„Promulgarea nu se poate face cu obiecţii. Promulgarea ori se face, ori nu se face. Eu am considerat că bugetul este suficient de bun pentru a fi promulgat şi am considerat că este nevoie de o promulgare urgentă. Ştiţi foarte bine că am promulgat bugetul în prima zi în care a fost posibil acest lucru. Iar în ce priveşte finanţarea partidelor, am văzut că s-a modificat felul în care sunt finanţate partidele, şi în acest sens aş avea două observaţii. Prima ar fi că, suma, subvenţia pentru partide a scăzut. Ceea ce este corect, fiindcă se ajunsese la finanţări un pic prea mari. Doi, în vechea formă principalul beneficiar al unor finanţări exagerate a fost PSD, după cum ştim cu toţii, iar prin această formă, propusă în Legea bugetului, PSD pierde sume din finanţare, şi acest lucru, din punctul meu de vedere, nu este regretabil”, a afirmat Klaus Iohannis, întrebat dacă, prin promulgarea legii bugetului, este de acord cu amendamentul prin care Pro România a obţinut finanţare de la stat, deşi partidul nu avea acest drept în trecut.

Întrebat dacă este corect ca Pro România să primească aproape 200.000 de euro lunar, şeful statului a răspuns: „Este o abordare care a fost negociată cu ocazia legii bugetului şi, după ce am promulgat-o, vă daţi seama că am acceptat-o aşa cum a venit ea la promulgare”.

Ludovic Orban a afirmat, miercuri, că prin amendamentul adus Legii bugetului de stat privind subvenţiile partidelor, a fost redusă finanţarea către partidele politice în total cu 30%, iar suma alocată PSD a scăzut. Premierul a subliniat că nu ştie cum sunt împărţiţi banii.

Reacţia vine în contextul în care un consilier parlamentar USR l-a acuzat pe şeful Executivului de „blat” cu Pro România, susţinând că prin modificarea adusă Legii bugetului de stat privind finanţarea partidelor, formaţiunea condusă de Victor Ponta ar urma să primească mai mulţi bani.

„Art. 47. – Prin derogare de la art. 18 alin. (3) lit. a), alin. (4) şi art. 19 din Legea nr. 334/2006, în anul 2020 subvenţiile acordate partidelor politice, prevăzute în bugetul Autorităţii Electorale Permanente se acordă pe baza numărului total de parlamentari înscrişi în fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020”, prevede modificarea adusă Legii bugetului de stat pe 2020.