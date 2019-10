Întrebat marţi la Târgu Mureş cum comentează declaraţia liderului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, potrivit căreia MCV trebuie să înceteze, Kelemen Hunor a spus că aderarea la Schengen ar trebui să fie prioritatea numărul unu în relaţia României cu UE.

„În primul rând ar trebui să spunem care este prioritarea numărul unu în relaţia noastră cu UE şi în ceea ce priveşte spaţiul Schengen. Eu aş pune prioritatea numărul unu să intrăm în spaţiul Schengen fiindcă noi am îndeplinit criteriile tehnice de 5-6 ani, din 2012-2013, iar dacă acestea au fost îndeplinite nu ar trebui să acceptăm să fel de fel de pretexte, fel de fel de argumente inventate, fiindcă este inacceptabil acest comportament. Şi preşedintele are capacitatea, puterea şi are mijloacele în Consiliu să impună, să ceară de la ceilalţi preşedinţi şi prim-miniştri, fiindcă acolo deciziile sunt luate prin consens. Şi poţi discuta şi cu olandezii, şi cu francezii, fiindcă există interese peste tot, iar aceste interese pot fi susţinute şi de către tine, aşa cum şi interesele tale trebuie pot fi susţinute de ceilalţi. Aceasta este prioritatea numărul unu”, a spus Kelemen.

În ceea ce priveşte MCV, liderul UDMR a afirmat că sunt câteva chestiuni care pot fi corectate fiind un instrument care trebuie depăşit cât mai repede, „dacă se poate mâine, dacă nu poimâine sau peste un an de zile”.

„Anumite chestiuni trebuie discutate acasă înainte să ajungem la Bruxelles”, a conchis preşedintele UDMR.