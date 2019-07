„Excepţie făcând prima parte, pe care nu am înţeles-o, care face parte din campania electorală clişeu, anti-PSD- ALDE, m-a surprins plăcut toată această intervenţie. În sfârşit, Klaus Iohannis, după 5 ani, şi-a reamintit că este chiar preşedintele României şi analiza cauzelor şi soluţiile prezentate arată că e o schimbare sau o schimbare în bine în programul prezidenţial. Am constatat cu plăcere deoarece eu am fost printre cei care au atras atenţia că în cazul Caracal a fost absenţa profesionalismului. Am şi publicat un editorial pe ideea de meritocraţie. Ori, eu am spus că foarte important pentru politicieni este depistarea cauzelor. Ori de data aceasta, preşedintele a pus punctul pe i în depistarea cauzelor. Principala cauză a tot ce s-a întâmplat acolo este lipsa de profesionalism. Urmare, nu cred că a politizării, asta este o greşeală, ci urmare a cumetrizării, nepoticizării. Aici a fost punctul pe i”, a explicat Ion Cristoiu.

Analistul politic a remarcat şi declaraţiile lui Iohannis privind STS, constatând că şeful statului nu mai este ostaticul acestei instituţii.

„Constat tot cu plăcută surprindere că în sfârşit preşedintele s-a trezit la realitate în ceea ce priveşte STS. Este o surpriză plăcută că preşedintele a reuşit să iasă din calitatea de ostatic al acestei instituţii. Sunt aproape sigur că în primă fază generalii, şi domnul acela care şi-a dat demisia, Vasilcă, l-au îmbrobodit. E uşor de presupus ce se întâmplă cu un preşedinte într-o asemenea situaţie de criză ca are acces prima oară la ei, nu la noi, el i-o fi zis da, nu este nicio problemă”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu nu exclude posibilitatea ca la izbucnirea scandalului şeful statului să fi fost indus în eroare de generalii din STS, şi ulterior, să vadă că lucrurile sunt mult mai grave.

„Eu am spus că în situaţii de criză, când am atacat STS-ul, şi complicitatea preşedintelui, ştiam cum se întâmplă ca şef, a venit acolo în momentul când s-a produs criza şi a explicat, după, a început să primească explicaţii, rapoarte, informaţii apărute în presă şi şi-a dat seama că e groasă în materie de STS. Eu repet ce am spus si la emisiunea <<Gândurile lui Cristoiu>>, nu întâmplător am atacat această instituţie, pentru că fata aia a sunat la 112, deci 112 ori au facut o publicitate falsă şi atunci ne-a făcut pe toţi să avem siguranţă că 112 ne rezolvă. Ori de data acesta nu, au făcut publicitate falsă şi trebuie daţi afară pentru asta că ei trebuia să spună: Avem un sistem, dar nu putem rezolva nimic.”, a explicat Ion Cristoiu.

Jurnalistul subliniază că solicitarea realizării unui audit la STS este cea mai înaltă recunoaştere şi o victorie a sa în confruntarea cu Traian Băsescu, care apără acest serviciu.

„Acum în declaraţia lui s-a văzut pentru că el a cerut chiar un audit, o anchetă serioasă la STS, asta este cea mai mare recunoaştere şi victorie a mea în confruntarea cu Traian Băsescu care nu încetează să aprecieze STS, eu nu am nimic împotrivă, sunt şi alte instituţii, nu am nicio îndoială, responsabile, dar este în principal STS-ul şi acest 112, că nu merge, că nu este performant, că nu merge, că ceva. 112 înseamnă STS, altceva STS-ul nu mă intereseaza că ei trag cabluri prin care demnitarii vorbesc pe scurt, că nu pot vorbii pe telefon mobil că nu se simt bine. Asta era principala lor preocupare din punctul acesta de vedere. Ceva s-a întâmplat odată ce preşedintele s-a năpustit asupra STS-ului şi asupra reprofesionalizării instituţiilor de stat, inclusiv a Parchetului”.

Cu toate acestea, Ion Cristoiu nu crede că vor fi mari schimbări şi spune că e posibil ca atunci când dreapta va veni la putere îşi va pune în funcţii propriile nepoate.

„Nu vom vedea nicio schimbare deoarece tot dl. Klaus Iohannis, după „Colectiv”, a avut aceeaşi temă cu profesioniştii şi a venit guvernul Cioloş, care a fost guvernul celor care erau mai rău decât al oamenilor politici, erau adunaţi de pe stradă, după ce fuseseră întrebaţi dacă vor să fie miniştri şi ei se codiseră vreo jumătate de zi. Asta a fost guvernul Cioloş şi am văzut şi noi ce înseamnă, din punctul ăsta de vedere, guvern de profesionişti. Dar sunt aproape sigur că în momentul în care va veni - aşa cum s-a mai întâmplat - dreapta la putere, vor pune tot oamenii lor, tot nepoatele lor. Suntem, repet, după 30 de ani de la această chestiune, despre care spunea chiar Caragiale în eseul „1907 - din vara pana în toamnă”: „o administraţie flămândă, stă în opoziţie, aşteptând locul”. Aşa şi cu dreapta, să nu îmi spună mie că în momentul în care a venit dreapta la putere au venit la Televiziunea publică, la celelalte instituţii, cei mai buni profesionişti din lume. Au venit tot oamenii lor”, a afirmat analistul politic.

Ion Cristoiu a spus totodată că demisia ministrului de Interne Nicolae Moga nu este surprinzătoare, numirea sa în funcţie considerând-o catastrofală.

„Cred că în cazul „surprinzătoarei” demisii a dlui Moga, nu e deloc surprinzătoare – mai ţineţi minte că, în cazul lui, eu nu am crezul că va fi numit. Numirea sa s-a dovedit, ca şi în cazul Vioricăi Dănilă, o numire catastrofală. Normal era, acolo, să fi avut acum un bun comunicator, un om care să vorbească din oră în oră, să cucerească presa şi, mai ales, să nu se lase tras pe sfoară. Căci noi avem acele prezentări ale raportului, din care au apărut nişte scurgeri în presă, din care rezultă că convorbirile nu sunt reale”, a susţinut jurnalistul.

Cât priveşte viitorul ministru de Interne, Ion Cristoiu a spus că în această funcţie ar trebui să vină un profesionist.

„A venit momentul ca ghiorţăii să plece acasă. Aş vrea să văd şi alte figuri – profesionişti, neprofesionişti, alţi oameni acolo, în funcţiile de răspundere. Dar, în acest domeniu, era vorba, repet, cum am scris şi ultima oară, despre meritocraţie, acolo, la Caracal, nu a fost altceva decât neprofesionalism. Prin neprofesionalism înţelegând lasă-mă să te las. Pentru că, aşa cum a spus şi preşedintele – analiza lui e foarte buna - s-a înregistrat pierderea de timp. De miercuri seara, abia peste două zile a demarat ancheta. Deci, dacă scoatem prima parte, aia cu PSD-ul, care face parte dintr-o campanie electorală proastă, a fost o analiză bună”, a conchis jurnalistul.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că am ajuns la cazul Caracal pentru că guvernele din ultimii ani au umplut ţara de incompetenţi şi slugi, acuzând că principalul scop a fost de deschidere a porţilor închisorilor. Şeful statului a anunţat totodată că CSAT a emis hotărârea de eliberare din funcţia de director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) a generalului Ionel Vasilca. Iohannis a cerut STS un control atent şi serios privind procedurile sale.