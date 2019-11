„Este cazul să reparăm ce au stricat pesediştii, este cazul să refacem încrederea partenerilor noştri în România, în politica externă a României. Convingerea mea fermă este că România trebuie să aibă o politică externă solidă, de succes, de încredere, indiferent de cine guvernează la un moment dat ţara noastră. Acest lucru acum începe să redevină posibil. După mulţi ani în care politica externă a fost afectată de guvernări eşuate, am ajuns într-o zonă în care putem să fim optimişti că Preşedintele şi Guvernul României vor colabora loial, aşa cum este scris în Constituţia României”, a spus Klaus Iohannis, la ceremonia de la MAE.

Şeful statului a susţinut că o prioritate pe care o are în materie de politică externă pentru România e Parteneriatul Strategic cu SUA şi rolul pe care România îl are în NATO.

„Doamnelor şi domnilor, priorităţile mele în materie de politică externă pentru România sunt bine cunoscute şi îmi face plăcere să le repet, ca să ştim. Politica externă a României se bazează pe Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, pe rolul României în NATO, pe locul şi rolul României în Uniunea Europeană, se bazează pe consolidarea, întărirea şi extinderea parteneriatelor strategice pe care le avem, vizează o bună profilare a României în plan global, întărirea poziţiei României şi întărirea încrederii pe care încă o avem din partea tuturor statelor cu care avem relaţii”, a adăugat Iohannis.

El a afirmat, totodată, că politica externă a României a avut de suferit în ultimii trei ani.

„Un lucru trebuie să vă spun foarte clar acum şi aici: politica externă a României - pe care cred că am condus-o rezonabil - a avut în ultimii trei ani şi jumătate de suferit. Lideri pesedişti diletanţi au crezut că se pot profila folosind politica externă a României. Eroare! Singurul lucru pe care l-au obţinut este decredibilizarea României în relaţia cu mulţi parteneri cu care am avut legături strânse şi încredere reciprocă. Ştiţi foarte bine care sunt dosarele ratate de guvernarea pesedistă şi aş menţiona poate numai dosarul ONU unde am avut o poziţie de start foarte bună şi, în final, nu ne-am atins obiectivul, şi altele pe care nu vreau să le menţionez acum fiindcă le cunoaşteţi foarte bine”, a mai spus şeful statului.

Preşedintele României i-a urat succes noului ministru al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

„Sunt foarte mulţumit că domnul Bogdan Aurescu a fost cooptat, domnule Prim-ministru, de dumneavoastră, în echipa guvernamentală şi, evident, că a acceptat. Este pentru mine o garanţie a faptului că lucrurile vor fi abordate serios, profesionist şi vă garantez că împreună vom avea succes. Pe Bogdan îl ştiţi foarte bine, este unul dintre cei mai profilaţi diplomaţi români, a început activitatea în minister, s-a profilat extraordinar de pozitiv cu acel renumit proces de la Haga pe care l-a câştigat pentru România, a continuat cariera în minister, a fost ministru şi este acum iarăşi ministru de Externe. Domnule Prim-ministru, domnule ministru, onorată asistenţă, vă doresc şi îmi doresc o colaborare foarte bună cu singurul scop de a-i servi pe români şi România. Mulţumesc!”, a subliniat Iohannis.

La ceremonia de preluare a portofoliului de la Externe de către Bogdan Aurescu au participat şi fostul ministru Ramona Mănescu şi premierul Ludovic Orban.