine la Cotroceni acest lucru nu se va mai întâmpla. Sunt proiecte mari de diplomaţie care au fost puse între paranteze. Mă refer la diluarea parteneriatelor noastre strategice foarte importante. În ultimii ani s-a pierdut substanţa acestor parteneriate strategice cu SUA, Franţa. Nicio investiţie majoră nu s-a mai produs în România de la Oracle şi Ford, dacă ţineţi minte acum mulţi ani. Sunt o serie întreagă de chestiuni pe care vreau să le abordez, acum v-am dat doar un eşantion. Este vorba de falimentul PSD în primul rând.

Este rezultatul unei politizări la nivelul cel mai de jos, adică instalarea tuturor incompetenţelor pentru că au legături în mafia PSD. Iar pe de altă parte, Iohannis în acest domeniu, ca şi în atâtea altele, a stat fără să spună absolut nimic. Era de datoria lui să arate cartonaşul galben şi nu a făcut-o. Are atribuţii constituţionale pentru acest lucru, de ce nu le exercită?

„Eu nu cred că Dan Barna sau Iohannis sau Dăncilă sau Mircea Diaconu sunt în postura de a crea acest consens”

Mediafax: Aţi vorbit despre atribuţiile preşedintelui. Credeţi că sunt limitate? Ar trebui o revizuire a Constituţiei?

Theodor Paleologu: Da, trebuie o revizuire a Constituţiei. Sunt incoerenţe în Constituţia noastră pe care eu le-am relevat de multă vreme. Un exemplu este legat de dizolvarea Parlamentului În momentul de faţă dizolvarea Parlamentului este teoretic posibilă, dar de facto este o imposibilitate absolută. Trebuie să existe posibilitatea autodizolvării Parlamentului. Nu există această posibilitate în momentul de faţă. Putem lua în discuţie eventual dreptul preşedintelui de a dizolva Parlamentul, aşa cum există în ţări a căror Constituţie noi am copiat-o, pentru că această Constituţie a României este copiată după Constituţia Franţei. Ori unul dintre elementele fundamentale ale Constituţiei franceze este dreptul preşedintelui de a dizolva Parlamentul. Eu nu pledez neapărat pentru această variantă. Eu sunt un om de dialog, asculte diferitele puncte de vedere, dar trebuie cel puţin coerenţă. În momentul de faţă Constituţia noastră nu este coerentă. Sunt logici diferite care intră într-un conflict ale cărui rezultate le-am văzut în trecut. Mă gândesc de exemplu la suspendările preşedintelui Băsescu.

Mi s-ar părea normal că dacă Parlamentul a votat pentru suspendarea preşedintelui, iar această suspendare a fost refuzată la referendum, mi s-ar părea firesc ca Parlamentul să se autodizolve prin însuşi faptul că a iniţiat o procedură inutilă. Sunt exemple de acest gen care pledează pentru o reformă a Constituţiei. Pentru o reformă a Constituţiei ai nevoie de o majoritate foarte largă. Trebuie să clădeşti un consens. Aici văd rolul unui preşedinte diplomat. Eu nu cred că Dan Barna sau Iohannis sau Dăncilă sau Mircea Diaconu sunt în postura de a crea acest consens necesar unei reforme constituţionale şi nici nu cred că au viziunea necesară pentru aşa ceva.



Mediafax: Faceţi o analiză pentru Klaus Iohannis. Unde credeţi că a greşit în acest mandat şi unde a avut dreptate?

„Ludovic Orban de multe ori a încercat să mă readucă în PNL”

Theodor Paleologu: În primul rând nu şi-a exercitat atribuţiile constituţionale, aşa cum spuneam mai devreme. A intervenit în viaţa internă a PNL aiurea. susţinând persoane pe care nu trebuia să le susţină, precum Gorghiu sau Buşoi şi ce e foarte grav este că în perioada 2014-2016 a reuşit să delapideze enormul capital politic cu care a fost ales.

În 2014 a fost ales cu o diferenţă de un milion de voturi, o victorie netă, clară, iar doi ani mai târziu a pierdut umilitor alegerile parlamentare. O să mi se spună că de vină e PNL. Evident că da, în primul rând sunt de vină Alina Gorghiu şi Vasile Blaga şi cei care le-au cântat în strună, pentru că nu e vorba doar de ei, ci şi de conducerea de atunci care nu a avut curajul să tragă niciun fel de semnal de alarmă. Singurul care a avut curajul să tragă semnale de alarmă a fost dat afară din PNL. De aceea acel cineva care a fost dat afară în 2016 din PNL este cea mai legitimă persoană în raport cu PNL.

Lucrul ăsta cred că îl înţelege foarte bine Ludovic Orban. Ludovic Orban de multe ori a încercat să mă readucă în PNL. Eu am toată simpatia pentru Ludovic Orban şi cred că a înţeles poziţia mea şi cred că o respectă. Însă revenind la Iohannis, astea cerd că sunt principalele obiecţii pe care le-aş avea. Sunt şi altele care ţin de stilul lui, dar nu aş vrea să personalizez discuţia.

Am făcut câteva afirmaţii, dacă ar fi fost mai deschis, mai destupat, nu ar fi greu să ţii cont de ele. Nu e atât de greu să îţi iei un profesor de vorbit în public, se poate învăţa. Eu predau retorică, se învaţă, dar trebuie să şi vrei să înveţi. Atunci când îţi propui să înveţi cel mai important este să îţi doreşti acest lucru, să vrei într-afevăr să te ameliorezi. Problema cu preşdintele Iohannis este că nu învaţă absolut nimic. Şi asta are în comun cu doamna Dăncilă.

Viorica Dăncilă are urechile astupate, nu aude nimic, nu ascultă nimic. Ideea că ar fi neconflictuală este o afirmaţie cu totul falsă, îi aparţinea lui Dragnea. Când te uiţi la ce a reuşit Viorica Dăncilă îţi dai seama că este extrem de conflictuală, că nu înţelege nimic, este foarte autoritară de fapt, ascunzând totul în spatele unei aparenţe de neconflictualitate, dar nu e deloc adevărat.

