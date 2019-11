„Am fost plecat în total în cinci ani în trei vacanţe. Chiar dacă am fost plecat, am lucrat, preşedintele nu are dreptul la concediu, pentru că munca preşedintelui nu o poate face nimeni. Chiar când am plecat, mi-am luat mapa, pixul şi am lucrat pe documente, pe telefon. Din pacate, în ultimii doi ani nu am mai avut vacanţe, fiindcă am scăpat ţara de pesedişti”, a spus Klaus Iohannis.

El a fost constant criticat de liderii social-democraţi, în spaţiul public, pentru că ar fi plecat mai mult în vacanţe.

„Săptămânile de lucru arată diferit. De regulă începe luni şi se termină vineri sau sâmbătă. Fiecare zi începe dimineaţă şi se încheie la 6, dar poate să se încheie şi la 12 noaptea. În chestiunea vacanţelor, sper că românii au văzut cum merg câte o zi la munte, unde am avut ocazia să discut cu românii”, a mai spus preşedintele.