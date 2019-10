17:27 Orban a anunţat priorităţile noului Guvern, după ce a fost desemnat premier de Iohannis

Ludovic Orban a anunţat, marţi, de la Cotroceni, că printre priorităţile noului Guvern vor fi refacerea echilibrelor macroeconomice, restructurarea aparatului guvernamental, respectarea statului de drept şi asigurarea unei reale a independenţei justiţiei şii consolidarea parcursului european.

„Sunt onorat să îmi asum această responsabilitate în numele PNL şi garantez că voi pune toată experienţa, toate cunoştinţele, toată energia în slujba interesului public. Asumarea răspunderii într-un moment în care ţara are nevoie de o guvernare competentă şi stabilă este ceea ce ne defineşte. Vom da românilor ceea ce aşteaptă de la noi şi ceea ce aşteaptă de la un guvern normal şi anume cinste, competenţă, integritate, dedicare în servirea interesului public”, a afirmat Ludovic Orban, marţi, la Palatul Cotroceni, după ce Klaus Iohannis l-a anunţat ca premier desemnat.

Cine este Ludovic Orban, noul premier al României

Ludovic Orban, noul premier al României, este actualul lider al formaţiunii. El a fost ministru al Transporturilor, deputat din partea PNL, viceprimar al Bucureştiului şi de două ori vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

Preşedintele PNL Ludovic Orban este un om politic român, în vârstă de 56 de ani, absolvent al Facultăţii de Tehnologia Construcţiilor de Maşini din cadrul Universităţii Braşov (1988) şi absolvent de studii politice al SNSPA, din 1993. Orban a fost ministru al Transporturilor în perioada 2007-2008, în Guvernul Tăriceanu şi viceprimar al Capitalei între 2004 şi 2007.

Acesta a avut două mandate de deputat din partea Partidului Naţional Liberal între 2008 şi 2016, şi a ocupat de două ori funcţia de vicepreşeinte al Camerei Deputaţilor ( între 2019 şi 2011 şi în 2016). De asemenea, preşedintele liberalilor a mai ocupat şi funcţii în Guvern, fiind Secretar de stat şi preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici(2000-2001) şi secretar de stat, şef al Departamentului Informaţiilor Publice al Guvernului(1999-2000).

În anul 1996 a ocupat o funcţie de consilier local la sectorul 1 Capitalei, iar între 1992 şi 1996 a fost consilier local la sector 1.

În partid a ocupat funcţia de primvicepreşedinte al PNL între 2014 şi 2016 şi pe cea de preşedinte al PNL Bucureşti, între 2002 şi 2010. Ludovic Orban este preşedinte al PNL din 2016.

Klaus Iohannis a anunţat că Ludovic Orban este premierul desemnat

„Am decis să desemnez următorul prim-ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban, preşedintele PNL, celui mai mare partid din opoziţie, promotorul principal al moţiunii de cenzură. Aşa e democratic corect, aşa se va întâmpla”, a declarat preşedintele României.

Klaus Iohannis a mai precizat că noul guvern va avea un mandat scurt.

„După consultările cu partidele politice parlamentare am tras concluzia pe care am spus-o şi după prima rundă de consultări, că se conturează un gvuern în jurul PNL-ului. PNL-ul a fost singurul partid care a venit la consultări şi a spus direct că sunt dispuşi să îşi asume guvernarea în această perioadă de tranziţie. Guvernul va avea nu mandat scurt, până la alegerile parlamentare. Personal cred că alegerile anticipate sunt o soluţie foarte bună, dar nu acum cu guvernul dăncilă interimar. Fiecare zi în plus cu acest guvern eşuat e o zi pierdută”, a mai spus Iohannis.

Klaus Iohannis a mai menţionat care sunt aşteptările de la Guvernul Orban.

„Organizarea alegerilor prezienţiale, elaborarea proiectului de buget pentru 2020, închiderea bugetului pe anul 2019, dar şi multe alte lucruri aştept de la Guvernul Orban şi sunt convins că se vor strădui să pună pe picioare o guvernare de tranziţie de succes, fiindcă asta ne dorim cu toţii. Am discutat mult şi ce trebuie să facă Guvernul şi ce poate să facă Guvernul. Situaţia nu va fi simplă deloc pentru că opoziţia în Parlament este atât cât am văzut-o la moţiunea de cenzură şi va fi destul de greu de negociat păroiecte legislative complicate. Cum va fi legea bugetului pe anul 2020. Am încrederea că Ludovic Orban se va ocupa la modul cel mai serios de aceste chestiuni”, a mai punctat Iohannis.