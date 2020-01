„Discursul politic pe tema pensiilor de serviciu este unul demagogic si manipulator (...) Discutiile din spatiul public vizand eliminarea pensiilor de serviciu se poarta asemenea celor ce au vizat abrogarea recursului compensatoriu. Si intr-un caz, si in altul, populismul a omorat orice sansa la o dezbatere rationala care sa permita gasirea unor solutii practice reale la problemele ridicate in societate”, scrie judecătorul Dana Gîrbovan pe Facebook.

Abrogarea recursului compensatoriu a dat cetăţenilor un fals sentiment de siguranţa, în conditiile in care recidiva este în continuare mare. În aceeaşi notă, abrogarea pensiilor de serviciu pentru unele categorii profesionale va da cetăţenilor un fals sentiment de echitate şi bunastare, acestia fiind din nou manipulati, spune preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorului din România (UNJR).

„Proiectul de eliminare a pensiilor speciale vizeaza, in realitate, o picatura intr-un ocean. Astfel, proiectul exclude de la eliminare pensiile militare, adica pensiile de care beneficieaza cei care au fost incadrati in MapN, MAI si SRI. Din cei aproximativ 9 miliarde de lei alocate in 2018 pentru pensiile “speciale”, 8 miliarde au fost alocate pensiilor militare.

Din datele publicate de presa, rezulta ca de pensie militara beneficiaza:

- 83.076 de persoane din MAI;

- circa 75.000 din MApN;

- circa 9.400 din SRI.

Raportat la totalul persoanelor care primesc pensie de serviciu, magistratii si personalul auxialiar nu trec de 3%. Prin urmare, invocarea echitatii si a egalitatii, in conditiile in care majoritatea beneficiarilor acestui tip de pensii sunt exclusi de la eliminare, este ipocrizie pura”, mai scrie magistratul.

Eliminarea pensiilor magistraţilor contravine atât standardelor internaţionale privind statutul judecătorilor, cât si jurisprudenţei CCR. Acest lucru este ignorat „cu bună ştiinţă”, atrage atenţia Dana Gîrbovan.

În ipoteza in care acest proiect va trece, chiar si in parte, de Curtea Constitutionala, va naste noi probleme.

„Solutia taierii pur si simplu a pensiilor de serviciu nu este una noua. In 2010 au fost eliminate toate pensiile asa numite “speciale”, fapt ce a creat enorme probleme, inclusiv in practica administrativa si judiciara. Casele de pensii au fost ingropate in revizuiri si recalculari de pensii, fiind situatii in care au emis succesiv sapte, opt sau chiar mai multe decizii de recalculare catre aceeasi persoana. Pensionarii erau efectiv depasiti, nu apucau sa atace in justitie deciziile in ritmul in care acestea erau emise.

Instantele au fost asaltate de zeci de mii de litigii ale unor pensionari care si-au vazut diminuate veniturile cu pana la 80%, chiar 90%, in conditiile in care acestia isi facusera planuri de viitor, aveau credite etc. pe care si le-au luat bazandu-se pe un drept dat de Statul Roman. Grefierii si aviatorii au fost atunci categoriile cele mai afectate si spun acest lucru in perfecta cunostinta de cauza, fiind si atunci judecator de dreptul muncii si asigurari sociale”, mai scrie Gîrbovan.

Mai mult, nimeni nu a prezentat vreun studiu de impact al acestei legi din perspectiva problemei resurselor umane în justitie, iar acest lucru este esenţial din cel putin două perspective: o trecere bruscă la sistemul public de pensii va bloca magistratura pe o perioada de minim 10-15 ani de acum înainte; în al doilea rand, faptul ca magistratura este încă tentanta pentru absolvenţii de drept se datoreaza unui pachet pe care statul il ofera magistraţilor.

„Este esential, de aceea, ca atat Guvernul cat si Parlamentul sa dea dovada de responsabilitate si lucidate pe aceasta tema si sa vina cu solutii punctuale de corectie, acolo unde este cazul, nu sa manipuleze practic opinia publica, venind cu solutii populiste care, in loc sa rezolve, vor crea mai multe probleme pentru stat si cetateni”, mai scrie Gîrbovan.