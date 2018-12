Ion Iliescu: Le Figaro îmi datorează scuze. Afirmaţiile nu îmi aparţin

Ion Iliescu neagă pe blogul său că ar fi stat de vorbă cu jurnaliştii de la Le Figaro şi cere dezminţiri de la cotidianul francez. Iată integral mesajul fostului preşedinte:

”Am citit cu uimire amestecată cu dezgust un soi de compilaţie despre PSD şi despre situaţia politică din România, apărută în Le Figaro. Uimire, pentru că Le Figaro a fost întotdeauna un ziar solid, care practica jurnalism de calitate. Dezgust, pentru că sunt citat cu lucruri pe care NU le-am declarat niciodată, nici ziarului Le Figaro, nici altcuiva.

Fiecare este liber să creadă ce doreşte despre PSD, despre situaţia politică din România, despre istoria post-decembristă. Însă nu pot accepta să fiu implicat în lupte politice pentru putere absurde, fără nicio miză nici pentru PSD, nici pentru România. Realitatea prezentată în articol este caricaturală, iar declaraţiile care mi se atribuie sunt parte a acestei lupte politice. Nu este intenţia mea să particip la aşa ceva. PSD este un partid matur şi responsabil, care îşi va rezolva problemele conform statutului său şi legilor ţării.

În ultima perioadă, am ales să fiu cât mai puţin implicat în viaţa politică din PSD şi din România. Iar când voi avea ceva de spus celor din PSD, o voi face direct, fără mijlocirea presei, române sau străine.

Nu cred că avem în faţă un fake news, ci un act de război mediatic. Ceea ce mi se pare la fel de inacceptabil ca şi atribuirea unor afirmaţii care nu-mi aparţin. Regret că lucrurile au ajuns atât de jos în presă. Mi se pare că jurnalul îmi datoreaza scuze şi rectificarea respectivelor afirmaţii.”

Paul Cozighian: A uitat ce ne-a spus, dar am înregistrarea

Paul Gozighian, jurnalist Le Figaro care a realizat interviul cu Ion Iliescu, susţine că interviul este real şi poate proba cu înregistrarea discuţiei.

”E foarte posibil ca dânsul să nu-şi mai amintească pur şi simplu. Eu mă bucur că a scris acel text pentru că ne dă ocazia să continuăm discuţia pe această temă. Ce a spus Iliescu nu numai că este adevărat, dar este extrem de grav. Da, tocmai acum o caut (înregistrarea cu domnul Ion Iliescu - n.r.) ca să aleg exact fragmentele respective. Tocmai am trimis şi dânsului. Am mulţumit foarte mult că a participat. Să ştiţi că interviul, în afară de partea aceasta. e interesant. El a uitat ce ne-a spus nouă acolo. El ne-a povestit cu mare emoţie de toată epoca Frontului Salvării Naţionale (FSN). Chiar ne-a vorbit cu o înflăcărare la care nu ne-am aşteptat. Ne-a convins. Cel puţin pe mine m-a convins", a afirmat Paul Gozighian, într-o invervenţie telefonică la Realitatea TV.

”Am fost să iau acest interviu cu şeful meu de la Paris, redactor-şef adjunct pe politică internaţională, la domnul Iliescu. Domnul a fost cu mine. Mâine apare acest articol în cotidianul Le Figaro. El a fost deja postat pe site-ul publicaţiei. Eu am înregistrările interviului. Noroc că le-am făcut. E o pură întâmplare. Preşedintele Iliescu ne-a primit cu o foarte mare amabilitate. Era bucuros să se întâlească cu jurnaliştii de la Le Figaro. Era informat cu faptul că ziarul e unul de dreapta, nicidecum prieten cu domnul Iliescu. Chiar am fost plăcut surprins de felul în care preşedintele Iliescu ne-a primit într-o după-amiază, la începutul lunii noiembrie.

Am stat de vorbă aproape o oră şi 30 de minute. Am făcut şi o fotografie la sfârşit. Eu am zis, din respect, să-i fac fotografia lui. Există poza, o am şi am să o aduc mâine în studio, cu şeful meu şi cu liderul Iliescu. La finalul interviului, chiar i-a dat o carte în limba franceză şefului meu. A fost extrem de elegant cu noi. Am rămas impresionat de franceza pe care o vorbea. I-am şi spus că am să înregistrez acest moment, pentru că oferă rar interviuri şi să rămână pentru posteritate, dar să ne ajute şi pe noi când o să redăm materialul.

Interviul îl avem gata de mai bine de două săptămâni. Dar am aşteptat momentul prielnic. Ştiţi cum e în presa scrisă: trebuie să ai spaţiu, să fie o actualitate importantă în ţara respectivă, ca să treacă. Chiar l-am rugat pe superiorul meu să aibă răbdare, ca să vedem ce ne mai pregăteşte PSD-ul şi preşedintele Dragnea. Să aşteptăm momentul potrivit. Când am văzut ce a fost duminică, am sunat la Le Figaro şi am spus că acum trebuie dat articolul. Am făcut câteva modificări, dar textul cu interviul cu liderul Iliescu era validat de multă vreme,” a precizat Cozighian.

Iată articolul cotidianului Le Figaro:

Partidul Social-Democrat (PSD) trece printr-o perioadă dificilă şi se confruntă cu "cea mai gravă criză politică", afirmă fostul preşedinte Ion Iliescu, citat de cotidianul francez Le Figaro, care observă că România este "ţara unui singur partid".

"Succesor al Partidului Comunist, PSD a fost aproape tot timpul la putere în România. Actualul lider, Liviu Dragnea, conduce ţara în funcţie de propria agendă judiciară. El ordonă, iar partidul său cu disciplină stalinistă execută. Iar Bucureştiul, care de la 1 ianuarie va deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, se supune,” comentează editorialistul Thierry Portes într-un articol publicat (cu sprijinul lui Paul Cozighian) în cotidianul Le Figaro sub titlul "România, ţara unui singur partid".

"Totul a început cu el şi totul continuă cu el. Ion Iliescu, omul care a înlăturat regimul Ceauşescu în 1989, înainte de a menţine controlul asupra puterii timp de un deceniu, a lăsat ţării o instituţie care, inclusiv în prezent, structurează România şi o ancorează, mai mult decât alte ţări vecine din Europa de Est, în trecutul comunist - Partidul Social-Democrat (PSD). După mai multe schimbări de nume, aceasta este actuala denumire a acestei formaţiuni, construită pe modelul partidelor leniniste din trecut, cu aceeaşi disciplină care le permite liderilor să îşi impună punctele de vedere asupra colegilor, iar apoi asupra unei societăţi şi unui stat puternic infiltrate. Începând din anul 1989, PSD a lipsit în totalitate de la putere patru ani, din 1996 până în 2000, iar, din 2004, o altă perioadă de trei ani, dar a rămas totuşi principala forţă în Parlamentul de la Bucureşti. Această formaţiune a dominat România 22 din cei 29 de ani de la căderea Zidului Berlinului, după 44 de ani de regim al partidului comunist pe care l-a succedat. Şi, spre deosebire de toate celelalte formaţiuni, dintre care multe au dispărut, acest partid a reuşit să supravieţuiască în opoziţie şi să reia rapid puterea", notează editorialistul.

"Victoria partidului în ultimele alegeri parlamentare din decembrie 2016 îi conferă, în regimul parlamentar românesc, aproape toate puterile, până la viitorul scrutin parlamentar, programat în 2020. Dar, de 22 de luni, o majoritate largă de opinii, mobilizată în manifestaţii care frecvent au fost de amploare, a ajuns să deteste acest PSD care a erodat sistemul judiciar şi pe preşedintele formaţiunii, Liviu Dragnea, aflat la originea atacurilor la adresa judecătorilor care îl vizează în mai multe dosare", subliniază Le Figaro, care subliniază că, în timp ce Liviu Dragnea ar putea ajunge la închisoare, partidul riscă să ajungă într-o situaţie nefavorabilă în alegerile din 2020.

"Diviziunile şi deteriorarea sistemului politic al partidului sunt acum atât de evidente, încât ar putea cauza înfrângerea în următoarele alegeri şi, pe termen lung, ar putea conduce la afectarea hegemoniei asupra României", argumentează editorialistul Thierry Portes.

"Este o perioadă dificilă, confuză pentru partid, care trece prin cea mai gravă criză politică", admite Ion Iliescu, care personal nu îl apreciază pe Liviu Dragnea, a cărui "poziţie personală, cu probleme juridice, a creat fracturi interne" în PSD.

Potrivit Le Figaro, la protestele din luna ianuarie 2017, Ion Iliescu a adus critici actualului preşedinte al României, Klaus Iohannis care ar fi trebuit, din punctul lui Iliescu de vedere, să îşi asume rolul de moderator, ”nu să incite strada şi să provoace în acest fel anarhie”. Cu timpul, lupta s-a transformat într-un conflict personal între Liviu Dragnea şi o instituţie judiciară care îl cercetează în trei dosare, pentru fraudă electorală, pentru abuz de putere şi angajări fictive, aminteşte Le Figaro.

La fel ca mulţi alţi membri ai PSD, Ion Iliescu este convins, scrie Le Figaro, că, pentru a se menţine, partidul său trebuie să întoarcă pagina Liviu Dragnea. Iliescu apreciază că, în momentul de faţă, în România, PSD este unica soluţie, ”nu este nicio altă forţă politică în stare să răspundă la nevoile societăţii".