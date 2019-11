„România este ţara în care hoţii stau în puşcărie, nu la butoanele politice. România normală este ţara în care politicienii încurajează independenţa sistemului judiciar, nuîncearcă să pună acest sistem sub control politic. România normală este acea Românie în care politicienii doresc să ocupe funcţii pentru a rezolva problemele societăţii, nu pentru a-şi rezolva problemele, multe dintre ele penale.Pare simplu, dar oare de ce nu am reuşit în cei 30 de ani scurşi de la revoluţie să ajungem şi noi în România la normalitate? Ce ne împiedică, ce ne ţine, ce ne încurcă, cine ne încurcă de 30 de ani? De ce după 30 de ani de când spunem că am scăpat de comunism nu avem cu toţii impresia că am scăpat şi de comunişti? Motivul pentru care România nu s-a dezvoltat mai mult, mai bine, în ultimii 30 de ani, România a încercat, dar moivul pentru care România nu a reuşit să scape de tot de comunism, acest motiv se numeşte PSD”, a spus Klaus Iohannis, la Gala „Femeile Liberale Premiază Excelenţa”, organizată de PNL.

Şeful statului a adăugat că România va deveni o ţară normală cu sau fără el.

„Sunt convins că România mea va deveni o ţară prosperă, normală, europeană, cu sau fără mine, dar sper să pot participa un pic la acest efort. Vorbim foarte mult despre normalitate şi asta nu numai de când am introdus sloganul pe afişele mele. Vorbim cred că de la Revoluţie încoace foarte mult despre normalitate. Î aproape toate discuţiile pe care le avem auzim cuvântul normal, foarte multă lume îşi exprimă dorinţa de normalitate. România normală, dar ce este această Românie normală? În ce constă această normalitate. Eu cred că putem să începem de la capătul de sus al normalităţii care este excelenţa. le felicit pe doamnele care au fost premiate astăzi, la această gală. Ele ne arată ce înseamnă excelenţa în România. Ne dorim o Românie normală. Eu cred că aici avem câteva domenii pe care putem să le definim”, a subliniat Iohannis.

Printre femeile premiate la gală se numără: Liliana Romaniuc; Lidia leahu; Livia Ognean; Gabriela Alexandrescu; Doina Cepalis ;Anca Mona Mariaş Florentina Ileşan; Simona Voicescu.