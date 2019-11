LIVE

20:25 Iohannis, despre „centrele de reflecţie” ale lui Tudorel Toader: Nu am auzit de aşa ceva!



Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat despre "centrele de reflecţie" la care a făcut referire fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader şi care ar fi elaborat două ordonanţe pe Justiţie, spunând că nu are cunoştinţă de aşa ceva.



"Nu am auzit despre astfel de centre. Nu ştiu despre ce a vorbit fostul ministru, cum în multe rânduri nu am înţeles exact despre ce a vorbit fostul ministru. Însă legile au fost elaborate în parlament, a fost acea comisie parlamentare, apoi a fost acea zonă de hiper-urgenţă. Eu am retrimis în Parlament, le-am trimis la CCR. Despre aceste centre nu am avut cunoştinţă şi nu am auzit despre aşa ceva", a spus Klaus Iohannis, întrebat dacă a avut cunoştinţă despre acele "centre" în calitatea sa de şef de stat.



Tudorel Toader a declarat, în luna mai, referitor la ordonanţele pe Justiţie: "Da, pentru că forma celor două proiecte de OUG a fost primită la MJ, elaborată fiind în alte centre de reflecţie !



20:20 Iohannis, despre ce ar face mai bine în al doilea mandat: Aş comunica mai mult



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, cu privire la un posibil regret pe care îl are în acest mandat şi ce ar îmbunătăţi într-un al doilea mandat la Cotroceni, că ar comunica mai mult.



"Aş comunica mai mult, poate partea de comunicare nu a ajuns la nivelul optim şi aici cu siguranţă vom căuta cele mai bune abordări. Eu sunt decis să comunic mai intens şi feedback-ul românilor va fi mai uşor de citit pentru mine", a spus Klaus ohannis.



Şeful statului a fost criticat, în special în timpul campaniei, că a refuzat dialogul cu contracandidaţii săi.

20:15 Dăncilă şi Iohannis, opinii diferite cu privire la mutarea ambasadei din Israel



Viorica Dăncilă a declarat marţi, întrebată dacă în calitatea de preşedinte ar semna memorandumul de mutare a ambasadei din Israel, că ar face o analiză, dar consideră că poate fi luată o astfel de măsură, în timp ce Klaus Ioahnnis a acuzat că Dăncilă a încercat să profite de politica externă.



Întrebată dacă va semnat memorandumul de mutare a ambasadei din Israel, dacă va ajunge preşedinte, Viorica Dăncilă a afirmat: "Am spus că sunt de acord cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, în concordanţă cu legislaţia internaţională. Voi face o analiză legat de această mutare, dar eu cred că atâtat timp cât SUA a mutat ambasada, cred că şi noi putem să avem aceeaşi iniţiativă şi să mutăm ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Cred că fiecare stat are această opţiune de a îşi muta Capitala. Nu o să încalc nicio prevedere legală, da, îmi menţin aceeaşi abordare".



La scurt timp, în dezbaterea organizată de PNL pentru Klaus Iohannis, acesta a făcut referire la memorandum.



Chestionat dacă ştie iniţiatorul memorandumului, care a rămas secret, Iohannis a declarat: "Cu un centru obscur nu, dar cu o gândire obscură da. E gândirea tipic pesedistă. S-au trezit Dragnea şi Dăncilă în încercarea de a se profila în politica externă, în care nu aveau ce căuta. Preşedintele Camerei Deputaţilor are atribuţii de reprezentare externă parlamentară, iar premierul nu poate dispune de mutarea ambasadei. Eu mi-am exprimat punctul de vedere foarte clar. Sunt de părere că aceste lucruri nu se pot face acum".

20:01 Iohannis, despre momentul din 2009, când a stat în tabără cu Dragnea: Aşa am văzut lucrurile



Klaus Iohannis a declarat, cu privire la dezbaterea din 2009 dintre Mircea Geoană şi Traian Băsescu, atunci când a stat la un scaun distanţă de Liviu Dragnea, în tabăra lui Geoană, a spus că "atunci aşa a văzut lucrurile".



"Aşa am văzut lucrurile şi aşa am acţionat atunci. Acum îl văd aşa cum l-am descris. PSD e un partid care trebuie înlăturat de la butoanele puterii", a răspuns Klaus Iohannis, cu privire la faptul că a stat în tabăra lui Mircea Geoană, la un scaun distanţă de Liviu Dragnea.



Cu privire la anul 2019, când a dat o nouă şansă PSD, prin numirea premierului, chiar dacă era după momentul OUG 13, Iohannis a spus: "Explicaţia e destul de simplă. Trebuie să ne amintim cum a arătat arhitectura şi aritmetica parlamentară la acel moment. PSD a dispus de o largă majoritate. PSD a fost sprijinit activ, câteodată chiar cu entuziasm şi de ALDE şi de UDMR. Ori dacă o coaliţie controlează 60% din Parlament şi propune un candidat pentru poziţia de premier, atunci acea persoană va fi desemnată premier".



Întrebat de ce nu s-a implicat mai devreme în formarea unei coaliţii, prezidenţiabilul PNL a declarat: "La momentul respectiv nu au existat argumentele pentru formarea acelei coaliţii. S-a schimbat nu numai aritmetica în Parlament, ci şi felul în care e abordată politica în Parlament. După referendumul din 26 mai, abia atunci a fost posibilă construirea unei majorităţi şi atunci a fost posibilă o moţiune de cnezură care să dea jos Guvernul eşuat pesedist".



19:43 Iohannis, despre boicotul din online: Dacă tragem linie, numărul urmăritorilor e în creştere



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, cu privire la boicotul din mediul online, după refuzul de a participa la o dezbatere cu Viorica Dăncilă, că la o analiză se vede că numărul urmăritorilor este în creştere, ceea ce înseamnă că a fost înţeles.



"Într-o campanie electorală întotdeauna există opinii pro şi contra. Eu mi-am pus în practică strategia pe care mi-am gândit-o pentru campania electorală. Da, am urmărit impactul pe Facebook, în esenţă, dacă tragem linie, numărul urmăritorilor e în creştere, înseamnă că net lucrurile au fost bine înţeles şi mă bucură acest lucru", a spus Klaus Iohannis.



Cu privire la utilizatorii care au anunţat că vor boicota turul 2, prezidenţiabilul PNl a afirmat: "Mesajul direct este simplu. Aici vorbim de un tur 2 între candidatul Klaus Iohannis, care a fost preşedinte, şi o candidată care reprezintă un PSD nereformat, care a guvernat împotriva românilor. Sunt convins că cei care nu şi-au format o părere, o să şi-o formeze în zilele următoare. Eroul alegerilor nu e candidatul, eroul este alegătorul cu ştampila de vot în mână. Şi îi invit pe români să devină campioni ai turului 2, mergând la vot".

19:36 Iohannis: Da, am amânat referendumul pentru a produce efecte maximale



Prezidenţiabilul PNL Klaus Iohannis a declarat că fără persoana sa statul de drept din România "s-ar fi rupt", dar cu ajutorul său a fost schimbată inclusiv imaginea din exterior, creată de guvernele PSD, pe care a catalogat-o drept "catastrofală".



"Dacă voi fi ales pentru un al doilea mandat de preşedinte, atunci mă voi implica total pentru România normală. Acesta e mai mult decât un slogan. E o dorinţă pe care o au foarte mulţi români. Dar ce înseamnă acest normal? Înseamnă prosperitate, creştere economică, locuri de muncă bine plătite, înseamnă şcoli sigure, înseamnă că cetăţeanul e în centrul sistemului. Da, pot să garantez românilor că dacă mă vor alege, mă voi implica cu tot ce ştiu, tot ce pot pentru a lucra împreună cu guvernul, în sensul îmbunătăţirii performanţei economice a României. Pot să vă spun că lucrurile arată bine. Avem soluţii. Eu ştiu ce este de făcut. E un guvern nou în funcţiune care ştie cum trebuie abordate lucrurile"', a declarat Klaus Iohannis.



Întrebat de momentul convocării referendumului pe temele din justiţie şi de ce acesta a fost amânat, Iohannis a răspuns:



"Da, am amânat referendumul până în momentul în care am considerat că o convocare a referendumului produce efecte maximale. Cred că a produs. În afară de faptul că am alungat elefanţii din şedinţa de Guvern, că am coborât în jeaca roşie între demonstranţi, am retrimis legile justiţiei în Parlament, le-am trimis la CCR, am solicitat un punct de vedere de la Comisia de la Veneţia şi i-am rugat pe colegii mei în ultimele zile să facă o evaluare. Am reuşit să anulez 70% din măsurile care ar fi compromis legile justiţiei. Sigur, nu sunt perfecte. Sunt în vigoare. La un moment dat am ajuns la punctul în care a trebuit să le promulg. Dar lucrurile nu se opresc aici. Lucrurile vor continua şi după parlamentare, când sunt convins că vom avea o altă majoritate. Lucrurile le vom îndrepta. Fără mine statul de drept din România s-ar fi rupt. Nu s-a rupt. A rămas în picioare. Lupta anticorupţie continuă şi mai mult am corectat în exterior imaginea catastrofală produsă de guvernele PSD".

19:31 Iohannis, despre revocarea lui Kovesi prin purtătorul de cuvânt: Aşa mi s-a părut potrivit



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, legat de momentul revocării Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror şef DNA, prin anunţul făcut de către purtătorul de cuvânt, nu personal, că aşa i s-a părut mai potrivit.



"Aşa mi s-a părut cel mai potrivit la momentul respectiv", a dost răspunsul lui Iohannis.



Preşedintele României Klaus Iohannis a emis decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA, potrivit deciziei CCR, anunţul fiind făcut în 9 iulie 2018 de către purtătorul de cuvânt al preşedinţiei, Mădălina Dobrovolschi.



Pe 30 mai 2018, Curtea Constituţională a stabilit, cu majoritate de voturi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei şi preşedintele României, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA. Curtea a anunţat, în comunicatul ce a urmat, ce trebuie să facă preşedintele pentru a înceta acest conflict. Mai precis, pentru prima dată, a indicat clar o măsură: emiterea decretului de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi.

19:21 Iohannis, apel către electoratul celorlalte partide."PSD trebuie înlăturat din decizia statului"



Prezidenţiabilul PNL Klaus Iohannis a declarat că PSD trebuie înlăturat din decizia statului prin vot. Iohannis a făcut un apel şi către electoratul celorlalte partide, inclusiv cel al PSD, spunând că nu vor fi tăiate salarii şi pensii.



"Am avut câteva realizari care vor influenţat semnificat parcursul României. Acea înţelegere cu toate partidele pentru a aloca 2% din PIB pentru apărarea României, ne-a pus în situaţia de partener foarte respectat în NATO. Am avut pe urmă, spre sfârşitul mandatului, acel Summit european de la Sibiu, în care am creionat parcursul UE pentru următorul mandat de 5 ani. Am avut un mandat care a început ca un mandat de construcţie, aşa l-am gândit, dar pe parcurs, am ajuns de multe ori să am un mandat care de fapt trebuia să menţină România în marile coordonate dorite de români, opunându-mă PSD-ului. Am reuşit să mă opun PSD-ului suficient de mult, pentru a menţine România pe traiectorie europeană, pentru a menţine România în spaţiul valorilor europene şi transatlantice. Am reuşit să contracarez efectele toxice ale guvernării pesediste, centrate pe acapararea statului", a spus prezidenţiabilul PNL.



Iohannis declară că timp de 30 de ani PSD a inhibat dezvoltarea României şi cred că lucrurile trebuie să se schimbe fundamentale.



"PSD trebuie înlăturat din decizia statului, dar nu oricum, ci prin mod democratic. Prin vot. Votul şi votul pentru prezidenţiale este de aceea extrem, extrem de important. E modalitatea prin care noi toţi putem realmente să schimbăm mersul lucrurilor în România, e modalitatea prin care putem după 30 de ani să avem un preşedinte care lucrează pentru România şi pentru români. Care poate reseta România", a afirmat Klaus Iohannis.



"Acum pentru prezidenţiale, mă bazez la votul din 24 noiembrie, evident pe alegătorii liebrali, dar proiectul nostru comun nu e finalizat. E nevoie de mobilizare şi vot. Mă adresez şi electoratului USR şi PLUS. Suntem de aceeaţi parte a baricadei.Mă adresez electoratului PMP şi electoratului maghiar, care am înţeles – îşi doreşte o ţară faină. Putem să realizăm împreună acest lucru. Mă adresez şi electoratului PSD. Nu am niciun război cu electoratul PSD. Noi care rămânem, noi nu tăiem pensii, nu tăiem salarii. O să avem grijă ca pensiile şi salariile să crească şi îmi doresc ca şi electoratul PSD să aibă un partid democratic, european care îi reprezintă", a mai spus Iohannis.

19:14 Iohannis, la începutul dezbaterii: Teme aranjate nu există



Candidatul PNL la prezidenţiale Klaus Iohannis a declarat, la începutul discuţiei de la Biblioteca Centrală Universitară că nu există teme aranjate, continuând cu un bilanţ al mandatului său, în care spune că obstacolul a fost un PSD puternic ostil.



"Teme aranjate nu există, fiecare participant vine cu input-ul pe care îl consideră adecvat, interesant şi discuţia va fi una cu un ritm bun", a spus Klaus Iohannis.



Candidatul PNL la prezidenţiale şi-a făcut şi un bilanţ al mandatului aflat la final, spunând că principalul obstacol a fost PSD.



"Am venit în această poziţie acum 5 ani şi am spus atunci că am vrut să fiu preşedintele care face altfel de politică, însemnând să generez soluţii, să generez abordări comune, echitabile, agreate cu toţi partenerii instituţionali pentru a atinge câteva obiective naţionale, pentru a satisface nevoia de securitate a României, pentru a încuraja dezvoltarea economică, pentru a întări poziţia în plan internaţional, pentru a consolida statul de drept. Dar am întâlnit un PSD puternic ostil, care, mai ales, după decembrie 2016 a venit cu o abordare care ne-a aruncat pe toţi în haos. A aruncat România în haos, puntru a salva câţiva penali. PSD a dorit să acapareze şi să distrugă nu doar statul de drept, nu doar lupta anticorupţie, ci şi marile sisteme şi a făcut-o într-un fel perfid, şi-a înşurubat neamurile, găştile de partid în poziţii publice. M-am opus încercările pesediste de a acapara întreg statul român, m-am opus folosind intrumentele folosite de Constituţie şi de multe ori am avut succes", a mai spus Iohannis.

Ştirea iniţială. Lista persoanelor care vor pune întrebări la discuţia din această seară cu Klaus Iohannis:

Radu Tudor (Antena 3), Ion M. Ioniţă (Adevărul), Moise Guran ( Europa FM), Cristina Şincai (România TV), Silviu Mănăstire (B1 TV), Clarice Dinu (HotNews), Ramona Avramescu (TVR), Cristian Leonte (Pro TV) şi Cristian Pârvulescu (SNSPA).

Potrivit unor surse politice, este posibil să fie o a 10-a persoană acceptată să pună întrebări, de la Realitatea Tv sau Digi 24.

Potrivit surselor citate, în sală sunt invitaţi studenţi şi profesori. Lista cuprinde circa 80 de studenţi, iar aceasta, alături de numele profesorilor, a fost aprobată de staff-ul de campanie al PNL şi de Administraţia Prezidenţială.

MEDIAFAX a adresat o listă de întrebări Adminstraţiei Prezidenţiale cu privire la modul în care a fost organizat evenimentul. Până la ora transmiterii ştirii nu a fost transmis un răspuns.

Punctele principale la care aşteptăm răspuns sunt legate de:

- care sunt criteriile care au stat la baza selecţiei persoanelor care pot adresa întrebări

- cum şi de către cine au fost stabilite temele de discuţie

- care este motivul pentru care alţi jurnalişti nu pot adresa întrebări candidatului PNL.

Klaus Iohannis a anunţat că nu va participa la o dezbatere cu Viorica Dăncilă, dar a spus că va accepta discuţia cu politologi şi jurnalişti.. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a anunţat că va găzdui dezbaterea care începe la ora 19.00.

Ceilalţi jurnalişti acreditaţi au fost invitaţi doar să stea în sală, fără a avea voie să pună întrebări.