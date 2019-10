„Ieri a fost ziua Armatei. 75 de ani de la acel 25 octombrie 1944, când la Carei a fost eliberată ultima palmă de pământ românesc, o adevărată sărbătoare a tuturor românilor. Am mers la Carei, unde am fost aşteptat de o mulţume de oameni care s-au bucurat şi de acel careu de oficialităţi, care în mare parte nu s-au bucurat. Au fost acolo nişte reprezentanţi ai guvernului demis de voi. Evenimentul în sine însă a fost de mare ţinută. I-am felicitat pe organizatori şi la final evident s-au făcut poze, multe, şi am relatat întreaga poveste fiidcă am avut o surpriză extrem de plăcută. După ce am coborât de pe scenă am făcut poze cu unii militari şi dintr-o dată s-au adunat în jurul meu liberalii primari.Au venit şi împreună am făcut câteva poze, am schimbat câteva cuvinte. Cel mai mult m-a impresionat privirea lor şi felul în care miau spus domnule preşedinte vă susţinem şi vă votăm. Nu ştiu dacă primarii sunt în sală”, a spus Klaus Iohannis, la Reuniunea Ligii Aleşilor Locali PNL.

Şeful statului le-a transmis liberalilor prezenţi la eveniment că trebuie să vină cu mult entuziasm şi optimism pentru a câştiga alegerile.

„Este foarte important să spunem oamenilor ce vrem să facem cu România, iar voi ştiţi foarte bine din campaniile locale, sunteţi preşedinţi de consilii judeţene, primari, consilieri, şi le spuneţi oamenilor fiecare localitate a lui ce doreşte să facă, fiecare explică electoratului cât de important este ca proiectele să nu fie doar finanţate, să aducă ceva pentru comunitate. Când vă întâlniţi cu cineva pe stradă, primul lucru pe care vă întreabă este -domnule primar, dumneata crezi că va câştiga preşedintele?- Este mult mai important să convingem oamenii nu doar prin fapte. Lumea aşteaptă foarte multe lucruri, străzi asfaltate, canalizare, apă curentă, locuri de muncă, dar a doua zi după ce ai terminat un proiect lumea zice- bineînţeles că l-a făcut, doar deaia l-am ales-. E nevoie de mai mult decât atât. E nevoie de optimism, entuziasm şi convingere. Asta înseamnă o campanie politică. Oamenii trebuie să îşi dorească să ne aleagă pentru a face România normală. Noi venim dintr-o perioadă foarte complicată pentru România şi dacă pot să spun distincţia care pe mine m-a impresionat cel mai mult a fost cea pe care am primit-o de la tinerii liberali”, a subliniat Iohannis.

Atât Klaus Iohannis, cât şi Viorica Dăncilă au participat la evenimentele organizate la Carei de Ziua Armatei. Şeful statului şi premierul demis au fost întâmpinaţi de susţinători.