"Nu am detalii, este o problemă personală(... )Chiar dacă ştiu, repet, problemele personale trebuie păstrate, cele de sănătate, la nivel personal.(...)Domnul preşedinte Dragnea a avut o opţiune pentru un anumit spital, nu există nicio diferenţă între spitalele de stat şi modul în care sunt trataţi pacienţii într-un spital de stat şi unul privat. Nu cred că pentru o intervenţie sau pentru o internare de urgenţă, aşa cum a avut dumnealui, că s-a internat în cel mai apropiat spital e un capăt de ţară, eu şi colegii mei avem respect pentru modul în care pacienţii sunt trataţi şi în spitalele de stat, cât şi în cele private”, a declarat Florin Iordache.

El a spus că a fost internat într-un spital de stat, iar condiţiile erau ”mai mult decât mulţumitoare.

”Eu am fost anul trecut când am fost oprat într-un spital de stat şi modul în care am fost tratat şi condiţiile pe care le-am avut într-un spital au fost mult mai mult decât mulţumitoare. În plus, prin faptul că s-au crescut salariile din sistemul sanitar, prin faptul că au fost alocate şi o serie de instituţii spitaliceşti, şi-au îmbunătăţit condiţiile. Discutăm de aparatură, de construcţia de noi secţii şi aşa mai departe. Sunt premise că sănătatea pentru guvernare a constituit şi constituie o prioritate", a mai spus Iordache.

Codrin Ştefănescu a declarat, pentru MEDIAFAX, că Liviu Dragnea rămână internat în spital, iar medicii îi vor face infiltraţii „care să îl pună pe picioare” în perioada următoare când vor fi alegeri. Secretarul general al PSD a precizat liderul social-democrat va ajunge la operaţie poate după luna iunie.

Liviu Dragnea este internat de duminică în spital, după ce a acuzat dureri de spate. Liderul social-democrat are o dublă hernie şi probleme cervicale, potrivit unui anunţ făcut de secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu. Acesta a adăugat că CEx al PSD, care trebuia să aibă loc joi pentru validarea listei candidaţilor la alegerile europarlamentare.

foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre