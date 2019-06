Ion Cristoiu a participat, sâmbătă, la congresul PSD şi, după ce a ascultat discursurile candidaţilor, a transmis primele sale impresii, într-o corespondenţă specială pentru MEDIAFAX.

Redăm principalele sale declaraţii ale analistului Ion Cristoiu:

Despre discursurile candidaţilor: "Liviu Pleşoianu este singurul vorbitor, singurul candidat care s-a adresat unui partid care crede în tăcere ceva, dar a fost şi vorbitorul care a entuziasmat sala. Niciunul nu a beneficiat de un asemenea entuziasm al sălii. Probabil că în alte vremuri va câştiga. Nu va câştiga. După părerea mea, locul lui Pleşoianu este într-un alt partid. După părerea mea, el trebuie să facă un alt partid, la stânga PSD, care să pună în aplicare programul despre care el a vorbit. Un program de partid modern cum era Podemos, adică în genul acesta, cel din Grecia, partide modern, împotriva abuzurilor, dar şi pentru drepturile omului . Dar reacţia sălii m-a surprins".

Despre câştigătorul preşedinţiei PSD: "De regulă, când mă duc la asemenea manifestări înseamnă că se întâmplă ceva. Nu cred că se sa întâmpla ceva, dar după părerea mea, câştigătorul, indiferent de cine va câştiga, al acestui congres, este Liviu Pleşoianu. Reacţia sălii la acest discurs arată că PSD este un partid viu, un partid care ar putea să-şi revină, dar dacă luăm în calcul celelalte discursuri, cu excepţia lui Pleşoianu, acest partid nu are cui să se adreseze, e în căutare de tipi precum Pleşoianu, de tipi care să-i însufleţească, care să le spună adevărul, pentru că el le-a spus adevărul. A fost singurul care a avut curajul să vorbească de Dragnea, ceea ce … Toţi din sală ştiau asta, dar toţi tăceau. Din acest punct de vedere, reacţia sălii, vorbesc de reacţie, nu o reacţie aranjată, a fost o reacţie spontană, s-a aplaudat, aproape după fiecare minut de discurs al lui Pleşoianu. Aceasta arată că partidul, în tăcerea lui are nişte puncte de vedere care explică şi ratinguri unor televiziuni care abordează aceste puncte de vedere, aceste poziţii, dar că, din nenorocire, în prezent , aceste puncte de vedere, aceste trăiri, nu se regăsesc la nivelul niciunuia dintre liderii partidului. Nu cred că va fi o surpriză la preşedinte pentru că ele se vor disipa. Sunt sigur că Pleşoianu o să ia ceva voturi".

Despre starea de spirit în partid: "PSD are nevoie, poate într-un an doi, când o să treacă în Opoziţie, de cineva care să fie lider politic. Ori el, din punctul acesta de vedere s-a dovedit că este. Pesediştii au nevoie de un lider. Până la Liviu Pleşoianu, m-am uitat cu atenţie, poate cu excepţia, culmea a lui Călin Popescu Tăriceanu, toţi cei care au vorbit , inclusiv Viorica Dăncilă, habar n-am cui s-au adresat. Probabil că s-au adresat contabilităţii, bucătăriilor, cuhniilor, dar nu s-au adresat celor din sală. Eu am venit să văd sala, întruchipată de nişte delegaţi. Reacţia la Pleşoianu, pe lângă talentul lui Pleşoianu de vorbitor, arată că cei din sală, PSD, crede altceva decât Viorica Dăncilă. Desigur, Viorica Dăncilă a prezentat un raport din acesta de guvernare, aveai impresia că eşti la şedinţă de govern, nu a însufleţit nimic, e bună premier, după părerea mea va fi… trebuie să fie şi preşedinta PSD, acum până la intrarea în Opoziţie că foarte complicat acum să vină Pleţoianu şi Pleşoianu dacă vine, trimit ăia trupele NATO. Deci din punct de vedere al momentului pe care îl tot invoc eu, România nu a mai vrut să plătească tribute ca să mă refer în termenii lui Pleşoianu. Au venit turcii şi în urma acelei venire a turcilor noi ne-am închinat. Gata. În acest noi nu cred că putem să revenim. Poate peste 50 de ani. Dar, din punctul de vedere a ce crede PSD-ul, ce cred cei din sală, Pleşoianu a sesizat cel mai bine. Între delelalte discursuri, poate cu excepţia celui al lui Tăriceanu, toate nu aveau nicio legătură cu sala. E un congres al PSD, trebuie să se adreseze lor. Asta înseamnă că partidul are un potenţial. Şi în plus, Pleşoianu s-a adresat inimii, nu burţii. Eu explic succesul, nu discursul. Eu nu m-am uitat la discursul lui, la reacţia unei săli, care bănuiesc că a venit cu indicaţia să voteze pe altcineva. El a dezvăluit, şi-mi pare bine că mi-am sacrificat ziua şi am venit la vârsta mea la acest congres, pentru că am văzut totuşi că este un partid viu. Numai că acest partid are lideri morţi. Punct".

Despre candidatura lui Tăriceanu la prezidenţiale: "Aş vrea să vă atrag atenţia asupra unor lucruri importante, sesizate de mine. În primul rând că cel mai pesedist, după Pleşoianu, a fost Călin Popescu Tăriceanu, şi nu Dăncilă. Tăriceanu s-a adresat pesediştilor. CP Tăriceanu a ţinut un discurs de candidat la preşedinţie. El a şi propus un accord, dar discursul lui… Deci ştirea numărul unu e că ănseamnă că undeva se lucrează, dacă nu cumva s-a devis din câte ştiu eu, ca el să fie candidatul comun la preşedinţie. Oricum discursul lui nu a fost un discurs de invitat, a fost , în raport cu ceilalţi lideri PSD care au luat cuvântul ,cel mai pesedist discurs. A şi propus un acord. Doi. Cred că totuşi această formulă cu copilul în costum naţional… nu ştiu, voiam un partid mai modern. Dar e foarte interesant însă că după ce a terminat Viorica Dăncilă, din proprie iniţiativă s-a dus să-l pupe, ceea ce mă îndreptăţeşte să cred, mi se confirmă şi informaţiile că se lucrează la două piste. Dacă Iohannis pleca la Consiliul European, candida Viorica Dăncilă, dar de data aceasta, sigur, pariez, va candida Călin Popescu Tăriceanu, care este un candidat ideal pentru PSD deoarece în felul acesta PSD-ul nu-şi asumă o pierdere".

Despre discursul Vioricăi Dăncilă: "Un lucru important pe care vreau să-l observ este punctul de vedere sau credinţa Vioricăi Dăncilă că PSD trebuie să fie de un creştinism primitiv, în sensul că primii creştini când erau daţi la lei se închinau şi cântau. Viorica Dăncilă a repetat în câteva rânduri, inclusiv în alea 10 porunci, că PSD trebuie să meargă numai pe lucruri pozitive şi nu pe muşcat din duşmani. Discursul lui Pleşoianu arată că totuşi că partidul acesta e partid, are nevoie să şi muşte din duşmani. Ori politica aceasta de premier, a doamnei Dăncilă, de împăciuire… am auzit de la domnia sa că politica nu înseamnă luptă. Cum să nu… politica înseamnă expresia îţi iau gâtul".

Concluziile lui Ion Cristoiu: "În concluzie am văzut un partid care nu e mort, e un partid viu, dar cei care îl conduc sunt morţi şi în consecinţă partidul acesta va mai fi mort până intră în Opoziţie. Când va intra în opoziţie, probabil îşi va putea permite să aibă un lider ca Pleşoianu şi să fie un partid viu. Principala concluzie e că e un partid care contrazice, cel puţin la nivelul sălii, că tema justiţiei şi tema abuzurilor nu au convenit PSD şi electoratului PSD. Nu e adevărat. Succesul lui Pleşoianu s-a datorat pentru că a atins prin discursul său câteva lucruri pe care le simt şi cei din sală abuzurile, incredibila situaţie cu procuroarea care târât fetiţa nu a păţit nimic, chiar şi arestarea şi condamnarea lui Liviu Dragnea. Deci… nu e adevărat că tema justiţiei e moartă şi ea a dus la pierderea alegerilor. Iată că la nivelul acesta al delegaţilor, ea există. Numai că, repet, vorba lui Pleşoianu, politica impusă de la centru pentru acest partid este ipocrizie. O tăcere de oameni morţi, ei nefiind morţi".

