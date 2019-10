„Adineauri am avut o întâlnire, la intrare. O să mai avem cel puţin o întâlnire în marja Consiliului de astăzi şi mâine. O să discut cu doamna Von der Leyen. Este din partea noastră, din păcate, un blocaj, care se numeşte Guvernul Dăncilă. Eu o să mă opun ferm la aşa ceva, fiidcă un guvern care a fost demis de drept în parlamentul României nu poate să facă propunere în numele României, pentru următorul mandat al Comisiei, în care cu certitudine acest guvern nu va avea niciun rol.Nu o să discut despre nume de posibile propuneri, dar îi voi spune foarte clar doamnei preşedinte ales că nu pot accepta ca un guvern demis să facă o propunere care să fie şi acceptată. Despre portofoliu, sigur, eu am mai discutat cu doamna von der Leyen şi m-a asigurat că portofoliul care a fost alocat pentru România rămâne valabil. Nu am niciun motiv să cred că acum apar schimbări unilaterale”, a afirmat Klaus Iohannis, înaintea participării la Consiliul European.

Şeful statului a adăugat că îi va cere preşedintelui CE să aştepte până la învestirea noului Guvern: „Asta este varianta ideală şi eu sper să înţeleagă toate părţile implicate, în speţă Parlamentul României, că nu putem să ne jucăm cu regulile democraţiei”.

Despre Dan Nica, preşedintele României a susţinut că această propunere a fost deja respinsă încă de prima dată de către Comisia Europeană.



„Există din capul locului un răspuns la acea propunere. Încă de prima dată persoana propusă a fost respinsă. Eu sper să nu ajungem în situaţia total de nedorit să nu se poată progresa pe formarea Comisei din cauza României. Eu totuşi sper să avem suficientă luciditate în Parlament”, a subliniat Iohannis.

Procedurile desemnării comisarilor europeni de către România, Ungaria şi Franţa sunt încă deschise, a anunţat joi seară Ursula von der Leyen, preşedintele-ales al Comisiei Europene.

Surse europene au precizat pentru MEDIAFAX, că reprezentanţii Comisiei Europene vor continua contactele cu autorităţile române, la fel cum vor continua şi cele cu Ungaria şi Franţa privind nominalizarea pentru funcţia de comisar european, având în vedere toate echilibrele care trebuie realizate, precum competenţele necesare, aspectele ce ţin de integritate şi inclusiv paritatea femei şi bărbaţi în noua Comisie.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, într-o discuţie informală cu jurnaliştii, că se va implica la nivelul UE pentru a nu fi acceptat un comisar european propus de un Guvern demis, respectiv europarlamentarul PSD Dan Nica.