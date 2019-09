„Astăzi (luni - n.r.) nu mă refer doar la Guvern. Mă refer şi la conducerea DIICOT, instituţie a cărei implicare în cazul Caracal ar fi trebuit să aducă un plus de profesionalism şi credibilitate. Doar că, sub conducerea domnului Bănilă, acest lucru nu s-a întâmplat, iar ancheta continuă să genereze semne de întrebare majore. Modul în care s-au desfăşurat lucrurile până acum nu face decât să ridice suspiciuni şi să accentueze lipsa de încredere a oamenilor în autorităţi, iar o astfel de abordare nu poate duce decât la rezultate proaste. Aşadar, îi cer domnului Felix Bănilă, procuror şef la DIICOT, să îşi înainteze imediat demisia din funcţia de procuror şef al DIICOT. Este imperativ ca greşelile din ultimele săptămâni să fie asumate cu responsabilitate şi este nevoie de o schimbare la acest nivel, pentru a recredibiliza această instituţie”, a afirmat Klaus Iohannis, într-o declaraţie de presă susţinută, luni, la Palatul Cotroceni.

„De asemenea, îi reamintesc Prim-ministrului că sarcina sa principală este aceea de a guverna şi de a rezolva problemele curente, executive, imediate şi nu de a întreprinde turnee electorale externe care nu aduc niciun beneficiu României sau, ca să fiu mai clar, care nu aduc absolut nimic”, a completat şeful statului.

La domiciliul familiei Melencu au fost vineri jandarmii pentru a pune în executare mandatul DIICOT de aducere a mamei Luizei pentru prelevarea probelor biologice. Aceasta a leşinat în timp ce se certa cu jandarmii şi a fost nevoie de intervenţia unei ambulanţe.

Ulterior, Felix Bănilă a declarat, pentru Mediafax, că jandarmii prezenţi la casa familiei Melencu au încercat să poarte un dialog civilizat pentru a pune în aplicare mandatul de aducere.

Preşedintele României, despre cazul din Caracal: Am văzut reacţii întârziate, gesturi publice de-a dreptul scandaloase

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că unele instituţii publice au avut reacţii întârziate în legătură cu cazul de la Caracal sau gesturi „de-a dreptul scandaloase”, ceea ce este un exemplu de „aşa nu”.

„Au trecut deja două luni de la tragedia îngrozitoare de la Caracal care a zguduit România. Atunci am convocat imediat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, am indicat în mod explicit care sunt măsurile urgente care trebuie luate de Guvern şi am cerut, în mod repetat, acţiuni clare. Totodată, am tras repetate semnale de alarmă către toţi cei care conduc instituţiile statului că au obligaţia să îşi exercite cu maximă responsabilitate misiunea de a proteja cetăţenii ţării noastre. În condiţiile în care oamenii au aşteptarea legitimă de a fi apăraţi, este revoltător modul în care, în ultima săptămână, unele instituţii publice au reacţionat atât în ceea ce priveşte ancheta de la Caracal, cât şi în ceea ce priveşte ancheta legată de cumplitul caz din Dâmboviţa”, a afirmat Klaus Iohannis, într-o declaraţie de presă susţinută, luni, la Cotroceni.

Citeşte continuarea...