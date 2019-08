„În primul rând, aranjarea sălii, în sensul că nu e o sală de tip clasic, adică o tribună şi restul sunt aranjaţi şi, cum ar veni, pupitrul de discursuri e în mijlocul sălii. Prima dată am crezut că sunt la un banchet. Deci e un efort de a fi altfel. În al doilea rând, văd pe ecranele mari "Congresul pentru validare", e o schiţă, un desen, nişte tipi care trag de o sfoară în sus, de o frânghie, nu-mi dau seama dacă ei trag să dărâme ceva sau ca să ajungă în vârf. Deci vor să dărâme ceva, deci statul paralel sau Klaus Iohannis. În al treilea rând, s-a făcut un sector de scaune pe care scrie analişti politici. E o noutate, în categoria invitaţilor au fost trecuţi şi analiştii politici. E o premieră. M-am uitat în dreapta şi în stânga, nu am mai văzut analişti politici, dar mă rog", a declarat Ion Cristoiu.

Jurnalistul susţine că social democraţii, prin această lansare pragmatică, modestă, vor să se diferenţieze de trecut.

„Este o prăpastie, o depărtare ca de la cer la pământ între lansarea lui Ponta de pe stadion, Arena Naţională, şi lansarea Vioricăi Dncilă. Sala, par 800 de delegaţi, am înţeles din program că nu vor fi focuri de artificii, deci se vrea mai modestă. Am înţeles că vine şi Stanishev, ceea ce e o binecuvântare adusă din punct de vedere internaţional Vioricăi Dăncilă şi putem remarca pragmatismul. Lui Ponta toată acea sindrofie nu i-a folosit, a pierdut alegerile, să vedem dacă modestia de acum a PSD-ului îi ajută. Mie mi se pare mult mai bună această lansare pentru că ... ce folos că aduci 50.000 şi din ăia 50.000 nu te votează decât o mie. Dacă pe doamna Dăncilă o votează toţi ăştia de aici, am putea vorbi de un succes", a completat Ion Cristoiu

Analistul politic a mai precizat că probabil Congresul PSD nu va aduce multe surprize. „La surprize nu ne putem aştepta deoarece ei au modificat statutul , această modificare de la ultimul Congres nu e trecută. E o formulare ambiguă, înainte Congresul valida rezultatele scrutinului intern, acum s-a înlocuit cu desemnează candidatul susţinut de PSD, e o formulare ambiguă, Dăncilă a trecut prin două filtre, Biroul Naţional şi Comitetul Naţional", a msi spus Ion Cristoiu.

Jurnalistul a evidenţiat că lansarea aleasă de Viorica Dăncilă, una modestă, este benefică atât din punct de vedere financiar, cât şi drept capital de imagine.