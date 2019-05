„Această catastrofă a fost organizată de guvernul pesedist. Nu au decât să evalueze. Vina politică este la Guvern, nu are rost să căutăm vina că un portar la ambasadă nu s-a înţeles cu un votant. Este evident că ministrii de Externe şi Interne sunt vinovaţi. Am cerut demiterea. Ieri cei doi au umblat pe la tv că nu îşi dau demisia. Nu mă interesează asta, am zis demiterea, ca o sancţiune politică”, a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat ce i-a spus premierul Viorica Dăncilă la discuţia de joi dimineaţa, de la Palatul Cotroceni, Iohannis a răspuns: „rămâne să mai judece puţin chestiunea”.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat joi, după discuţia cu preşedintele Klaus Iohannis, că nu va lua o decizie cu privire la responsabilii desfăşurării votului defectuos în Diaspora şi în unele zone din ţară până când nu are realizată o analiză temeinică.

Preşedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri demiterea de urgenţă a miniştrilor de Externe -Teodor Meleşcanu şi de Interne- Carmen Dan pentru modul în care au fost organizate alegerile în ţară şi străinătate.

La scurt timp, Carmen Dan a spus că îi va prezenta premierului o analiză asupra modului în care au fost organizate alegeri.le, dar că este nevoită să îl dezamăgească pe Klaus Iohannis, deoarece nu îşi va da demisia din funcţia de ministru „nici imediat, nici imediat”, subliniind că nu îl intimidează cererea preşedintelui.

Şi ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a spus că „pur şi simplu vinovat de votul în străinătate este practic preşedintele Iohannis”, pentru că a convocat referendumul după ce au fost stabilite secţiile de votare în străinătate.

Mii de oameni nu au reuşit să îşi exercite dreptul duminică, 26 mai, în mai multe state, după ce au stat ore în şir la cozi în faţa consulatelor.