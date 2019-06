Şeful statului mai spune că adoptarea Codului administrativ prin ordonanţă de urgenţă este „un grav atentat la adresa întregului sistem administrativ din România”, potrivit unui comunicat de presă am Administraţiei Prezidenţiale remis, marţi, Mediafax.

„PSD vrea să demonstreze cu toată tăria că sfidarea românilor este prioritatea zero a acestei guvernări. În urma adoptării de către Guvern a Codului Administrativ prin Ordonanţă de Urgenţă, Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, atrage atenţia că după doi ani în care a încercat prin toate mijloacele să îngenuncheze Justiţia de dragul unor corupţi, PSD vrea acum să distrugă Administraţia de dragul baronilor locali. Este extrem de grav că o lege esenţială precum Codul Administrativ, care înglobează sute de reglementări, cuprinse în prezent în mai multe acte normative, şi care reprezintă practic baza legală a administraţiei publice din România, a fost adoptată de către Guvern prin Ordonanţă de Urgenţă. OUG este un instrument prevăzut în Constituţie în mod explicit doar pentru situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată”, a transmis Klaus Iohannis.

Preşedintele Iohannis avertizează Guvernul că acest instrument nu mai poate fi folosit în continuare excesiv, în condiţiile în care cetăţenii s-au exprimat atât de clar pe 26 mai pentru nevoia de transparenţă şi predictibilitate în legiferare.

„Arhitectura de funcţionare a întregii administraţiei publice din România va fi dramatic alterată prin acest Cod Administrativ. Nu există niciun argument şi nicio justificare pentru adoptarea acestei Ordonanţe, care reprezintă un atentat la adresa întregului sistem administrativ”, spune şeful statului.

Preşedintele României consideră că dezbaterea Codului administrativ, de altfel absolut necesară, trebuie făcută de către Parlament, transparent şi în urma unui amplu dialog social.

„Un act de o asemenea amploare şi cu un asemenea impact este obligatoriu să fie elaborat de către unica autoritate legiuitoare a ţării şi nu de către Guvern, care, prin OUG, face un grav exces de putere, forţând limitele Constituţiei. Credibilitatea şi buna-credinţă ale PSD de a face singuri reforme, indiferent de domeniu, sunt nule, iar intervenţiile catastrofale ale PSD în legislaţia penală şi fiscală sunt cele mai edificatoare exemple”, potrivit sursei citat.

Klaus Iohannis mai evidenţiază că, după modificarea prin ordonanţă de urgenţă a legislaţiei în privinţa alegerii preşedinţilor de consilii judeţene, adoptarea Codului Administrativ prin OUG arată un plan mult mai amplu al PSD de a conserva puterea şi de a-şi servi baronii. PSD nu se poate schimba, iar lecţia votului din 26 mai este una pe care acest partid este incapabil să o înţeleagă.

Reacţia şefului statului vine după ce Guvernul a adoptat, marţi, ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Codului administrativ.

„Pentru mai multă eficienţă şi transparenţă vom stabili o procedură mai clară şi termene reduse pentru numirea în funcţie a unui membru al guvernului în caz de remaniere guvernamentală sau de vacantare a postului. Situaţia din ultimul an ne-a arătat că este nevoie de astfel de modificări pentru a asigura continuitate în toate domeniile de activitate ale guvernului. Pentru Administraţia Locală vom reglementa procedura validării prin hotărârea instanţei a mandatelor consilierilor locali aleşi şi vom revizui situaţiile de dizolvare a Consiliului Local astfel încât să asigurăm stabilitatea autorităţilor locale”, a afirmat premierul Viorica Dăncilă, în debutul şedinţei de Guvern.

Şeful Executivului a adăugat că OUG pe Codul administrativ prevede reglementări referitoare la procedurile cadru privind licitaţiile publice.

Reacţia lui Suciu: Preşedintele e încă în campanie

Ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu, a declarat, marţi, după ce Klaus Iohannis a criticat adoptarea OUG pe Codul administrativ de către Guvern, că preşedintele României este încă în campanie electorală. El a amintit că din comisia pentru elaborarea Codului administrativ au făcut parte şi liberali.

„Nu mai reţin exact cum o cheamă pe doamna preşedinte a Consiliului Judeţean Sibiu sau preşedinţii de Consilii Judeţene din PNL. E o marotă care ştiam că aşa se va întâmpla. Va fi folosit doar pentru că domnul preşedinte este în continuare în campanie electorală. Am rugămintea la domnia sa şi la toţi cei care vorbesc dar doar din punctul de vedere al unui interes politic, să citească cu mare atenţie actul normativ. Am impresia că uneori trăim în realităţi paralele. Nu există judeţ în care am fost să nu invit toţi primarii la discuţii cu privire la Codul administrativ. Parlamentari din PNL au făcut parte din comisia care a elaborat acest cod, care este peste 95% exact codul administrativ care a ieşit din Parlament. Nu politizează nimic. Prefectul rămâne înalt funcţionar public exact cum este în legislaţia actuală. Şefii instituţiilor deconcentrate nu sunt asimilaţi managerilor publici şi nu este politizată funcţia de şef al Instituţiei deconcentrată”, a declarat Daniel Suciu.

Ministrul Dezvoltării a afirmat că CCR nu a respins ultimele modificări ale Codului administrativ, ci doar modalitatea prin care au fost adoptate.

„Cât despre discuţia cu baronii cei care au cerut acest act normativ, înseamnă că toţi aleşii locali sunt nişte baroni şi nu ar trebui să adoptăm acest act normativ pentru că domnul preşedinte nu este de acord. Domnul preşedinte a mai atacat acest act normativ la CCR şi vreau să punctez că CCR nu a respins prevederile Codului administrativ, ci modalitatea tehnică de elaborare, anume adoptarea unor

Foto: Hepta