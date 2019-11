„Lucrurile sunt destul de simple. Domnul Klaus Iohannis este aproape câştigător. Există eforturi foarte mari şi se pare că vor reuşi eforturile tuturor ca doamna Dăncilă să fie în turul doi. Este situaţia cea mai sigură pentru Klaus Iohannis, fiind şi motivul pentru care atacurile au fost doar pe această linie, între cei doi. Domnul Barna, momentan, bine eu am semnalat acest lucru mai demult , pare că devine tot mai mult un outsider, nu-i vorba depre critici la adresa lui ci despre apariţiile şi strategia pe care a avut-o care sunt cel puţin discutabile”, a declarat sociologul Alfred Bulai, pentru Mediafax.

Sociologul Alfred Bulai este de părere că victoria lui Klaus Iohannis este sigură dacă o va întâlni în turul doi pe Viorica Dăncilă.

„Da, să-l împuşte cineva. Nu există o astfel de posiblitate, pentru că în varianta cu doamna Dăncilă în turul doi, sunt şanse zero, hai să fim serioşi. Sigur, era o variantă de a avea o problemă serioasă dacă intra domnul Barna în turul doi, pentru că atunci sigur că ar putea fi un fel de atracţie interesantă pentru cel care vine din urmă şi ar putea să fascineze. Domnul Barna pare că a renunţat la luptă, în sensul că este o prezenţă anemică şi are o strategie greşită din punctul meu de vedere. Dacă vrei să câştigi alegerile la nivel prezidenţial nu poţi să te bazezi doar pe online, trebuie să acţionezi la nivelul întregii societăţi, că nu te votează numai o parte din populaţie care este activă online”, a mai adăugat acesta.

Acesta este de părere că „reţeaua PSD” la nivel local este cea mai performantă şi de asemenea consideră că procentele candidaţilor mai slab cotaţi vor fi, în final, nesemnificative, conturându-se un podium al candidaţilor Iohannis, Dăncilă şi Barna.

„Sigur că poţi să iei 20%, cât a luat USR la europarlamentare ,cu ajutorul online-ului, dar prezidenţialele presupun totuşi să ai o cotă mare din toată populaţia, plus că nu au reţele şi alte lucruri, ceea ce PSD-ul are. Reţeaua PSD-ului e cea mai performantă şi în general electoratul PSD nu are prea mari pretenţii şi votează pe oricine. Dacă o propuneau pe Codruţa Kovesi şi pe ea o votau. S-a întâmplat ceea ce era normal. În toate alegerile sunt mai mulţi candidaţi la prezidenţiale, cotaţi cu un procent mai mare şi spre sfârşit doar doi trei sunt cei care acumulează puncte şi restul scad. Nu o să avem mulţi candidaţi care să aibă 6-7-8 procente, nici pomeneală. Vor coborâ la procente nesemnificative şi rămân trei actori Klaus Iohannis, Doamna Dăncilă şi Dan Barna”, a subliniat sociologul.

Emoţia colectivă "stârnită" de evenimente dramatice, singura şansă a unei întorsături de situaţie. Alfred Bulai spune că sunt posibile modificări în strucutra partidelor în cazul eşecului în alegerile prezidenţiale, mai ales în cazul USR.

„Sigur că o emoţie colectivă poate fi stârnită de evenimente dramatice, dar după cum vedeţi este cea mai anostă campanie electorală din România de după 90. Din punctul meu de vedere, strategia pe care a avut-o domnul Iohannis, care e singurul care a vrut-o pe doamna Dăncilă în turul doi, să ne înţelegem, din două motive: Iohannis nu trebuie să-şi facă niciun fel de campanie în turul doi şi vor o distanţare a creşterii USR. După alegeri chiar va fi un mic şoc, în sensul că dacă domnul Barna nu intră în turul doi, el va avea un scor cel mai probabil mai mic decât al partidului, ceea ce ridică problema unor discuţii în USR”, a mai adăugat Bulai.

La PSD nimeni nu aşteaptă ca Dăncilă să câştige. Dacă nu ai aşteptări faţă de doaman Dăncilă, nu ai nici supărăi, că nu e o surpriză, ca la Ponta. Doamna Dăncilă va avea un rezultat mai bun decât partidul, pentru că dacă intră în turul doi, ia treizeci şi ceva la sută că nu toţi îl plac pe Klaus Iohannis şi va fi puţin dificil pentru ei să facă reforme şi schimbări în PSD.

De asemenea, politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, susţine ideea unui tur doi între Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă.

„Merg pe ipoteza Iohannis şi Dăncilă în turul doi, având în vedere că cele două partide au maşinării care ar trebui să îi ajute. Nu e cazul USR care este un partid de opinie şi unde lucrurile pot să evolueze în mod diferit. Pe de altă parte eram cu toţii conştienţi că domnul Diaconu este un candidat puternic şi depinde foarte mult de modul în care se vor comporta alegătorii PSD-ului. Eu sunt de părere că sunt două tipuri de alegători PSD: liberi, care îşi pot schimba votul, relativ volatili şi alegători dependenţi care votează aşa cum le indică aleşii locali. PSD este un partid cu 55% din primari, deci cu o maşinărie foarte bună care a început să nu mai funcţioneze la fel de bine”, afirmă Cristian Pîrvulescu

Profesorul Cristian Pîrvulescu despre sondajul IMAS: Sondajele reflectă realitatea, este important să ştim ipoteza de prezenţă la vot la care se raportează.

„Sondajele reflectă realitatea, problema informaţiilor pe care le primim din sondaje este să ştim care este ipoteza de prezenţă la vot la care se raportează. Din câte am văzut vorbeau despre cei care au declarat că vor fi prezenţi, dar ştiţi avem întrebări suplimentare care separă pe cei care vor fi prezenţi şi pe cei mai puţin probabil să fie prezenţi. Ştim foarte bine că o prezenţă scăzută la vot avantajează PSD , iar o prezenţă crescută la vot, de peste 50% sau în jur de 50%, îi dezavantajează. PSD-ul are un electorat relativ stabil, care se mobiliază bine şi la prezenţă scăzută la vot se simte. Cu lista de campanie care există în momentul de faţă cred că prezenţa nu va fi foarte mare. Ar putea fi undeva în jur de 50%, ceea ce ar însemna mai puţin decât în 2014, pentru că în 2015 am avut o campanie foarte puternică”, a adăugat politologul.

Cristian Pîrvulescu este de părere că victoria lui Klaus Iohannis de la referendumul din 26 mai, este echivalentul câştigării primului tur de alegeri prezidenţiale.

„Ipoteza aceea, a domnului Ludovic Orban, a unei victorii Klaus Iohannis din primul tur de scrutin este puţn probabilă pentru că ar trebui să obţină peste 9 milioane de voturi. Iohannis a reuşit să restabilească autoritatea funcţiei prezidenţiale, nu a fost niciodată suspendat ca în cazul lui Băsescu, iar în luna Mai a dat lovitura de graţie cu referendumul, care a fost de fapt primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, pe care l-a câştigat şi în acel moment raportul de forţe cu PSD s-a schimbat”, a subliniat acesta.

O lovitură de campanie din partea Statelor Unite ale Americii ar putea schimba raprotul de forţe în alegerile prezidenţiale din România, spune Cristian Pîrvulescu.

„O lovitură de campanie foarte puternică poate schimba raportul. Posibil o situaţie de tipul celei dintre Geoană şi Băsescu, doar că ei erau la egalitate. Acum vorbim de o diferenţă de mai bine de 20 de procente. Mă refer la lovituri din campania americană, mă refer la toate afirmaţiile acelea legate de România pe care le făcea Rudy Guliani, avocatul lui Donald Trump. Ceva de genul acesta care să lovească în electoratul pro-american al lui Iohannis. Mi-e greu să cred că aşa ceva se poate întâmpla, dar sunt sigur că strategii de campanie caută să dea lovituri, care se dau de obicei în ultimele zile de campanie”.

Decanul SNSPA consideră că doar Dan Barna i-ar putea cauza probleme lui Klaus Iohannis.

„Dacă în turul doi se califică doamna Dăncilă eu cred că Iohannis nu are probleme. Dacă se califică Diaconu, iarăşi nu are probleme pentru că resursele lui Diaconu sunt limitate. Dacă se califică Barna situaţia devine mai complicată, pentru că toţi cei care nu-l doresc preşedinte pe Iohannis vor vota cu Barna. Chiar şi aşa cred că puşi în faţa lui Barna şi Iohannis, alegătorii vor merge preponderent pe Iohannis”, a mai spus acesta.

Cristian Pîrvulescu spune că scandalul dintre Gabriela Firea şi fundaţia "Dăruieşte Viaţa" poate aduce un vot de protest, favorabil lui Iohannis.

„Mai avem încă o săptămână şi se pot întâmpla multe lucruri. Gândiţi-vă la scandalul legat de declaraţiile doamnei Gabriela Firea în privinţa fundaţiei "Dăruieşte Viaţa", care poate mobiliza un electorat care să transmită un vot de protest. În principiu, votul de protest este cel care duce la creşterea prezenţei semnificative şi votul de protest în România a fost un pic încadrat, în sensul că nu avem partide sau candidaţi care să reuşească să-l preia, aşa că el se duce mai degrabă spre Iohannis”.

Pe 10 noiembrie va avea loc votul în ţară la prezidenţiale, între orele 07.00 şi 21.00. Al doilea tur de scrutin a fost programat să aibă loc pe 24 noiembrie, în acelaşi interval orar.

Cât despre votul în secţiile din străinătate se desfăşoară pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă imediat anterioare zilei votării. Astfel, la primul tur de scrutin românii din Diaspora vor vota între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie.