Redăm integral editorialul postat pe cristoiublog.ro">www.cristoiublog.ro

"Fotografia de mai sus a fost arătată românilor doar la o singură emisiune tv şi aceea departe de prim time, unde se fudulesc seareă de seară cei despre care Bogdan Chiriac spunea că Sînt din Liga Mare a şmenurilor.

Zadarnic o vor căuta cititorii şi telespectatorii pe alte site-uri, ziare şi mici ecrane TV.

Pentru restul presei, ea nu există.

Ar fi existat, desigur şi nu oricum, ci însoţită de lătrături de maidanez şi stuchituri de mîţe dacă ea s-ar fi referit la orice alt om public decît Klaus Iohannis. Cum ea trimite la o manifestare, o acţiune, cum ar spune, curbîndu-şi şira spinării, Ludovic Orban, organizată pentru Klaus Iohannis, mai precis organizată în aşa fel încît Klaus Iohannis să participe fără a fi trezit din somn ( inaugurarea staţiei de Gaze Naturale Podişor din judeţul Giurgiu), poza a fost trecută cu vederea de toate instituţiile de presă din România campaniei electorale, constituite în Cartelul Pro- Iohannis.

Participarea preşedintelui Klaus Iohannis la inaugurarea staţiei de Gaze Naturale Podişor din judeţul Giurgiu

Aşa sună, pompos, pe site-ul de la Cotroceni titlul acţiunii. În realitate, e vorba de o banală operaţiune însă mult dragă ştabilor:

Tăierea de panglici.

Amintindu-i-se că e, totuşi, în campanie şi pute prea tare dacă nu face nimic, Klaus Iohannis a tăiat o panglică. Deşi locul acţiunii e un şantier, Klaus Iohannis nu poartă cască, deşi e obligatorie în astfel de împrejurări. Venit la faţa locului înaintea Obiectivului, SPP-iştii lui Pahonţu nici n-au vrut să audă de cască de protecţie în cazul Înaltului Oaspete. Şi pentru că el n-a vrut, nici celorlaţi nu li s-a cerut să poarte cască.

Podişor e un loc din România şi nu din imensitatea deşertului saharian. Orice om normal poate ajunge la Podişor cu maşina.

Nu însă şi Klaus Iohannis. Deşi beneficiază de serviciile lui Pahonţu, deţinător de GPS pînă şi în epoleţi , Klaus Iohannis a simţit nevoia să i se arate drumul de oameni indicatori, precum cel din imagine.

Faţă de acest moment, rar întîlnit chiar şi în ţările africane, unde preşedintele e şi şef de trib, tribul fiind Statul, îmi permit să observ:

1. Pe vremuri, cînd Împăratul sau Regele da să se suie pe cal, din cei aflaţi în jur, ploconindu-se cît mai convingător, ţîşnea cineva, grăbit să nu i-o ia altul înainte şi se ghemuia pentru ca Stăpînul să aibă unde să pună piciorul. Iar Împăratul sau Regele, Stăpînul în general, punea cizma pe spinarea ghemuitului, se suia pe cal evitând răscrănarea şi o pornea fără să arunce o privire măcar la cel care-i fusese scăunel.

Oamenii indicatori, cetăţeni despre care se spune că sînt liberi şi mai ales europeni, au fost puşi să stea la intersecţii, pe ploaie, cu indicatorul în mîini, pentru ca Mercedesul blindat al Preşedintelui să nu fie obligat să încetinească viteza pentru a se vedea pe unde s-o apuce. Preşedintele Monarh care e Klaus Iohannis trebuie să treacă prin România ca Făt Frumos pe calul înaripat.

2. Klaus Iohannis va obţine un al doilea mandat. Voturile sale sînt sub cheie în softul de la STS. Românii sînt puşi deocamdată să fie oameni indicatoare. Nu va trece mult şi ei vor fi scăunelul pe care va pune Înalta Talpă domnul preşedinte. Pentru a se sui în patul conjugal şi nu pe cal.

3. Nu ştiu cum arată Cotroceniul sub Klaus Iohannis. Judecînd după secvenţele de la Podişor, la Cotroceni, la intersecţiile culoarelor stau consilierii prezidenţiali cu indicatoare în mîini , gen Spre Suafragerie spre Conferinţa de presă, spre WC. Astfel încît cînd iese din cabinet, Klaus Iohannis să n-ajungă la WC în loc de sala unde se ţine conferinţa de presă.

4. Generalii din instituţiile de forţă – singurii care-l votează pe Klaus Iohannis – l-ar putea apăra spunînd că nu el a avut ideea imbecilă de a pune oameni pe post de indicatoare. Nu exclud ca ideea să fi fost a lui Pahonţu de la SPP. Da, dar Klaus Iohannis era obligat să protesteze faţă de o asemenea incredibilă umilinţă la care au fost supuşi nişte cetăţeni ai României. Şi să-şi ceară scuze românilor, pentru această imagine de Ev Mediu în România lui 2019. De ce n-a protestat? Pentru că i s-a părut normal ca EL Însuşi, Nemuritorul, Intangibilul să beneficieze de oameni indicatoare pe traseul pe care trece în Mercedesul blindat. Şi să-i ceară Guvernului Ludovic Orban, Guvernul Meu Doi, să pună oameni indicatoare pe pămînt şi cînd zboară el cu avioanele de lux.

5. Unii ar putea să creadă că insul cu pelerină e Ludovic Orban. Nu e Ludovic Orban, deşi ar fi făcut-o cu plăcere şi la o adică ar fi fost acelaşi de a lungul întregului traseu, astfel încît Klaus Iohannis să dea cu ochi doar de el şi să se întrebe:

Nu e cumva premierul desemnat?!

Pe Ludovic Orban îl vedem într-o altă fotografie, una de la inaugurarea şantierului. Ludovic Orban se străduie din răsputeri să arate, exprimîndu-se cu ajutorul întregului corp, uriaşa admiraţie faţă de felul în care Klaus Iohannis mînuieşte foarfeca".