„Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat marţi, 11 iunie a.c., decretul pentru desemnarea doamnei Ana Birchall, ministrul justiţiei, ca viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

Premierul Viorica Dăncilă a trimis la Cotroceni propunerea ca Ana Birchall să fie vicepremier interimar

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că a transmis la Cotroceni propunerea pentru ca Ana Birchall să ocupe în continuare interimar funcţia de vicepremier pe parteriate strategice, precizând că aşteaptă un răspuns de la preşedintele Klaus Iohannis.

„Da, am trimis azi propunerea către Cotroceni, către domnul preşedinte Iohannis. Am discutat despre această propunere, aştept răspuns. Eu cred că domnul preşedinte nu are motive să respingă această propunere”, a afirmat Viorica Dăncilă, marţi, la finalul unei întâlniri cu grupurile parlamentare ale PSD, la Parlament.

Întrebată când va face cele două propuneri de vicepremieri, şeful Executivului a răspuns: „Voi face o propunere pentru cele două portofolii, vicepremier parteneriat strategice şi cea de vicepremier în locul domnului Viorel Ştefan. Cred că la sfârşitul lunii iunie voi face aceste propuneri. Bineînţeles că voi asculta părerea în CEx, voi lua o decizie legată de remaniere”.

Ea a adăugat că atunci va fi decisă şi dacă PSD va face o remaniere mai largă sau se va limita doar la cei doi vicepremieri.

„Viorel Ştefan pleacă din Guvern la sfârşitul lunii iunie. După ce îşi finalizează mandatul, vom decide înlocuitorul pentru Viorel Ştefan şi pentru cea de vicepremier pentru parteneriate strategice. Vom decide atunci dacă rămânem la cele două funcţii sau vom face o remaniere mai largă”, a conchis Dăncilă.

Precizările vin în contextul în care Viorel Ştefan a fost numit membru al Curţii de Conturi a Uniunii Europene, mandat care începe de la 1 iulie.

De asemenea, PSD îl propusese pe Titus Corlăţean pentru funcţia de vicepremier pentru parteneriate strategice, însă şeful statului a refuzat numirea acestuia. Iohannis i-a transmis o scrisoare premierului în care a expus motivele refuzului de numire a lui Titus Corlăţean în funcţia de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice, argumentând că acesta a gestionat defectuos activităţile ca ministru de Externe.