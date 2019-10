"Am scris mai demult cine a năşit partidul PLUS, al lui Dacian Cioloş: ”papa” Iordache, colonel-anchetator la Securitate. Pe 20 ianuarie 2019, Cosmin Guşă declara: „Legat de USR şi Coldea, acest partid a fost moşit de Coldea în 2016, ca să distrugă scorul PNL-ului. Cu contribuţia lui Cioloş prim-minstru, care a refuzat să facă front comun, cum l-a rugat Iohannis, pentru un scor mai bun al PNL-ului, şi a preferat să încurajeze mai mult acest USR. Iar săptămâna viitoare, pe 26, de ziua lui Ceauşescu, Coldea, cu aceşti doi agenţi, agentul Cioloş plus agentul USR, poate se va discuta de o fuziune la europarlamentare, pe 26 se va lansa ca să creeze un partid de tip securistic, pe partea dreaptă”. Cosmin Guşă, care a mai dezvăluit şi legătura de afaceri între soţia lui Codea cu Barna, a greşit cu o săptămînă: alianţa USR-PLUS s-a semnat pe 2 februarie.

Cu mai puţin de o lună înaine, presa vuise în legătură cu o ”cină de taină la Viena” între Coldea şi Cioloş, pentru a se pune la punct această alianţă, ştire dezminţită furibund de Dacian Cioloş, care a spus că ”de patru ani n-am fost la Viena”. Poate şi de astă dată se greşise ceva: oraşul.

În aceste condiţii, declaraţia din ajunul moţiunii de cenzură a liderului Dan Barna de la USR-PLUS, potrivit căreia ”nu bagă mîna-n foc” că se va vota moţiunea de cenzură nu este o prognoză (altfel, teroretic lipsită de fundament), ci este de-a dreptul un ”ordin de zi pe unitate”, a scris istoricul Marius Oprea, pe Facebook.

Liderul USR Dan Barna a afirmat, referitor la moţiunea de cenzură, că situaţia este volatilă până în ultimul moment, referindu-se la parlamentarii PSD care au revenit în partid, însă îşi păstrează optimismul că cei 240 de aleşi vor avea suficientă conştiinţă să voteze pentru căderea Guvernului.