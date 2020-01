„A schimba sau a dori să schimbi un vot democratic mi se pare foarte grav, ceea ce afirmă Ludovic Orban. Are cumva certitudinea că dacă vor fi alegeri anticipate acum dorinţa sau votul cetăţenilor va fi cu totul altul? Vor anticipate pentru că şi-au dat dovada incompetenţei guvernamentale. Au demonstrat că au făcut nişte promsiiuni nerealiste. Acest guvern care spune permanent fie că nu are bani de pensii, fie că nu are bani de salarii sau că nu au bani de lucruri începute în lucrările din infrastructură. Au o singură idee clară, că trebuie să facem alegeri anticipate. De ce trebuie alegeri în iunie şi nu în noiembrie? Pentru că au de plătit salarii, pensii şi au să arate românilor că de fapt programul cu care au venit este o mare minciună. De aceea doresc grăbirea alegerilor parlamentare”, a spus Florin Iordache, la Antena 3.

Reacţia vine în contextul în care premierul Ludovic Orban a anunţat că a stabilit cu Klaus Iohannis organizarea de alegeri anticipate.

Anunţul a fost salutat, ulterior, şi de preşedintele USR Dan Barna.