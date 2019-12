„Este un lucru important să discutăm despre educaţie. E extrem de important. Probabil şi în lumina celui mai recent studiu PISA, în care România a dovedit că nu a făcut progrese, dimpotrivă a înregistrat regrese. Aceste chestiuni pentru mine şi echipa mea nu sunt noi. Eu am spus-o şi public, la începutul primului meu mandat, că educaţia din România are nevoie de o reformare profundă, drept pentru care am lansat proiectul «România educată». Atunci când vom avea concluziile consolidate ale proiectului, vom ajunge în faza în care voi prezenta partidelor acest concept despre educaţia din România şi atunci va fi nevoie de un larg sprijin politic pentru a implementa ce conţine proiectul România educată. Atunci se va vedea majoritatea din Parlament”, a afirmat Klaus Iohannis, joi, la Cotroceni, chestionat cum comentează propunerea lui Dacian Cioloş.

Şeful statului a mai precizat că România Educată este un proiect care nu trebuie gândit electoralist, ci o necesitate pentru reforma educaţiei în România.

„Eu să evit să aduc în discuţie aceste chestiuni în condiţii de campanie electorală sau să aduc o stiruţă pe Facebook. O condamnare pauşală nu ajută pe nimeni. Avem multe şcoli foarte bune, avem mulţi profesori foarte buni, copii cu rezultate extraordinare la olimpiade. În partea cealaltă avem discrepanţă în edicaţia între mediul urban şi rural. Toate acestea trebuie să ne dea de gândit, dar nu într-un mod electoralist, şi eu sunt foarte hotărât să merg mai departe cu România educată şi să avem un sistem mai durabil şi real mai bun”, a explicat Iohannis.

Preşedintele Iohannis a adăugat că ar trebui să fim îngrijoraţi de rezultatele testelor PISA, în contextul afirmaţiilor ministrului Educaţiei Monica Anisie prin care spunea opusul.

„Ba trebuie să ne îngrijorăm. Eu m-am îngrijorat de la început, de aceea am început România educată. Aici vorbim despre probleme sistemice. Acestea nu pot fi rezolvate printr-o măsură punctuală, nici măcar printr-o lege”, a conchis şeful statului.

Dacian Cioloş a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis trebuie să iniţieze un nou pact naţional pentru educaţie prin care să existe un angajament al partidelor că va fi păstrat acelaşi ministru al Educaţiei minimum cinci ani, indiferent cât de des se schimbă guvernele şi de culoarea lor politică.

59% dintre elevii români pot înţelege un text de mărime medie şi doar 1% au rezultate foarte bune la citire sau la ştiinţe. Aproape la fel arată procentele la matematică, dar aici 3% fac performanţă, potrivit raportului PISA, care clasează România aproape de Emiratele Arabe, Bulgaria sau Moldova.

În urma acestor rezultate, se apreciază că gradul de analfabetism funcţional este mare: 44% dintre elevi nu înţeleg ce citesc.

România ocupă în clasamentul PISA locul 47 din 79 de ţări.