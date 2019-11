„Doamna Dăncilă este prost informată. Nu ştiu cine o informează pe doamna Dăncilă, eu nu am nicio problemă nici în civil, nici în penal. Nu sunt 6, sunt 5 case , între timp pentru că una a fost eliminată. Această chestiune a apărut când am venit eu în politică. În anul 2000 mi-a fost creată de PSD ca să fie folosită de aceştia în campanie electorală. Vă daţi seama câtă inventivitate din partea PSD, dacă din anul 2000, în fiecare campanie cu asta au ieşit. Cred că lumea s-a lămurit între timp”, a declarat Klaus Iohannis.

El a mai spus că nu-şi reproşează nimic şi că este un om cinstit.

„Le-am cumpărat într-un mod absolut legal şi cinstiţi iar ce s-a dezbătut în justiţie sunt chestiuni legate de procese civile şi am auzit, parcă doaman Dăncilă a zis că aş fi şi eu un fel de penal. Nu am avut vreodată un dosar penal nici pentru asta, nici pentru altceva. A, că cineva a scris o plângere către Parchet, ei trebuie să o pună într-o mapă şi să scrie ceva. Nu am absolut nimic de ascuns”, a conchis Iohannis.