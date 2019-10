„Din păcate, s-a adeverit încă o dată că Dumnezeu nu bate cu bâtă, ci ia minţile! Ca vechi pesedist (şi profesor de ştiinţă politică), nu pot să nu regret tristul adevăr că partidul, condus cândva de Iliescu, de Năstase, a reuşit contra-performanţa de a irosi cu nonşalantă un câştig electoral de 46% in mai puţin de trei ani - nici măcar un mandat întreg - permiţându-si, printre altele, «luxul» de a schimba in acest răstimp trei premieri si 100 de miniştri ...”, a scris Ioan Mircea Paşcu, pe Facebook.

Fostul eurodeputat a adăugat că deciziile PSD din ultimii trei ani au fost bazate pe frică sau servilism, precizând că social-democraţii ar trebui să îşi recunoască propriile greşeli, nu să se încăpăţâneze în „tiparele eronate”.

„Si acum, odata ajunşi aici, in loc de a persista cu încăpăţânare in tiparele eronate de pana acum, acuzându-i pe alţii de propriile noastre greşeli, ar trebui sa începem prin a ni le recunoaşte deschis, fara sa uitam ca nu putem purcede la reconstrucţia necesară stand in genunchi (ma gândesc la «unanimităţile» bazate pe frica si/sau servilism, care au caracterizat deciziile partidului in ultimii trei ani ...). In sfârşit, un cuvânt si despre cei din tabăra «învingătorilor»: nu m-ar mira deloc ca unii dintre cei care au pus urmarul la dărâmarea guvernului sa fie nevoiţi sa părăsească aceasta coaliţie ad hoc, ca si aşa sunt prea multi si îngreunează formarea rapida a noului guvern ...”, a mai explicat Paşcu.

„P.S. Un gând si pentru «pocăiţii» (pentiti, in limba italiana) care, dupa ce au dezertat, s-au întors momiţi de avantaje concrete si promisiuni mirobolante: ce trebuie sa fie in sufletul lor, acum cand realizează ca si-au irosit atat de uşor si definitiv bruma de credibilitate de care s-au bucurat, cand au fost puşi pe lista de candidaţi...”, a conchis fostul europarlamentar.

Moţiunea de cenzură prin care a fost retrasă încrederea în Guvernul Dăncilă a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, fiind 238 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” şi trei voturi anulate. Votul a fost secret cu bile.