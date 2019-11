„Eu am spus din capul locului că în această campanie vreau să întâlnesc cât mai mulţi oameni şi am reuşit. O astfel de campanie este o ocazie extraordinar de bună de a intră în contact cu oamenii şi asta am făcut. Sunt bucuros şi mulţumit că am făcut-o. (...) Astăzi este ultima zi de campanie şi sunt foarte bucuros că am reuşit să vin acum, pentru ultimul eveniment de campanie aici în Bacău, un oraş care îmi este foarte drag. Deja am avut întâlniri cu foarte mulţi oameni şi înţeleg că avem un număr mare de simpatizanţi în sală”, a spus Klaus Iohannis, la Bacău.

„Pe contracandidatul îl las să îşi facă singură campanie”, a completat Iohannis.

Prezidenţiabilul PNL a adăugat că, la finalul acestei campanii electorale, poate spune că oamenii vor să scape de PSD.

„Încă nu am făcut un bilanţ. O campanie pe care eu o consider foarte bună. Am avut noroc de o echipă de campanie foarte bună, am ajuns în aproape 30 de judeţe şi am avut întâlniri cu peste 100.000 de români. O campanie foarte bună. Că să tragem linie, românii vor să scape de PSD”, a subliniat Iohannis.

Viorica Dăncilă îl aşteaptă pe Klaus Iohannis, începând cu ora 20:00, la Parlament, pentru o dezbatere electorală.

Biroul de presă al PNL a anunţat, deja, că şeful statului nu va merge la dezbatere.

„Echipa de campanie a Partidului Naţional Liberal, prin intermediul şefului de campanie al lui Klaus Iohannis, Dan Motreanu, a transmis un nou răspuns arogant românilor care aşteaptă o dezbatere democratică între cei doi candidaţi la alegerile prezidenţiale. În cunoscutul stil arogant, care a caracterizat campania lui Klaus Iohannis, iniţiativa PSD de a organiza o dezbatere în prezenţa reprezentanţilor mass-media, transmisă în direct către români, a primit următorul comentariu din partea PNL: «aveţi un răspuns de acum două săptămâni»”, se arată în comunicatul PSD remis Mediafax.

Klaus Iohannis se află, la ora transmiterii acestei ştiri, la un eveniment în Bacău.

Dăncilă îl trolează pe Iohannis: I-am trimis un mesaj privat pentru a-l chema la confruntare

Viorica Dăncilă a afirmat, vineri, că trimis un mesaj privat lui Klaus Iohannis pentru a-l chema la o dezbatere, la Palatul Parlamentului, începând cu ora 20:00. PNL a susţinut, însă, că şeful statului nu va da curs invitaţiei.

„Coordonatorul campaniei domnului Iohannis ne-a transmis că domnia sa nu va participa la dezbaterea din această seară, spunându-ne cu dispreţ că „avem deja răspunsul de două săptămâni”. Eu, totuşi, insist. I-am trimis domnului Iohannis un mesaj privat pentru a-l chema la această confruntare, la ora 20:00, la Palatul Parlamentului. Domnule preşedinte, românii vă aşteaptă!”, a scris Dăncilă, pe Facebook.

Biroul de presă al PSD a transmis, vineri, că Viorica Dăncilă va fi prezentă la Parlament, la ora 20:00, pentru a-l aştepta pe Klaus Iohannis la o dezbatere.

PNL a transmis, însă, că preşedintele nu va da curs invitaţiei.