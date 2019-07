„Este atât de revoltător să vezi cum un Preşedinte al României nu ezită nici o secundă să profite de orice tragedie produsă în societatea românească ca să încerce să mai adune nişte voturi! După o lungă tăcere, ieri seară, dl Klaus Werner Iohannis şi-a rupt câteva ore din concediu ca să arunce o veritabilă perdea de fum. Cum că oribilele crime de la Caracal sunt consecinţă a schimbării legilor justiţiei. O minciună deliberată întrucât ştie că nu există modificări ale codurilor penale care să împiedice vreo autoritate a statului să intervină pentru salvarea unei vieţi omeneşti”, a scris Călin Popescu Tăriceanu, luni, pe Facebook.

Liderul ALDE mai spune că Iohannis ştie că nu deficitul de „competenţă materială” a dus la tragedia de la Caracal, ci incompetenţa unor indivizi, în frunte cu cei de la STS.

„Mai mult, modificările codurilor penale erau încă în analiza Curţii Constituţionale, care abia azi a dat verdictul. Dl Iohannis ştie că nu a schimbat nimeni procedurile în virtutea cărora trebuie să acţioneze poliţiştii ori procurorii. Mai ştie şi că nu deficitul de “competenţă materială” a dus la producerea tragediei de la Caracal, ci incompetenţa unor indivizi, în frunte cu cei de la STS - cei aducători de multe voturi dlui Iohannis! Afirmaţiile acestuia încearcă, de fapt, să mute atenţia de pe organele de forţă ale statului, pe care în calitate de şef al CSAT dl Iohannis le păstoreşte, pe cele legiuitoare ca fiind principalele responsabile de ce s-a întâmplat la Caracal. De fapt, această perdea de fum este menită să mai justifice ceva: nevoia revenirii la celebrele protocoale ale instituţiilor cu serviciile secrete şi a desfiinţării secţiei de investigare a magistraţilor, instituţie care le stă în gât procurorilor fideli preşedintelui”, a completat Tăriceanu.

El afirmă că românii i-au dat votul şefului statului la referendum pe justiţie din 26 mai, însă un au văzut nimic la schimb. Preşedintele Iohannis are mereu soluţii pe care însă nu le prezintă niciodată public, precizează Tăriceanu.

„Dar, staţi! Există speranţă! Dl Iohannis ne spune că există soluţii punctuale cu care va veni în CSAT. Da, CSAT-ul pe care ar fi trebuit să-l facă o dată pe trimestru, cum zice legea, dar pe care el îl convoacă o dată pe an! Cred că vă mai amintiţi că pe 25 aprilie, în discursul în care anunţa referendumul de pe 26 mai, tot el spunea: „există căi democratice, există soluţii pentru România. Ştiu care sunt aceste soluţii, ştiu cum să le pun în practică, dar, în tot acest demers, dragii mei, am nevoie de votul românilor”. Şi românii i-au dat votul! Am văzut ceva? Dl Iohannis pare că permanent are „soluţii”. Doar că nu le prezintă niciodată public! Asta ca să nu vedem că, de fapt, Împăratul e gol!”, a conchis preşedintele ALDE.

Preşedintele Klaus Iohannis a cerut, duminică seară, Guvernului PSD-ALDE să anuleze modificările aduse legilor justiţiei în ultimii doi ani.

„Statul român a fost profund slăbit de guvernarea PSD din ultimii ani. Prima-legile justiţiei pe care am încercat să le amân, dar pe care nu am putut să le opresc în totalitate. Multe dintre ele au produs deja efecte, iar ele trebuie reparate. Cer Guvernului să ia măsuri acum, pentru că are pârghii dacă are o minină decenţă. Le mai cer abrogarea modificărilor legilor justiţiei şi codurilor penale", a declarat Klaus Iohannis.

Codul penal şi Codul de procedură penală au fost declarate de CCR neconstituţionale în ansamblul lor. Astfel, procesul de revizuire al codurilor penale va trebui reluat. Curtea transmite că în cazul Codului de procedură penală Parlamentul nu a respectat limitele procedurii de reexaminare.