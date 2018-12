Nici Sistemul, nici preşedintele Liviu Dragnea nu ar avea avantaje de pe urma aplicării unei amnistii, explică Ion Cristoiu, care mai degrabă s-ar concentra asupra moţiunii de cenzură, considerată de toată lumea ”o eroare şi un fleac”.

"Amnistia înseamnă readucerea în politică a liderilor, a politicienilor PSD scoşi de sistem din joc, prin binomul SRI-DNA. Năstase, Oprescu, Hrebenciuc, Dan Voiculescu, care revin pe cai mari pentru că amnistia înseamnă ca nu mai pot fi luaţi pentru niciun posibil dosar din ultimii 28 de ani," explică Ion Cristoiu.

Tocmai de aceea, crede jurnalistul, Liviu Dragnea nu şi-ar dori o ordonanţă pe amnistie şi graţiere.

Cristoiu avansează un scenariu interesant: Guvernul să pice în urma moţiunii de cenzură, iar perioada următoare să fie asigurată de un guvern interimar, care are două mari avantaje: ”nu poate da ordonanţă de urgenţă şi Klaus Iohannis poate să meargă în vacanţă sau să doarmă".

Concluzia lui Ion Cristoiu este simplă: asistăm la ”o bătălie pe viaţă şi pe moarte, în care sistemul îşi dă seama că o amnistie ar face ca puterea lui să se termine."

Redăm integral declaraţiile jurnalistului Ion Cristoiu:

MEDIAFAX: Care a fost de fapt mesajul lui Liviu Dragnea, seara trecută, legat de amnistie şi graţiere?

Ion Cristoiu: Domnul Dragnea a vrut să transmită un car de vorbe şi nicio decizie. Ordonanţa privind amnistia este o măsură politică. Pentru redactarea ei nu e nevoie nici măcar de Tudorel Toader, e nevoie de un student la drept chiar în primul an, o hârtie care precizează anii, care sunt condiţiile pentru amnistie, perioada şi excepţiile. În cazul de faţă, excepţiile vor fi, probabil, infracţiunile cu violenţă. Aseară, am avut un discurs din care nu am înţeles nimic, pentru că partea cu amnistia trebuia dublată că s-a dat sau se va da în dimineaţa asta sau mâine.

MEDIAFAX: Îşi doreşte cu adevărat Liviu Dragnea amnistia?

Ion Cristoiu: Nu. În primul rând, aici e în deplin acord cu Sistemul. Amnistia înseamnă readucerea în politică a liderilor, a politicienilor PSD scoşi de sistem din joc, prin binomul SRI-DNA. Năstase, Oprescu, Hrebenciuc, Dan Voiculescu, care revin pe cai mari pentru că amnistia înseamnă ca nu mai pot fi luaţi pentru niciun posibil dosar din ultimii 28 de ani. Acest lucru nu îi convine, pentru că şi cu ajutorul sistemului, a făcut curăţenie de personalităţi în PSD. Preferă să îşi negocieze - şi e mult mai simplu pentru el şi sistem - achitarea la Înalta Curte. Deocamdată, avem de a face cu o amânare a procesului, dar ea poate fi prefaţa la achitare, dar insist, vorbeşte de ordonanţă pentru că e cerută şi de duşmanii lui. Până şi Robert Negoiţă a spus ca e nevoie, pentru că toţi din PSD sunt sub ameninţarea unui dosar şi atunci îi amăgeşte pe baronii locali şi pe colegi.

MEDIAFAX: Şi atunci care e scenariul? Cum va fi amânată amnistia în următoarea perioadă?

Ion Cristoiu: Sunt atent la moţiunea de cenzură despre care toată lumea zice ca e din start o eroare şi un fleac. Istoria m-a obişnuit să fiu atent la fleacuri pentru că niciodată nu ştii ce poate ieşi. Există şi acest scenariu, şi anume: să cadă Guvernul şi să nu se formeze un nou guvern timp de 45 de zile. Experienţa guvernelor interimare am mai avut-o, iar un guvern interimar are două mari avantaje: nu poate da ordonanţă de urgenţă şi Klaus Iohannis poate să meargă în vacanţă sau să doarmă. Mai mult, situaţia aduce în prim-plan preşedintele în ceea ce priveşte preluarea preşedinţiei Consiliului UE, în partea cu sindrofiile, de început, care e mai interesantă pentru Iohannis, pentru că apoi oricum e de muncă. Când ai guvern interimar şi este posibil, avem exemplul Cehiei care avea guvern interimar în aceeaşi situaţie, gloria este a preşedintelui. Domnul Orban nu propune niciun guvern sau premier.

Dacă s-ar fi anunţat că e premier, l-ar fi deranjat pe Victor Ponta şi nu i-ar fi dat posibilitatea de a vota pentru moţiune. Ambiguitatea asta îl ajută pe Iohannis, pentru că, dacă era un guvern din umbră, condus de Orban, preşedintele putea să îi cheme la negocieri. Aşa îl ştim pe preşedinte. Poate spune şi după Sărbători, nu o aberaţie ideea unui guvern interimar de 45 de zile.

Tot ce este se traduce printr-o bătălie pe viaţă şi pe moarte. Sistemul - şi mă refer aici la instituţiile de forţă - care îşi dă seama că o amnistie ar face ca puterea lui să se termine. Toţi politicienii din România - poate şi patroni de presă, jurnalişti - pot fi agăţaţi cu o infracţiune comisă acum 2-4 ani. Toţi politicienii au fost candidaţi, au fost obligaţi să facă scamatorii financiare şi toţi au un dosar la DNA care aşteaptă doar coperta, care e denunţul. Stat la dospit, când Binomul, care e în continuare în funcţiune, dar mai abil ca înainte, când vede ca X vrea ceva mai important ca înainte, apare denunţul, se pune coperta, omul e chemat DNA, dacă e chemat la DNA înseamnă că e penal şi atunci să plece.

Eu sunt un adept al ordonanţei de urgenţă pe amnistie, pentru că atunci când ea se va da, nu mai există nicio posibilitate ca vreun politician existent, inclusiv Iohannis, să fie şantajat peste un an sau doi. Şi în aceste condiţii, ei sunt în stare de orice. Sunt în stare şi de acest scenariu şi atunci este de datoria noastră ca jurnalişti să fim mai vigilenţi.