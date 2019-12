”Adeseori mi s-a reprosat o anumită naivitate. E posibil. Poate si pentru că nu imi plac conflictele si nu mă hrănesc din ură sau din răzbunări.



Am mers aseară la Cotroceni sperând că Iohannis a încheiat retorica de război impotriva a 3 milioane de români (poate si a altora) care au votat candidatul PSD. Se pare că discursul său a fost, de fapt, un discurs pentru corpul diplomatic aflat acolo.



Prezent insă la o intâlnire cu parlamentarii liberali (in ce calitate? presedinte al TUTUROR românilor?), Iohannis a declarat că se va implica pentru a realiza, intr-un an de zile, „o Românie fără PSD”.



Acest îndemn al lui Iohannis este o declaratie de război impotriva Partidului Social Democrat, a Constutiei României si a regimului democratic din tara noastră.



El este incalificabil si el trebuie tratat cu toată seriozitatea de către conducerea PSD, de către parlamentarii, primarii, consilierii, presedintii de consilii desemnati democratic de către alegătorii români.



Mi se pare inadmisibilă această conduită si cred că ea va trebui sanctionată atât in tară cât si la institutiile europene.



La PSD, ar trebui lăsate deoparte orgoliile si ar trebui strânse rândurile pentru a găsi cele mai bune formule de a răspunde acestui atac „mârsav” la adresa fundamentului statului de drept din România”, este mesajul transmis de Adrian Năstase pe blogul său.



După cum concluzionează factual.ro, preşedintele Klaus Iohannis a semnat un protocol cu Adrian Năstase şi în 2009 a vrut să fie prim-ministru din partea PSD.