”Aici vreau să fac o afirmaţie, şi stiu foarte bine ce spun, cu toată claritatea – nu vor exista tăieri de pensii şi salarii. Spun acest lucru pentru a contrazice o afirmaţie mincinoasă a pesediştilor. Repet, nu vor exista tăieri de salarii şi pensii”, a declarat Klaus Iohannis.

Viorica Dăncilă a cerut, vineri, liberalilor şi preşedintelui Klaus Iohannis să îşi asume public că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp şi vor fi majorate, conform legislaţiei în vigoare.

„Indiferent de minciunile şi propaganda partidelor de dreaptă am a avut una dintre cele mai eficiente guvernări din ultimii 30 de ani. Avem curajul să ne uităm în ochii românilor, pentru că nu am luat nici o măsură împotriva lor”, a afirmat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de vineri a Guvernului.

Premierul a adăugat că îşi doreşte ca viitorul Executiv să acorde salarii decente medicilor şi profesorilor în continuare.

„Am crescut salariile şi pensiile şi am asigurat sumele necesare în buget pentru acordarea tuturor drepturilor sociale. Am mărit punctul de pensie, am introdus echitatea in sistemul de pensii. Cer PNL şi dl preşedinte Iohannis să îşi asume publică că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp, şi vor fi majorate, conform legislaţiei în vigoare. Îmi doresc ca următorul guvern să acorde în continuare salarii decente medicilor şi profesorilor. Pentru binele românilor, sper să nu distrugă ceea ce am făcut până acum”, a conchis Dăncilă.