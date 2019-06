15:41 Viorica Dăncilă va conduce delegaţia PSD care va participa miercuri la consultările convocate de preşedintele Klaus Iohannis pentru transpunerea în legislaţie ceea ce au votat românii la referendumul pe Justiţie din 26 mai.



”Din partea Partidului Social Democrat participă miercuri, 05 iunie 2019, începând cu ora 15:00, la consultările cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare de la Palatul Cotroceni, delegaţia formată din: Viorica Dăncilă, preşedintele interimar al PSD şi premierul României, Paul Stănescu, preşedintele executiv interimar al PSD, Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Mihai Fifor, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, şi Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice”, au anunţat social-democraţii într-un comunicat remis MEDIAFAX.



Preşedintele Klaus Iohannis a avut marţi consultări cu PNL, USR şi UDMR. Miercuri sunt chemaţi la Cotroceni reprezentanţii PMP, ALDE, Pro România, minorităţilor naţionale şi PSD.



ALDE încă nu a confirmat prezenţa şi nici nu a comunicat componenţa delegaţiei.

15:32 UDMR este al treilea partid ai cărui reprezentanţi au intrat la discuţii cu preşedintele Klaus Iohanis la Palatul Cotroceni, pe tema aplicării referendumului. Anterior la consultări au fost delegaţiile PNL şi USR. Kelemen Hunor a anunţat, luni, că susţine revizuirea Constituţiei.



Delegaţia UDMR care participă la consultările de la Cotroceni are în componenţă cinci membri, lideri de grupuri şi parlamentari, şi este condusă de liderul Uniunii Kelemen Hunor.



Kelemen a afirmat, luni pentru MEDIAFAX, că UDMR va susţine la consultăril cu şeful statului necesitatea unei noi Constituţii, în care să fie prevăzută eliminarea ordonanţelor de urgenţă, astfel încât să fie restabilită credibilitatea Parlamentului.



15:00 Liderul USR, Dan Barna, a declarat marţi, la Cotroceni, că a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre nominalizarea lui Peter Eckstein Kovacs pentru poziţia de Avocat al Poporului. El a mai spus că o eventuală susţinere a PSD ar reprezenta ”semn de întoarcere spre normalitate pentru România”.

14:57 „Am încercat să analizăm şi calendarul posibil pe marginea moţiunii de cenzură, pe care opoziţia o va depune cel mai probabil săptămâna viitoare, şi am discutat scenarii pentru ca moţiunea să treacă. Scenariile sunt ca moţiuna să treacă sau să nu treacă. În situaţia în care moţiunea va trece vom discuta despre un guvern interimar sau un nou guvern. Alegerile anticipate după prezidenţiale sunt o necesitate şi asta i-am transmis şi preşedintelui, pentru că altfel am rămâne captivi ai unei majorităţi parlamentare care nu mai funcţionează în România. Am transmis că vom susţine orice variantă a unui Guvern, non PSD. Plus alegerea primarilor în două tururi şi acea abrogarea a OUG 114”, a afirmat Dan Barna, marţi, la Cotroceni.



Acesta a adăugat, referitor la discuţiile despre referendum, că odată cu revizuirea Constituţiei, ar trebui să fie inclusă şi transpusă în Legea fundamentală şi iniţiativa Fără penali în funcţii publice a USR.



„Am prezentat şi punctele de vedere ale USR şi Alianţei USR-PLUS. Noi considerăm că ar trebui să fie reforma constituţională cumva un pic mai largă, dar ea oricum va fi axată pe reducerea OUG. Preşedintele a fost de acord că iniţiativa Fără Penali în funcţii publice va trebui să fac parte din această revizuire, pentru că a trecut de CCR. Deci e o iniţiativă legitimă, morală şi legală. Vom continua să avem aceeaşi perspectivă fermă pe respectarea statului de drept şi vom face efoturi să aliniem legile justiţie cu recomandările Comisiei de la Veneţia”, a conchis Barna.

14:08 Delegaţia USR, condusă de Dan Barna, este ce-a de-a doua, după PNL, care participă la consultările de la Cotroceni cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema transpunerii în legislaţiei a referendumului pe justiţie.



Delegaţia USR este formată din Dan Barna, George Dîrcă, Silviu Dehelan, Ionuţ Moşteanu şi Cristina Prună. Ultimii care se văd la Cotroceni cu şeful statului, de la 15.00, sunt cei din delegaţia UDMR, condusă de Kelemen Hunor.



Înaintea USR a discutat cu Iohannis delegaţia PNL. Ulterior, Ludovic Orban a declarat că susţine toate demersurile şefului statului pentru a transpune în Constituţie şi legislaţie voinţa exprimată de cetăţeni la referendumul pe justiţie. Liderul PNL a precizat că este o oportună reluarea dezbaterii publice pe legislaţia în justiţie.



Miercuri au fost invitate la consultări delegaţiile PMP, ALDE, Pro România, minorităţile naţionale şi PSD.



Înainte de a începe consultările, şeful statului a declarat, marţi, că în cadrul discuţiilor de la Cotroceni va relua discuţia cu privire la statul de drept şi modificările aduse legilor justiţiei, în condiţiile în care acestea au fost făcute cu larga opoziţie a sa şi a asociaţiilor de profil.



„Voi aborda şi chestiuni legate de urmări politice ale votului pe referendum şi eruoparlamentare. E evident că trebuie să reluăm discuţia despre statul de drept din România, pe îmbunătăţirea legilor justiţiei, care au fost adoptate cu Opoziţia largă a preşedintelui, a opoziţiei parlamentare şi a asociaţiilor de profil”, a afirmat Klaus Iohannis.



Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat, luni, la o săptămână după referendumul pe justiţie de pe 26 mai, rezultatele finale ale scrutinului, peste 6 milioane de alegători votând „Da” la ambele întrebări de pe buletinele de vot.



Potrivit datelor finale centralizate de BEC, la referendumul pe teme de justiţie, din 7.922.591 de participanţi, 6.459.383 de răspunsuri au fost favorabile întrebării referitoare la interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie. De asemenea, la întrebarea privind interzicerea adoptării OUG în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare, 6.477.865 de răspunsuri au fost favorabile.

13:27 Ludovic Orban a declarat că susţine toate demersurile preşedintelui Klaus Iohannis pentru a transpune în Constituţie şi legislaţie voinţa exprimată de cetăţeni la referendumul pe justiţie. Liderul PNL a precizat că este o oportună reluarea dezbaterii publice pe legislaţia în justiţie.



Acesta a adăugat că referendumul pentru revizuirea Constituţiei ar trebui să aibă loc odată cu alegerile prezidenţiale.



„Ar fi bine să se ajungă la referendum odată cu scrutinul de alegeri prezidenţiale, pentru că e şi mai ieftin, şi mai potrivit să organizăm referendumul cu ocazia acestor alegeri. Nu cred că va exista un partid politic care să se opună voinţei exprimate de cetăţeni, ca atare nu cred că va fi o dezbatere polemică pe această temă. Eu cred că trebuie transpusă în modificări constituţionale cât mai repede posibil, epntru că ştim bine că practica tergiversării poate să creeze pentru anumite forţe politice pretext pentru a amâna aceste modificări în speranţă că nu vor fi adoptate. Eu cred că modificările trebuie să fie făcute într-un ritm cât mai alert posibil”, a completat liderul PNL.



Şeful statului a declarat, înaintea consultărilor de la Cotroceni cu partidele, că un referendum pentru revizuirea Constituţiei ar putea avea loc la alegerile locale sau parlamentare de anul viitor, nu neapărat la cele prezidenţiale.



Preşedintele Iohannis a adăugat că „prezidenţialele sunt primele, dar nu este obligatoriu să venim cu referendum pe prezidenţiale, putem să venim la fel de bine pe alegerile locale sau chiar pe parlamentare”.



Klaus Iohannis are consultări marţi şi miercuri cu partidele politice din Parlament pe tema transpunerii în legislaţie a referendumului.

12:35 Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că nu este de dorit acum să existe o revizuire mai largă a Constituţiei, ci mai degrabă doar implementarea în Legea fundamentală a rezultatului referendumului pe justiţie.



„Nu este neapărat de dorit să mergem pe o revizuire largă a Constituţiei în această configuraţie, avem rezultatul foarte pozitiv al unui referendum şi acest rezultat trebuie implementat acum. Dacă vrem o revizuire mai largă sau modernizare sau o nouă constituţie, atunci cest lucru trebuie discutat ulterior şi trebuie găsită o largă majoritate politică care sprijină o astfel de revizuire amplă a Constituţiei. În acest moment după părerea mea condiţiile pentru o amplă revizuire a Constituţiei nu sunt date”, a afirmat Klaus Iohannis, marţi, la Palatul Cotroceni.



Întrebat când crede că ar putea avea loc un referendum pentru revizuirea Constituţiei, mai repede sau la alegerile locale de anul viitor, şeful statului a răspuns: „Ce referendumul pentru revizuirea Constituţiei pentru implementarea a ce s-a votat acum trebuie organizat când se poate şi cu cât mai repede, cu atât mai bine, pe de altă parte având în vedere că avem 4 alegeri, primele le-am avut, avem încă trei, ar fi cel puţin ciudat să se organizeze referendumul între alegeri fiindcă românii nu cred că agreează să vină la vot de 4 ori plus încă o dată. Nu este nici un fel de problemă ca referendumul de validare să fie suprapus peste una din alegerile care vor veni în următorul an”.



Preşedintele Iohannis a adăugat că „prezidenţialele sunt primele, dar nu este obligatoriu să venim cu referendum pe prezidenţiale, putem să venim la fel de bine pe alegerile locale sau chiar pe parlamentare".



Preşedintele României a convocat, marţi şi miercuri, consultări cu toate partidele din Parlament pentru a putea transpune în legislaţie ceea ce au votat românii la referendumul pe justiţie din 26 mai.



Ştirea iniţială. Din delegaţia liberalilor fac parte Ludovic Orban, Raluca Turcan, Florin Roman, Ionuţ Ştefan şi Nelu Turc.

După PNL, de la ora 14.00, intra la discuţii cu preşedintele Iohannis delegaţia USR formată din Dan Barna, George Dîrcă, Silviu Dehelan, Ionuţ Moşteanu şi Cristina Prună. Ultimii care se văd la Cotroceni cu şeful statului, de la 15.00, sunt cei din delegaţia UDMR, condusă de Kelemen Hunor.

La anunţul legat de consultările de la Cotroceni, preşedintele a precizat că este momentul ca ceea ce a decis poporul la referendum să fie pus în practică, în Constituţie, iar în primă fază procedura să fie făcută în Parlament.

Iohannis, despre consultările de la Cotroceni: Trebuie să reluăm discuţia despre statul de drept



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că în cadrul consultărilor de la Cotroceni va fi reluată discuţia cu privire la statul de drept şi modificările aduse legilor justiţiei, în condiţiile în care acestea au fost făcute cu larga opoziţie a sa şi a asociaţiilor de profil.



"Voi aborda şi chestiuni legate de urmări politice ale votului pe referendum şi eruoparlamentare. E evident că trebuie să reluăm discuţia despre statul de drept din România, pe îmbunătăţirea legilor justiţiei, care au fost adoptate cu Opoziţia largă a preşedintelui, a opoziţiei parlamentare şi a asociaţiilor de profil", a declarat Klaus Iohannis.



"E clar că acest vot dat la europarlamentare, care a sancţionat drastic discursul anti-european al PSD, înseamnă un vot clar pentru calea europeană, pentru integrarea României mai profundă în UE, şi această chestiune trebuie discutată în cadrul consultărilor. În realitate urmările acestui referendum sunt multiple, pozitive pentru România şi am de gând să convoc partidele şi să discut atâta vreme cât să implementăm total voinţa cetăţenilor", a mai spus preşedintele.



Preşedintele Klaus Iohannis va avea marţi şi miercuri consultări cu formaţiunile politice din Parlament pentru a putea transpune în legislaţie ceea ce au votat românii la referendumul pe justiţie din 26 mai.



