Jurnalistul a analizat, într-o corespondenţă specială pentru MEDIAFAX, minusurile Congresului extraordinar al PSD, din perspectiva momentului în care are loc: după eşecul la europarlamentare şi condamnarea lui Liviu Dragnea.

Redăm principalele observaţii ale analistului politic Ion Cristoiu:

Despre prudenţa PSD faţă de Klaus Iohannis: "Congresul, noua conducere în frunte cu Dăncilă, încearcă această schimbare. E cred că e realistă, eu nu cred că România îşi mai poate îngădui ce şi-a îngăduit pe vremea lui Klaus Iohannis. Tema abuzurilor rămâne. Ea poate fi folosită în campania electorală. Ce m-a surprins din acest punct de vedere e, cu excepţia lui Călin Popescu Tăriceanu, toţi cei care au luat cuvântul nu au identificat un duşman în Klaus Iohannis. Este ceva inexplicabil. Adică ei dacă nu trec urgent la identificarea lui Klaus Iohannis drept duşmanul lor numărul 1 nu au nicio şansă să intre în turul al II-lea. Pentru mine rămâne inexplicabilă această prudenţă faţă de Klaus Iohannis. Am înţeles la Dăncilă că ea e prudent. Dar nici cei agresivi nu au fost. Singurul care a identificat duşmanul este Călin Popescu Tăriceanu. Dar, în rest, nimeni. Deşi a continuat şi continuă să le-o dea în bot, nu înţeleg de ce ei se umplu de sânge şi zic mulţumesc. Gândiţi-vă că faţă de Băsescu au fost foarte duri. Şi care, apropo de prezidenţiale, va fi perdantă. Am rămas descumpănit de această teză lansată de Dăncilă şi preluată de echipa ei - PSD nu trebuie să lupte, PSD nu trebuie să injure, PSD, ce? Până la urmă, s-a văzut şi reacţia sălii, PSD trebuie să muşte din duşmani, că de-aia e partid. Teza cu care se laudă echipa lui Dăncilă e “ei ne înjură, noi facem fapte bune, nu răspundem”. Mai ales că dincolo la Iohannis, ei nu sunt menajaţi. Eu nu am auzit la niciun discurs că ei nu au putut face din cauza piedicilor puse de Cotroceni.Şi mai ales că ai de-a face cu un personaj ca Iohannis care e puternic. Pe unul din Opoziţie nu poţi să-l ataci că e în opoziţie, dar Iohannis nu e în Opoziţie. E un om puternic, e sprijinit de servicii".

Despre greşelile candidaţilor la şefia PSD: "Contrar a ce anunţa doamna preşedinte interimar că la acest congres va dezbate situaţia partidului, nu s-a dezbătut. Nici cei care erau pe funcţii, cu excepţia lui Petrea, care a spus ce ar fi vrut să facă el ca secretar… Andronescu a fost o catastrofă. Şi ea şi-a încheiat cariera. Nu am văzut candidaţi care să spună ce vor face ei pe funcţia respectivă. Nu am văzut candidaţi care să vorbească de partid. Culmea enervării mele ca jurnalist a fost Orlando Teodorovici. Pentru că el a vorbit două minute ce mare este el. A candidat şi el la funcţia de preşedinte executiv, dar la niciunul nu am întâlnit, nici la Dăncilă, tema partidului. Dăncilă a ţinut un discurs de premier, am înţeles. Nu am văzut, cu mici excepţii, idei despre cum se va perfecţiona partidul. Toţi începeau cu felicitări de Petru şi Pavel, că m-am şi plictisit la un moment dat. Toţi spuneau cuvinte mari, vorbeau de istorie, de FMI. Mie mi s-ar fi părut normal, mai ales cei care candidau, cu explicaţii ale eşecului la eroparlamentare şi nimeni nu a fost agresiv de pe poziţiile partidului cu celelalte partide. Şi nimeni nu a venit cu proiecte, ce trebuie să facă fiecare. Majoritatea au ţinut discursuri din astea apostolice, să ne iubim, noi suntem buni decât rezultatele alegerilor, nu că nu erau corecte, au criticat desfăşurarea alegerilor, parcă erau analişti. Nimeni nu a abordat situaţia din perioada lui Dragnea. Faptul că nu era democraţie, faptul că a fost puci".

Despre absenţa marilor teme de discuţie la congres: "Acest congres vine într-un moment ieşit din comun. E un moment în care s-au ales funcţiile principale deoarece şeful partidului a fost luat cu duba şi în care partidul a avut cel mai mic scor din istoria sa postdecembristă. Nu se poate ca tu să nu vii în faţa acestui partid şi să nu mai spui adevărul că te-a hărţuit, dar hai să vedem şi greşelile lor- schimbarea miniştrilor, absenţa vieţii de partid. Nu am auzit pe nimeni vorbind despre viaţa de partid. Nu a venit nimeni de la socialiştii europeni. Au dat un mesaj în care vorbea pe culoar. Este foarte important. Au fost câteva semne şi la care adaug că… mie nu mi s-a părut modern povestea cu copilul îmbrăcat în costum naţional şi face chestii patriotice, asta după ce liderii şi-au făcut apariţia prin sală pe muzică rock. Eu am zis că a venit ori Ceauşescu, ori Liviu Dragnea . Era o intrare din asta triumfală în care Viorica Dăncilă îi pupă p-ăia şi abia când a ajuns pe scenă mi-am dat seama că e Viorica Dăncilă".

Concluziile lui Ion Cristoiu: "Din acest punct de vedere, congresul a fost un eşec uriaş. Pentru că el nu a fost congres de alegeri, a fost un congres în care măcar ăia care erau aleşi trebuia să spună nişte lucruri despre ei, despre viaţa de partid, despre faptul că au schimbat doi premieri, despre remanieri, despre faptul că nu l-au atacat pe Iohannis, pentru că s-au speriat de 4-5 #rezist care îi urmăreau prin Bucureşti, că au pierdut relaţiile cu socialiştii europeni. Trebuiau măcar enumerate de cei care candidau şi apoi să se spună soluţiile. Este primul congres extraordinar după dezastru, în care include şi luarea cu duba a şefului partidului. Sunt de accord cu ce zice Pleşoianu că e deţinut politic. Bun, dar partidul unde a fost? Făcea un lanţ dacă partidul considera că Dragnea a fost condamnat pe nedrept. Acest congres se adresa partidului, nu Guvernului, nu partidului de guvernământ. Cu mici excepţii nu s-a vorbit despre alegerile prezidenţiale. Nu s-a referit nimeni la candidatul la prezidenţiale, cum trebuie ales, tactica. Nu, era ideea noi suntem uniţi şi nu suntem chiar aşa de răi cum spun oamenii. Cel mai grav este asta, nu există non combat. Partidul, cum s-a văzut în sală, vrea să dai şi tu, mai ales că Iohannis şi acum le dă peste bot. Ei sunt tot timpul în defensivă. Eu dacă aş fi fost în locul lor aş fi spus că domnul preşedinte a făcut un eveniment din faptul că familia lui i-a dat o decoraţie. Ei nu atacă. Nu să răspundă, nu atacă. De la congresul ăsta eu trebuia să plec acasă, dacă eram delegat, cu cine e duşmanul".